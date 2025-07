10 parasta sukellustietokonetta alle 500 puntaa/650 dollaria vuonna 2025

Sukellustietokoneet ovat kehittyneet kohtuuttoman hintaisista ja kömpelöistä härveleistä tyylikkäiksi ja älykkäiksi kumppaneiksi, jotka määrittelevät vedenalaisen turvallisuuden ja kätevyyden uudelleen. 1980-luvulla syntyneet varhaiset mallit olivat usein epäluotettavia ja epätarkkoja, ja lisäksi ne olivat, no, melko kookkaita. Siirrytäänpä vuoteen 2025 ja nykypäivään... sukellustietokoneet toimita reaaliaikaiset syvyys-, deko-tilan, nousunopeuden ja kaasuseostiedot vähintäänkin! Siitä asiat vain monimutkaistuvat ja jännittävät, ja kaikki tapahtuu kompakteilla, ranteeseen kiinnitettävillä näytöillä... joskus täydessä väriloistossa.

On syytä korostaa, että tämä parhaiden lista sukellustietokoneet Alle 500 punnan hinta sijoittaa meidät vapaa-ajan laitesukelluksen markkinoiden jyrkkään päähän. Useimmilla valmistajilla on useita malleja saatavilla tähän hintaan, joten olemme pyrkineet kattamaan hajauman ja ottamaan parhaat vaihtoehdot heidän erikoisaloillaan. Kaikki sukellustietokoneet Tämän listan tuotteet ovat hinnoiteltu alle 500 punnan/650 dollarin, joten sinun ei tarvitse rikkoa pankkia mielenrauhan vuoksi. Ja vaikka saatkin varmasti mielenrauhan, kuinka paljon vastinetta rahoillesi saat?

Suunto Zoop Novo – 235 £ / 300 $

Suunto Zoop Novo on klassinen aloittelijan ranneke. sukellustietokone joka ansaitsee jatkuvasti kiitosta luotettavuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. Kirkkaan taustavalaistun näytön ja yhden painikkeen käyttöliittymän ansiosta se sopii erinomaisesti uusille sukeltajille tai yksinkertaiseksi varalaitteeksi edistyneemmille sukeltajille. Laite tukee jopa 50 %:n nitroksiseoksia, sisältää käyttäjän vaihdettavissa olevan akun ja voi tallentaa jopa 140 sukellusta muistiinsa.

Suunto Zoop Novo Sukellustietokone

Vaikka siitä puuttuu ilmaintegraatio ja Bluetooth-yhteys, se tarjoaa vankan luotettavuuden ja selkeän lähestymistavan dekompressioseurantaan. Saatavilla on myös selkeä visuaalinen ja kuuluva nousunopeuden ilmaisin, jotka ovat avainasemassa sukeltajantaudin riskin minimoimisessa. Yksi ominaisuus, jonka virkistyssukeltajat usein unohtavat, on sen mittaritila. Tämä tekee Zoop Novosta sopivan pohja-ajastimen tekniikkasukeltajille.

Jos etsit suoraviivaista ja luodinkestävää laitetta, joka ei kuitenkaan maksa maltaita, Zoop Novo on edelleen yksi kärkiehdokkaista vuonna 2025.

Plussat:

Käyttäjäystävällinen ja luodinkestävä

Erinomainen lähtötason hinta

Nitroksi- ja mittaritilat

MIINUKSET:

Ei Bluetooth- tai ilmaintegraatiota

Kookkaat verrattuna kellotyyliin tietokoneet!

Lieriömuuha – 500 £ / 575 $

Okei, tämä on hintaluokan yläpäässä, mutta Peregrine on tehokas, värillinen... sukellustietokone Suunniteltu ensisijaisesti virkistyssukeltajille, jotka kaipaavat selkeyttä, tehoa ja pääsyä teknologian maailmaan. Kirkkaalla 2.2 tuuman täysvärisellä LCD-näytöllä, värinähälytyksillä, langattomalla latauksella ja useilla mukautettavilla näyttötiloilla varustettu laite on intuitiivinen mutta täynnä ammattilaistason DNA:ta, jota odottaisit Shearwaterilta.

