Ilmava tulokas on tähän asti kevyin sukelluskello

at 9: 50 am

Kevyin koskaan tehty mekaaninen sukelluskello – näin väittää riippumaton sveitsiläinen kellovalmistaja Ulysse Nardin (UN) uudesta 200 m Diver [AIR] läpinäkyvästä mallistaan.

Sukeltajien kellot ovat yleensä kookkaampia kuin pukukellot, ja harvat sukeltajat menettävät unen minkä tahansa sellaisen instrumentin painosta, jonka he saattavat ottaa veden alle, mutta YK:n teknologinen saavutus tarjoaa puheenaiheen – vaikkakin sellaisen, jonka hintalappu on 33,000 XNUMX puntaa.

Uusin lisäys UN Diver -mallistoon ylittää sen, mitä odotetaan ja jopa uskotaan olevan mahdollista, yhtiö sanoo ja lisää, että uusi kello edustaa yhdistelmää "korkeaa kelloaikaa, korkeaa teknologiaa ja korkeaa suorituskykyä".

Ulysse Nardin teki ensimmäisen vedenpitävänsä instrumenttinsa jo vuonna 1893, ensimmäisen sukelluskellonsa vuonna 1964 ja vuonna 2001 tuli Aqua Perpetual, ainoa 200 metrin vedenkestävä kello, jossa on ikuinen kalenteri. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin se esitteli Diver X Skeletonin, ja juuri tähän malliin se perustui uuteen versioon, jonka väitettiin olevan vahvempi, mutta tyylikkäämpi ja puolet kevyempi.

Parranajo pois grammoista

Kun YK:n vuoden 44 2019 mm Diver painoi 120.5 g ja Diver X Skeleton 106 g, Diver [AIR] painaa höyhenen kaltaiset 52 g – tai 46 g ilman hihnaa.

Siinä on uusi UN-374-kaliiperi, joka käyttää vähemmän materiaalia kuin Diver X Skeleton. Sen rakenne perustuu hoikkiin ontoihin siltoihin, joita käytetään muodostamaan kolmioita, jotka vastustavat taipumista ja vääntymistä, mutta massan pienentymisen sanotaan tehneen rakenteesta joustavamman. Uudella kaliiperilla on raju 90 tunnin tehoreservi.

Hyperkevyt Ulysse Nardin Diver [AIR] oransseilla ja valkoisilla rannekkeilla

Kellon sisällä olevasta tilasta 5 prosenttia koostuu nyt ilmasta, joka ympäröi liikettä, jonka väitetään kestävän XNUMX kg:n iskun. Uhraamalla automaattinen kelausmekanismi olisi voitu pudottaa vielä enemmän painoa, mutta tämän ominaisuuden säilyttäminen oli virallisten sukelluskellostandardien vaatimus.

Kellon liikkeet valmistetaan yleensä raskaasta messingistä, koska alumiini on liian pehmeää ja titaania, vaikka se on kevyttä ja kestävää, pidetään yleensä liian vaikeasti käsiteltävänä, ja se on myös syttyvää koneistuksen aikana. YK löysi joka tapauksessa tavan käyttää titaania.

Se tarjosi myös erittäin antimagneettisen piipakoputken, komponentin, joka ohjaa ajoituksen tarkkuutta, ja tässä tapauksessa sen sanottiin painavan puolet tavallisesta vaa'asta.

Upcycling:

Uusi modulaarinen 44 mm:n kotelo yhdistää titaanin hiilikuituun lisäpainon säästämiseksi. Koska hiilikuitu ei ole erityisen vedenpitävä, liike on koteloitu titaaniseen keskikoteloon. Tämä titaani on 90-prosenttisesti kierrätettyä, ja kotelon sivuosat on valmistettu toisesta kevyestä hiilikuitukomposiitista, Nylo-Foilista, joka on hankittu talteenotetuista kalastusverkoista.

Valaiseva kehyssisäke on valmistettu CarbonFoilista – kierrätetyistä hiilikuiduista – kun taas pakoputki on valmistettu kierrätetystä piikiekosta.

Sukeltajassa [AIR] on kupumainen safiirilasi ja minimaalinen kellotaulu, jossa on mustat indeksit ja osoittimet, jotka on päällystetty valkoisella Superluminovalla.

Kellon täydentää kaksi vaihdettavaa oranssin ja valkoisen hihnaa, jotka on valmistettu elastisesta kankaasta ja naarmuuntumattomalla suljinjärjestelmällä. Kellon hinta on 33,420 XNUMX puntaa – lue siitä lisää osoitteessa Ulysse nardin sivusto.

