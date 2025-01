Orient Star -titaanikello menee kultaan

Orient Starin uusin kello on rajoitettu versio M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titaniumista, joka on tehty mallin 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Saatavilla on 365 yksikköä.

Japanilainen valmistaja on valmistanut kelloja vuodesta 1951, mutta tämä on peräisin vuonna 1964 julkaistuista Olympia Calendar Diver- ja Calendar Auto Orient -kelloista. Diver 1964 1st Edition seurasi vuonna 2021 ja M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m julkaistiin seuraavana vuonna. .

Kello sisältää suunnitteluelementtejä Calendar Auto Orientista ja noudattaa ISO 6425 -standardeja – alkuperäisen ilmestyessä sukeltajien kelloilla ei ollut selkeitä standardeja.

Kultakoristeisen 60-vuotisjuhlamallin kotelo ja rannekoru on päällystetty titaanilla, mikä tekee siitä noin 35 % kevyemmän kuin ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit ja riittävän lujan kestämään ankaria sukellusympäristöjä, Orient Star sanoo.

Kellossa on titaaninen kotelo ja rannerengas

41 mm:n kotelo on 14.3 mm paksu. Kellotaulu on hiilenharmaa, ja siinä on Luminous Light -indeksit, osoittimet ja logo sekä kullanväriset yksisuuntaisesti pyörivän kehyksen alumiiniosan asteikot ja numerot.

Siinä on ruuvattava kruunu, ruuvikotelo, kaksoiskaareva safiirikide, jossa on heijastamaton pinnoite ja talon kaliiperinen F6N47-liike, jolla on 50 tunnin tehoreservi – tarkkuus on +25 - -15 sekuntia päivässä. Harvoin sukeltajien kelloissa näkyvä kellotaulu sisältää myös ilmaisimen, joka näyttää jäljellä olevan tehon.

- Orient Star M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium Limited Edition hinta on 1,230 XNUMX puntaa.

