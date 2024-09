'Devastated': Go Dive sammuu hitaasti

Go Dive Scuba Store Derbyssä sulkee toimintansa 32 vuoden jälkeen vaikeiden kaupankäyntiolosuhteiden vuoksi, mutta se aikoo yrittää myydä alennettuja laitteita seuraavan kuukauden aikana ja kunnioittaa olemassa olevaa koulutus- ja huoltoliiketoimintaa ennen kuin se sulkee ovensa lopullisesti.

Sukellusohjaaja Mark Hudson perusti Go Diven Derbyn keskustaan ​​vuonna 1992 tukeakseen jo perustettua PADI-koulutuskoulua.

Yritys muutti toimipaikkaansa useita kertoja ja asettui nykyiseen tilavaan Nottingham Roadin näyttelytilaansa vuonna 2008 ja yhtenä Ison-Britannian suurimmista sukellusliikkeistä on säännöllisesti esillä mm. Sukeltaja Palkitsee vähittäiskaupan voittajia. Se on myös yhdistetty aktiiviseen sukelluskerhoon.

Vuonna 2018 syntyi uusi kumppanuus Mark & ​​Alison Jamesin ja yritykseen vuonna 2003 liittyneen myymäläpäällikön James Parsonsin välillä, kun he ottivat haltuunsa liikkeen omistuksen ja toiminnan, verkkomyynnin ja koulutuksen. James on myös kaupallisten sukellusyritysten johtajia MSDS Marine ja MSDS Heritage.

"Olemme järkyttyneitä, että tähän on tultu", omistajat sanoivat sulkemisesta perusteluissaan Go Dive -sivustolla. He päättivät pitää loppualeen tästä hetkestä 6. lokakuuta asti, ja asiakkaita pyydettiin käyttämään koodia GODIVE40 saadakseen 40 % alennuksia tuotteista.

He toivovat myös saavansa valmiiksi jo varatut kurssit ja laitehuollon ja jatkavat ilmatäyttöjä, vaikka asiakkaita kehotetaan tarkistamaan aukioloajat.

"Ison-Britannian sukellus on muuttunut"

"Go Dive on ollut osa Ison-Britannian sukelluselämää yli 30 vuoden ajan, mutta sen jatkaminen on yksinkertaisesti muuttunut kestämättömäksi", kertovat omistajat. "Ison-Britannian sukellus on muuttunut huomattavasti tänä aikana, ja olemme olleet siellä ylä- ja alamäessä... ymmärrämme, että se on kallis harrastus aikana, jolloin ihmisillä ei ole käytettävissä olevia tuloja tai ylellisyyttä aikaa omistaa sille... ”

”Brexit ja sitten Covid menettivät valtavasti paitsi tuloja myös asiakkaita, kun ihmiset eivät palanneet sukeltamaan edes sulkujen päätyttyä.

”Pian Covidin jälkeen Ukrainan sota johti elinkustannuskriisiin ja valtaviin energialaskuihin, joilla kaikilla on ollut tuhoisa vaikutus. Olemme pitkään jatkaneet ja tukeneet liiketoimintaa, mutta valitettavasti se ei voi jatkua ikuisesti.

”Facebook Marketplacella ja eBaylla on epäilemättä roolinsa, mutta nopeus, jolla ihmiset ovat lopettaneet uusien laitteiden ostamisen, on vaikuttanut meihin valtavasti. Olemme nähneet käytettyjen laitteiden huollon nousevan pilviin, mutta nämä tulot eivät yksin riitä ylläpitämään myymälää, jossa on laaja valikoima laitteita, joita sukeltajat voivat selata ja kokeilla.

Go Dive -tiimi sanoo auttaneensa pienempiä sukelluskauppoja ja sukellusvenekippareita, ja toivovat, että Yhdistyneen kuningaskunnan sukeltajat tekevät niin jatkossakin. ”Jos et saa ilmatäyttöä, et voi sukeltaa; jos et saa sukellusvenettä, on hirveän vaikeampaa päästä hylkylle.

"Haluaisimme todella rohkaista kaikkia käyttämään paikallista sukelluskauppaasi ja lähtemään sukeltamaan paikallisen kipparin kanssa, tai jos emme ole varovaisia, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole sukeltamista tulevaisuudessa."

