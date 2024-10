Myydään 3 Rolexia Giddings / Cousteau-linkeillä

Kaksi Rolex Submariner -kelloa, jotka kuuluvat tällä hetkellä vedenalaiselle kuvaajalle ja tuottajalle Al Giddingsille ja jotka seurasivat häntä 12:lla hänen 17 laskeutumisestaan. Titaanimainen, mene vasaran alle tulevina viikkoina – samoin kuin toinen Cousteau-perheeseen kuulunut sukellusvene.

Sotheby's New Yorkin on määrä myydä Giddingsin sukellusveneitä joulukuun alussa, ja niiden poikkeuksellisen "vedenalaisen altistuksen ennätysten" vuoksi huutokauppakamari arvioi, että pari on "mahdollisesti aidoin huutokaupassa esiintyvä työkalukello".

Yli 40-vuotisen uransa aikana Giddingsistä, joka on nyt 87, tuli nelinkertainen Emmy-palkinnon voittaja ja hän otti monia ikonisia vedenalaisia ​​kuvia, mukaan lukien unohtumattoman kuvan Titaanimainenn jousi.

Hänen 1680-luvun "Punainen" Submariner noin vuodelta 1976 on 40 mm:n ruostumattomasta teräksestä valmistettu 1570-kaliiperinen automaattikello, jossa on musta kellotaulu ja kierrettävällä kotelon takana kaiverrettu "Al Giddings". Sen syvyys on 200 metriä.

Al Giddingsin punainen sukellusvene (Sotheby's)

Yhdysvaltalainen sukeltaja tunnettiin omien innovatiivisten kameroidensa, valaistus- ja optisten järjestelmiensä kehittämisestä työskennellen National Geographicin, BBC:n ja valtamerten tutkimusmatkailijoiden, kuten esim. Titaanimainen löytäjä Robert Ballard. Suurten Hollywood-studioiden kysyntä johti siihen, että hän liittyi myös James Bond -elokuviin, mukaan lukien For Your Eyes Only ja Never Say Never Again ja James Cameronin ohjaamia klassikoita, kuten Syvä, Syvyys ja Titaanimainen.

Seiso Alvin-sukellusveneellä, joka sukelsi Titanicille vuonna 1986 (Sotheby's)

Giddings Titanicin tehtävän aikana, yllään Rolex Red Submariner (Sotheby's) Kuvaaminen helikopterista (Sotheby's)

Sotheby's kertoo, että Giddingsin valokuvissa näkyy hänen pitävän kelloa "kuvauksissa Sean Conneryn ja Kim Bassingerin kanssa, opettamassa James Cameronia kommunikoimaan veden alla, kiipeämässä ulos ALVINista, sukellusveneestä, jota käytettiin löytämään Titaanimainen, ja roikkuu helikoptereista kamera kädessä."

Se oli myös hänen ranteessa IMAX-dokumenttia kuvattaessa Titanic: Treasure Of The Deep vuonna 1992, mikä johti hänen työhönsä Cameronin kanssa.

”Sopiva sukelluskello oli tarpeellinen, ja tämä kello toimi moitteetta Kaikkien näiden vuosien ajan”, Giddings sanoi, ”sekä veden alla erilaisissa paineympäristöissä että erilaisissa sukellusveneissä: TitaanimainenPuolesta Andrea Doria, Truk Lagoonin, Bikini-atollin, pohjoisnavan ja Etelämantereen hylkyjä. Kilpailua ei todellakaan ollut; se oli yksinkertaisesti paras."

Kultainen Rolex

Al Giddingsin kultainen Rolex Submariner noin vuodelta 1984 (Sotheby's)

Toinen myyntiin tarjottava Giddings-kello on 1680/8 "Nipple Dial" Submariner, 18 karaatin keltakultainen Rolex yhteensopivalla rannekorulla noin vuodelta 1984, joka näkyy näytöllä Titaanimainen.