Shearwater Peregrine Sukellustietokone

Se käyttää Bühlmann ZHL-16C -algoritmia gradienttikertoimilla, mikä mahdollistaa edistyneen konservatiivisen säädön, joka on harvinaisuus tässä hintaluokassa. Tuettuja kaasuja ovat jopa 100 % ilma ja nitroksi, ja lisäksi siinä on kolmen kaasun nitroksitila. Tämä ei ole aloittelijan laite. sukellustietokone, mutta se on ihanteellinen kaikille, jotka haluavat kokeilla tekniikan perusteita ilman, että heidän tarvitsee kuluttaa liikaa rahaa. Sukellukset kirjataan Shearwater Cloudilla Bluetoothin kautta. Kompassia tai ilmaintegraatiota ei ole, mutta useimmille ei-teknisille sukeltajille se on hyväksyttävä vaihtoehto.

Plussat:

Loistava näyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä

Ladattava ja Bluetooth-yhteensopiva

Teknisen tason algoritmi virkistyskäyttöön

MIINUKSET:

Ei kompassia tai ilmaintegraatiota

Melko kookas vapaa-ajan käyttöön

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 £ / 549 $ tai 499 £ / 649 $

Älykello, joka toimii kuutamoefektin tavoin sukellustietokone, vai onko se toisinpäin? Descent G1:n vaihtoehdot yhdistävät GPS:n, sukelluslokitiedot ja monilajiominaisuudet yhteen kestävään pakettiin. Rakennettu toimintaa varten, Garmin Descent G1 seuraa syvyyttä, aikaa, deko-tilaa ja pinta-aikoja, ja lisäksi se toimii myös jokapäiväisenä kuntoseurantalaitteena.

Garmin Kohtuullinen G1 Sukellustietokone

Molemmat mallit tukevat ilma-, nitroksi-, mittari-, apnea- ja CCR-tiloja. Akunkesto on tavallisessa G25:ssä yli 1 tuntia sukellustilassa, ja tätä voidaan pidentää huomattavasti päivittämällä aurinkomalliin. Näyttö on yksinkertainen yksivärinen eikä miellytä kaikkia, mutta jos olet tarpeeksi vanha arvostamaan "retro Casion" ulkoasua, saat bonuksena myös "isojen numeroiden tilan" sukelluksen aikana. Vaikka Descent G1:n navigointi ei ole aina helpoin vaihtoehto, sen monipuolisuus on vertaansa vailla alle 500 punnan hinnalla.

Plussat:

Kuntoilu + sukellus + älykello -yhdistelmä

GPS- ja Bluetooth-yhteys

Erinomainen matkustukseen ja pinnan seurantaan

MIINUKSET:

Pieni, yksivärinen näyttö

Ei ilman integrointia

Suunto D5 – 455 £ / 649 $

Toinen rannekello sukellustietokoneSuunto D5 hämärtää rajaa elämäntyyli-lisävarusteen ja vakavasti otettavan sukellustyökalun välillä. Täysvärinen näyttö on terävä, auringonvalossa luettava ja muokattavissa. Veden alla D5 tukee ilma-, nitroksi-, mittari- ja vapaasukellustiloja, mukaan lukien mahdollisuus vaihtaa kaasujen välillä sukellusten aikana. Sukelluksen jälkeen se synkronoidaan langattomasti puhelimeesi Suunto-sovelluksen kautta ja tallentaa sijainnin (vaikka on huomattava, että sovellus tallentaa puhelimen sijainnin, ei D5:n sijaintia).

Suunto G5 Sukellustietokone

Vaikka ilman integrointi on valinnainen lähettimen kautta (myydään erikseen), se laskeutuu mukavasti budjetin rajoissa ilman sitä. Ladattava akku kestää 12–XNUMX sukellusta yhdellä latauksella. Tyylikkään muotoilun ansiosta voit käyttää sitä illallisella sukelluksen jälkeen.

