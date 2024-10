Fourth Element Pelagic -kello "menee äärimmäisyyksiin"

"Pelagic" on sana, jota Fourth Element on aiemmin käyttänyt sukelluskenkiin, mutta nyt se on omaksunut tämän nyökkäyksen avomerelle nimeäessään ensimmäisen sukelluskellonsa.

Fourth Element Pelagic -automaattikello ei ainoastaan ​​"vangitse klassisten sukelluskelojen olemusta", vaan se "sopii Planet Earthin äärimmäisimpiin ympäristöihin", sanoo brittiläinen valmistaja.

500 metrin syvyyteen suunniteltu yksikkö on suunniteltu Isossa-Britanniassa ja se on valmistettu käsin Sveitsissä. Se saa voimansa 26 jalokivistä sveitsiläisestä Sellita SW200 -automaattiliikkeestä, jossa on hakkerointitoiminto (kyky asettaa second hand), ja tämä näkyy särkyvän ja naarmuuntumattoman safiirikristallilasikotelon läpi.

Pelagic-kellon läpinäkyvä takaosa

Pelagicissa on 44 x 14 mm harjattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, jossa on 120 napsautuksella yksisuuntainen musta keraaminen kehys, joka auttaa suunnittelemaan enimmäissukellusaikoja. Kello 9:ssä on heliumpoistoventtiili.

Swiss Super-LumiNova C3:a käytetään käsissä ja tusseissa. Kellon mukana tulee 22 mm:n silikoni/kumihihna tai harjattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rannekoru.

Suunnitteluyksityiskohtiin kuuluu 'Fourth Element', joka on kaiverrettu roottoriin ja hihnan soljeen tai rannekorun lukkoon. Kierrettävässä kruunussa on myös kuvake, joka edustaa neljää elementtiä: maata, ilmaa, tulta ja vettä.

Sivunäkymä pelagisesta

Pelagic-kello on pakattu käyttämällä vain kierrätettyjä materiaaleja (kierrätetty PET) ja FSC-sertifioitua paperia ja kortteja valmistajan OceanPositive-sitoumuksen mukaisesti.

Fourth Element Pelagic -kellon hinta on 1,475 1 puntaa, ja se on saatavilla tästä päivästä (XNUMX. lokakuuta). Lisätietoja löydät osoitteesta fourelement.com.