T Walker Lloyd, Rolexilla työskennellyt sukeltaja, oli Giddingsin ystävä ja kysyi häneltä, voisiko brändi käyttää joitain hänen valokuviaan tohtori Sylvia Earlesta mainoskampanjassa, kun hänestä tuli Rolex-suurlähettiläs. Giddings oli dokumentoinut meribiologin ja valtameritutkijan työtä useiden vuosien ajan.

Kun Lloyd myöhemmin kysyi Giddingsiltä, ​​mitä Rolex oli hänelle velkaa kuvista, hän vastasi olevansa iloinen voidessaan tukea Earlea ja hänen työtä. "Kului noin kuukausi, ja postissa tuli laatikko, jossa vain luki: "Nauti, T Walker Lloyd", Giddings sanoi. "Ja se oli tämä kultainen Rolex. Olin shokissa. Luulen, että ne olivat tuolloin 10,000 XNUMX dollaria!

Giddings käytti kelloa säästeliäästi, mutta vuonna 1997 työskennellessään vedenalaisen valokuvauksen yhteistuottajana ja ohjaajana. Titaanimainen, hän suostui, kun Cameron tunsi, että kultainen Rolex näyttäisi sopivalta näyttelijä Bill Paxtonin ranteessa hänen roolissaan sukellusohjaajana Brock Lovettina.

Kuukausia myöhemmin Giddings alkoi ihmetellä, mitä hänen kellolleen oli tapahtunut, ja soitti Cameronin toimistoon. "Ja viikkoa tai kaksi myöhemmin se tuli postissa kiitoskirjeen kanssa Foxilta", hän sanoi.

Kaksi kelloa myydään valikoimalla signeerattuja muistoesineitä, kuten elokuvajulisteita ja valokuvatulosteita Titaanimainen, DVD ja kirja. Red Submarinerin arvio on 20,000 40,000–15,400 30,800 USD (30,000 60,000–23,000 45,900 puntaa) ja kultaisen Rolexin arvio 6 XNUMX–XNUMX XNUMX dollaria (XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX puntaa). Molemmat menevät vasaran alle XNUMX. joulukuuta Sotheby'sissa.Tärkeät kellot”myynti.

Cousteaun sukellusvene

Tämä Rolex Submariner kuului kerran Philippe Cousteaulle (Dallasin huutokauppagalleria)

Ennen kuin Giddings-kellot tulevat myyntiin, USA:n toisella puolella Texasissa Jacques Cousteaun edesmenneelle pojalle Philippe Cousteaulle kuulunut 1665 Rolex Sea-Dweller Submariner vuodelta 1969 näyttää myös herättävän kiinnostusta. Tämä ei johdu vain siitä, että omistaja oli kuuluisa sukeltaja, vaan siitä, että hänen isänsä oli osallisena Submarinerin suunnittelussa.

Philippe Cousteau oli Giddingsin tavoin kuvaaja monien muiden saavutustensa joukossa ja erikoistunut ympäristökysymyksiin. Hän kuoli vuonna 1979 38-vuotiaana, kun hänen lentävä vene törmäsi Tejo-jokeen Portugalissa.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

610 m:n kello oli alun perin Cousteaun omistuksessa, ja vuodesta 1973 lähtien se on ollut nykyisen omistajan hallussa, joka sai sen lahjaksi merkittääkseen syvän sukelluksen Välimerellä.

Se tunnetaan "kaksoispunaisena" mallina vaaleanpunaisen sävyn vuoksi, joka johtuu siitä, että varhaisia ​​malleja ei painettu valkoisella taustalla. Vasta myöhemmin ne painettiin kaksinkertaisesti, jotta punainen erottuisi. Kellossa on myös pieni heliumvapautusventtiili, mikä heijastaa myös sitä, että se on varhainen malli.

Dallasin huutokauppagalleria on asettanut kelloon arvioksi 50,000 75,000–38,500 57,400 USD (12 2014–183,750 XNUMX puntaa), kun se tulee myyntiin XNUMX. marraskuuta. Vuonna XNUMX Philippe Cousteaulle kuulunut Rolex Sea-Dweller myytiin New Yorkissa XNUMX XNUMX dollarilla.