Plussat:

Täysvärinen, rannekellon muotoinen

Sovellusten synkronointi ja ladattava

Tyylikäs ja matkaystävällinen

MIINUKSET:

Lähetin lähes kaksinkertaistaa ilmaintegraation kustannukset

Lyhyempi akunkesto kuin yksinkertaisemmissa malleissa

Oceanic Veo 4.0 – 360 £ / 380 $

Veo 4.0 yhdistää tyylikkään ulkonäön vakavasti otettavaan älykkyyteen. Siinä on teräväkontrastinen näyttö ja Bluetooth-synkronointi, ja se tukee myös kahta algoritmia – DSAT ja Pelagic Z+ – joiden avulla voit yhdistää profiilit sukellusparisi tai -ohjaajasi profiileihin. Kaksi kaasuseosta, joissa on jopa 100 % happea, tekevät siitä ihanteellisen nitroksisukeltajille ja jopa lievästi teknisillä menetelmillä sukeltaville.

Oceanic VEO 4

Voit kirjata ja päivittää laiteohjelmiston DiverLog+-sovelluksen kautta, ja käyttäjän vaihdettavissa oleva akku riittää 200–300 sukellukseen. Vaikka tämä sukellustietokone Ei tarjoa ilmaintegraatiota tai kompassia, se on uskomattoman joustava useille sukeltajille.

Plussat:

Kaksoisalgoritmin joustavuus

Sovellustuki ja kaasunvaihto

Ohut ranteeseen sopivaksi tietokone

MIINUKSET:

Ei ilmaintegraatiota tai kompassia

Käyttöliittymän oppiminen vie hetken

Cressi Leonardo 2.0 – 210 puntaa / 260 dollaria

Yksinkertainen, edullinen ja tehokas. Cressi Leonardo on ihanteellinen sukellustietokone sukeltajille, jotka arvostavat käytännöllisyyttä enemmän kuin hienouksia. Reunasta reunaan ulottuva segmentoitu LCD-näyttö on selkeä ja luettava, ja siinä on myös taustavalaistus. Veden alla Leonardo tukee ilma-, nitroksi- (jopa 50 %) ja mittaritilaa ja mahdollistaa myös valinnaisen syväpysähdyksen lisäturvallisuutta varten.

Cressi Leonardo 2 Sukellustietokone

Cressi käyttää muokattua RGBM-algoritmia, jota voidaan mukauttaa turvallisuuskertoimen mukaan. Siinä on myös selkeät visuaaliset ja äänihälytykset. Kuten useimmissa aloittelijan tasoisissa sukellustietokoneet Nykyään Leonardossa on yhden painikkeen käyttöliittymä ja selkeä sukellusloki. Bluetoothia, GPS:ää tai kompassia ei ole, mutta sitä ei pitäisi odottaa tässä hintaluokassa. Tämä tietokone on yksinkertaisesti erinomainen kestävänä ja helppokäyttöisenä työjuhtana uusille sukeltajille tai varayksikkönä.

Plussat:

Uskomattoman yksinkertainen käyttöliittymä

Erinomainen näytön selkeys

Erinomainen hinta

MIINUKSET:

Ei langattomia ominaisuuksia

Rajoitettu ominaisuussarja

Aqualung i330R – 308 £ / 399 $

i330R tarjoaa yhden parhaista näytöistä tässä hintaluokassa: kirkkaan, täysvärisen TFT-näytön, joka pysyy näkyvissä kaikissa olosuhteissa. Vedessä se tukee neljää tilaa: ilma, nitroksi, mittari ja vapaasukellus. Voit myös vaihtaa jopa kolmea kaasuseosta sukelluksen aikana. i330R on ladattava USB:n kautta ja tarjoaa Bluetooth-synkronoinnin Aqualungin DiverLog+-sovellukseen.

Aqualung i330R Sukellustietokone

Kestävän ja käytännöllisen rakenteensa ansiosta tämä on kylmän veden ja yösukeltajien suosikki, jotka arvostavat selkeitä näkymiä. Siinä ei ole ilmaintegraatiota tai digitaalinen kompassi, mutta siinä on enemmän ominaisuuksia kuin monilla kilpailijoilla. Siinä on myös mielestämme listan paras suoraan paketista otettava hihna, mistä ei puhuta tarpeeksi!

