Vaihteistovalmistaja DynamicNord astuu Ison-Britannian markkinoille

Ei ole niin usein, että uusi sukellusvarustebrändi saapuu paikalle täydellisellä tuotelinjalla, mutta juuri sitä Saksassa DynamicNord teki, kun se ilmoitti läsnäolostaan ​​ja esitteli valikoimaansa BOOT-näyttelyssä Düsseldorfissa vuoden 2023 alussa. Nyt edistyksellinen, innovatiivinen yritys tunkeutuu Ison-Britannian markkinoille.

DynamicNord saattaa olla "uusi" brändi, joka syntyi alkuperäisestä ideasta vuonna 2018, mutta sen takana olevilla ihmisillä – toimitusjohtaja Martin Kuschen johdolla – on kirjaimellisesti vuosikymmenten kokemus sukellusvarusteiden valmistuksesta, koska he ovat olleet aiemmin tekemisissä useiden olemassa olevien suurten toimijoiden kanssa. . Siellä on siis vankka perintö, mutta yhtä lailla ne tuovat uutta näkemystä sukellusmarkkinoille ja ovat omistautuneet luomaan esteettisesti miellyttäviä, toimivia ja kestäviä, mutta myös kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotemerkkejä ja tuotteita.

DynamicNordin pääkonttori sijaitsee Baijerissa Bruckmuhlin kaupungissa, lähellä Rosenheimia Etelä-Saksassa. Johdon lisäksi siihen kuuluvat tuotekehitys-, markkinointi-, myynti- ja logistiikkaosastot sekä kaikki hallintojaostot sekä oma kattava palvelukeskus.

DynamicNord tarjoaa täyden valikoiman sukellusvarusteita

Yleisesti ottaen saksalaisia ​​tuotteita on ylistetty niiden rakennuslaadusta, kekseliäisyydestä ja tyylistä jo vuosia – katsokaa vain moottoriajoneuvomerkkejä, kuten Mercedes Benz, Audi ja BMW, jotka ovat rakentaneet maineensa tälle imagolle – ja DynamicNord hyödyntää tätä kaikella sukellusvarusteistaan, jotka on suunniteltu ja valmistettu maassa.

Saksalainen T&K-tiimi kehittää tuotteita, jotka perustuvat syvään sukeltajien tarpeiden ja toiveiden ymmärtämiseen "Innovaatio – Uskottavuus – Toiminnallisuus" mission mukaisesti – eli jokaisen innovaation on oltava uskottava ja ollakseen uskottava sen on oltava toimiva.

As mentioned earlier, DynamicNord came to market with a complete line-up of products, from sääntelyviranomaisten, sukellustietokoneet, BCDs, wetsuits, rash guards, naamarit, snorkels and fins to drysuits, laukut, dive watches, and other accessories. The company also offers a complete technical diving and freediving/spearfishing line, as well as a swimwear series.

DynamicNord tarjoaa useita eri värivaihtoehtoja

DynamicNordilla koko tiimi työskentelee päivittäin vähentääkseen ympäristövaikutuksia kaikissa valmistusprosesseissa ja tuotteen koko elinkaaren ajan.

Raaka-aineet, tuotantomenetelmät ja paikat valitaan erittäin huolellisesti. Toimittajia valitessaan tiimi kiinnittää huomiota täysautomaatioon, mikä vähentää sähkön ja veden kulutusta ja 80 % tuotteista valmistetaan Euroopassa.

DynamicNord offers various buoyancy options, from takki-style BCDs to wings

DynamicNord already recycles all plastic and glass parts of its naamarit, the inserts of the fin foot pocket are made from PP and TPR waste, and the suspension hooks are made from PC waste.

Yritys tukee myös lukuisia ympäristönsuojeluorganisaatioita, kuten ElasmOceania ja CRAMia, sekä Catalan Diving Federationin vetämiä ympäristönsuojeluprojekteja.

HUOM: DynamicNord-tiimi esittelee koko valikoimansa GO Sukellusnäyttely NAEC Stoneleigh'ssa 1.-2.