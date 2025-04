Uusi luku HMAS Brisbanelle

Uusi luku HMAS Brisbanelle sykloni Alfredin muutoksen jälkeen.



Australian kuuluisa sukelluskohde, HMAS Brisbane, on muuttunut hirmumyrsky Alfredin voimakkaasta aallosta, joka on repinyt etuosan ylärakenteen irti hylystä. Huomattavaa on, että osa lepää nyt täysin pystyssä päärungon vieressä. Tämä sattumanvarainen linjaus on luonut kaksi erillistä rakennetta sukeltajille tutkittavaksi, sekä luonnollisen kourun, joka luo houkuttelevan turvapaikan meren elämälle.



Tämä dramaattinen uudelleenkokoonpano ei vain säilytä entisen laivaston sotalaivan tarinallista menneisyyttä, vaan lisää uuden luvun sen perintöön. Sukeltajat kokevat nyt jännityksen navigoiessaan päähylyn ja sen irrotetun kumppanin välillä, löytäessään piilotettuja nurkkia ja kukoistavia elinympäristöjä, joista on nopeasti tullut meren biologisen monimuotoisuuden paratiisi. Äskettäin muodostettu kouru houkuttelee jo eloisia kalaparvia ja muita merieläimiä tarjoten elävän näyttelyn luonnon kestävyydestä ja kauneudesta.

"Sykloni Alfred on lisännyt jo ennestään jännittävää ja uteliasta HMAS Brisbanen tarinaa", sanoi Jonny Sunreefista. "Olemme vain hämmästyneitä valtameren voimasta ja siitä, kuinka suuri osa hylystä siirrettiin, se on todella uskomatonta ja nyt tämä säätapahtuma ikuistuu tämän jo kuuluisan hylyn tarinaan."



Steve Hoseck, Southern Marine Parksin, Queensland Parksin ja Wildlife Servicen päävartija, sanoi, että metsänvartijat suorittivat ensimmäisen syklonin jälkeisen tarkastuksen suositulle sukelluspaikalle, joka sijaitsee Mooloolaban edustalla, viikonloppuna.



"Vaikka suurin osa hylystä on edelleen hyvässä kunnossa, eikä Alfred vaikuta siihen, suuri osa aluksesta on läpikäynyt suuren muodonmuutoksen", Hoseck sanoi.



"Koko etusuppilon alapuolella oleva osa on irronnut ja siirretty aluksen vasemmalle puolelle - tämä on hämmästyttävä osoitus hirmumyrskyn aikana vaikuttaneiden aaltojen ja vesivirtojen voimasta."



Herra Hoseck sanoi, että Rangers asettaa etusijalle erillisten alueiden turvallisuuden, jotta sukellusta voidaan jatkaa mahdollisimman pian.



"Kun nämä työt on saatu päätökseen, avaamme paikan kahden paikallisen sukellusoperaattorin ohjatuille ulkoisille sukelluksille.



”Seuraava prioriteetti on hylyn täydellinen sisäinen tarkastus sen arvioimiseksi, tarvitaanko lisätöitä ennen kuin sukeltajan pääsy hylkyyn katsotaan turvalliseksi.



"Tämä sisäinen arviointi on monimutkaista työtä, joka vaatii hyviä meriolosuhteita ja saattaa kestää useita kuukausia. Pääsy tähän aikaan rajoitetaan ohjattuihin sukelluksiin turvallisuuden vuoksi.



"Huhtikuussa tehty monisäteinen tutkimus antaa meille viitteen ulkopintojen vaurioista, ja sitä verrataan aikaisempiin tutkimuksiin sen selvittämiseksi, onko lisäkiertymiä tai vääntymiä tapahtunut.



"Ymmärrämme, kuinka tärkeitä ex-HMAS Brisbane sivusto on tarkoitettu paikalliselle sukellusyhteisölle ja matkailuteollisuudelle, ja olemme sitoutuneet saamaan sivuston turvalliseksi ja avaamaan sen uudelleen, jotta vierailijat voivat kokea sen uudet luovat ilmaisut mahdollisimman pian.



"Pyydämme ihmisiä pysymään poissa paikalta, kunnes se katsotaan turvalliseksi."



"Kun pidettiin turvallisena, entinenHMAS Brisbane tulee olemaan hämmästyttävä sukellus, jossa on uusia käänteitä ja ainutlaatuisia näkökulmia trooppisen sykloni Alfredin ansiosta."



Lisätietoja ex-HMAS Brisbane ja suojelupuisto on saatavilla osoitteessa: entinen HMAS Brisbane Conservation Park.