Plussat:

Terävä, täysvärinen näyttö

Ladattava ja Bluetooth-yhteensopiva

Monikaasuyhteensopiva

MIINUKSET:

Ei kompassia tai ilmaintegraatiota

Vähemmän tyylikäs kuin kellotyyliset mallit

Mares Puck 4 – 240 £ / 350 $

Mares Puck 4 on rakastetun Puck-sarjan uusin versio, joka säilyttää yhden painikkeen yksinkertaisuuden, mutta lisää siihen tyylikkään, teräväkontrastisen pistematriisinäytön ja modernisoidun sisäisen tekniikan. Puck 4 tukee ilma-, nitroksi- (jopa 99 %) ja mittaritiloja, ja siinä on syväpysähdysominaisuudet ja monikaasun vaihto.

Mares Puck 4 Sukellustietokone

Puck 4:ssä on uutuutena Bluetooth-yhteys, jonka avulla voit synkronoida sukellukset Mares-sovelluksen kautta, joten ei enää kaapeleiden näpräämistä. Näyttö on selkeä, helppolukuinen myös hämärässä ja kestää käytössä. Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku kestää myös vankan 100 sukelluksen. Ja vaikka se ei olekaan muotilausunto, se on vankka, toimiva ja luotettava sukellustyökalu, jota on vaikea voittaa tässä hintaluokassa.

Plussat:

Bluetooth-sukelluslokin synkronointi

Pitkä akunkesto (käyttäjän vaihdettavissa)

Yksinkertainen, kestävä ja tehokas

Miinukset:

Ei ilmaintegraatiota tai kompassia

Ei porukan parhaimman näköinen

SEAC-näyttö – 265 £ / 335 $

SEAC-näyttö on modernin näköinen ja vaivaton sukellustietokone Suunniteltu luettavuutta ja yksinkertaisuutta silmäillen. Sen leveä suorakulmainen LCD-näyttö tarjoaa terävän kontrastin, jonka ansiosta sukellustiedot on helppo omaksua yhdellä silmäyksellä. Se on myös taustavalaistu, mikä on hyödyllistä huonossa näkyvyydessä tai yösukelluksessa. Lisäksi se on virkistävän modernin näköinen. tietokoneKun olet veteen laskeutunut, näyttö tukee ilma-, nitroksi- (jopa 99 %) ja mittaritilaa, ja siinä on visuaaliset ja äänihälytykset syvyydelle, nousunopeudelle ja dekompressiopysähdyksille.

Et löydä tästä ilmaintegraatiota tai Bluetoothia, mutta käyttäjän vaihdettavissa oleva paristo on mukava lisä ja sen väitetään kestävän jopa kolme vuotta keskivertosukeltajalta. Käyttöliittymää ohjataan kahdella etupuolella olevalla painikkeella, joten sitä on helppo käyttää, vaikka paksut hanskat kädessä kylmässä vedessä.

Plussat:

Suuri, erittäin selkeä näyttö

Hyvin suunniteltu kylmän veden sukeltajille

Helppokäyttöinen käyttöliittymä

MIINUKSET:

Ei sovellusta tai langatonta yhteyttä

Erillinen USB-kaapeli ei sisälly toimitukseen

Scubapro Aladin A2 – 400 £ / 480 $

Scubapro Aladin A2 on suunniteltu sukeltajille, jotka haluavat kompaktia ja tehokasta laitetta. Se pakkaa tehokkaita ominaisuuksia virtaviivaiseen rannekellomuotoon. Se tukee sukellus-, mittari-, apnea-, trimix-, sivukiinnitys- ja CCR-mittareita, mikä tekee siitä uskomattoman monipuolisen. Täyspistematriisinäyttö on terävä ja selkeä, ja käyttöliittymä on intuitiivinen, kunhan tutustut asetteluun.

Scubapro Aladin A2 Sukellustietokone

Se sisältää 3D-kallistuskompensoidun digitaalinen kompassi, mikä on harvinaista tässä hintaluokassa, ja vaikka ilmaintegraatio on mahdollista, se vaatii lisävarusteena saatavan lähettimen. Integroinnista puheen ollen, se on myös yhteensopiva Scubapro HRM -vyön kanssa sykkeen ja ihon lämpötilan mittaamiseksi. A2:ssa on myös Bluetooth-ominaisuus, joka helpottaa synkronointia Scubapron LogTRAK-sovellukseen. Tekniset sukeltajat saattavat haluta enemmän mukautuksia, mutta vakaville virkistys- ja urheilusukeltajille Aladin A2 osuu täydelliseen paikkaan.

Plussat:

Sisäänrakennettu kompassi ja Bluetooth-yhteys

Useita sukellus- ja vapaasukellustiloja

Tyylikäs ja kompakti rannekellon muoto

MIINUKSET:

Lisäintegraatiota varten tarvitaan useita lähettimiä

Jyrkempi oppimiskäyrä uusille käyttäjille

Yhteenveto – Parhaat valinnat

Paras kokonaisuus SukellustietokoneScubapro Aladin A2 – täynnä sukellustoimintoja vankkaan budjettiin

Paras arvo SukellustietokoneMares Puck Pro – kestävä, yksinkertainen ja opiskelijavalmis

Parhaat Sukellustietokone kokeneille sukeltajilleShearwater Peregrine – täysvärinen, hyvin aseteltu näyttö ja teknisesti laadukas selkeys

Paras crossover Sukellustietokone: Garmin Descent G1/G1 Solar – älykello kohtaa älykellon sukellustietokone, aito arkivaate, jolla on vankka sukellustoiminnallisuus

Loppusanat sukellustietokoneista

Sinun sukellustietokone tulisi heijastaa sukellustyyliäsi, ei vain budjettiasi. Halusitpa sitten vaivattoman ja luotettavan vaihtoehdon, modernia tekniikkaa kaikkine hienouksineen tai joka päivä käytettävän crossover-laitteen, yllä olevat kymmenen mallia tarjoavat luotettavaa turvallisuutta ja toimivuutta ylittämättä 500 punnan hintaa.

Tietenkin, sukellustietokoneet eivät ohjaa sukellusta puolestasi, ne vain antavat sinulle faktat. Jopa harrastelijasukeltajana ne ovat työkalu, joten sinun tulisi jo ymmärtää paineen, kelluvuuden ja dekompression perusteet, jotta saat niistä kaiken irti. Kun olet oppinut ohjeiden perusteet, voit säätää nitroksiseosta, sukeltaa riutoille tai uida hylkyjen ympärillä luottavaisin mielin ja sukellustietokone tekee seurannan puolestasi.

Ja muista… jos et ole oppinut käyttämään sitä, sinun sukellustietokone ei oikeastaan ole mitään hyötyä, varsinkaan kun nuo informatiiviset hälytykset ja vilkkuvat numerot tulevat mukaan kuvaan. Lue aina käyttöohje ja kertaa se nopeasti, jos et ole käyttänyt sitä vähään aikaan.

Usein kysytyt kysymykset – Sukellustietokoneen ostaminen alle 500 punnan hintaan

1. Tarvitsenko Bluetoothin laitteessani? sukellustietokone vai toimiiko USB?

Bluetooth tarjoaa langattoman synkronoinnin puhelimiin, mikä on erittäin kätevää. Mutta USB-synkronointi toimii myös hyvin ja säästää lähes aina kustannuksia.

2. Onko ilmaintegraatio kannattavaa?

Säiliöön liittäminen antaa reaaliaikaisen kaasunpaineen, mikä on erityisen hyödyllistä teknisillä sukelluksilla. Mutta virkistyssukeltajille konsolipohjainen SPG on yleensä enemmän kuin riittävä.

3. Kuinka tärkeä algoritmin tyyppi on (esim. Bühlmann vs. DSAT)?

Miljoonan dollarin kysymys. Konservatiiviset mallit (kuten DSAT) erehtyvät turvallisuuden suuntaan, eli lyhyemmät NDL-ajat ja vähemmän syväaikaa toistuvilla sukelluksilla. Bühlmann-pohjaiset ja mukautettavat algoritmit (Buhlmann GF) tarjoavat yleensä pidempiä NDL-aikoja pohjalla ja antavat sinun säätää konservatiivisuutta siitä. Valinta riippuu todella siitä, kuinka vapaamielistä tai varovaista haluat sukeltaa ja minkälaista hallintaa haluat sukeltajaltasi. sukellustietokone.