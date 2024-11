Aggressor Adventures lisää uuden Red Sea -veneen ja Elba Reef -reitin

Egyptin syvä etelä on koskematon, koskematon ja syrjäinen, ja nyt Aggressor Adventures on lisännyt laivastoonsa uuden veneen, joka pääsee tähän hyödyntämättömään erämaahan, mukaan lukien kuuluisan Elban riutta, maaliskuusta 2025 alkaen.

Red Sea Aggressor V lähtee Port Berenicesta, Egyptin laivaston operoimasta laitoksesta noin 220 kilometriä Port Ghalibista etelään, josta suurin osa liveaboardeista lähtee safarille Eteläiselle Punaisellemerelle. Tämä uusi aloituspiste paljon etelämpänä tarkoittaa, että Rocky Islandin ja Zabargadin hotspotit ovat paljon lähempänä, ja kauempana olevat paikat, kuten Elban riutta, ovat helpon matkan päässä.

Punaisenmeren hyökkääjä V

Red Sea Aggressor V on teräsrunkoinen, 40 metriä pitkä alus, jossa on vähintään viisi kantta. Hän voi ottaa 26 vierasta 13 ilmastoituun hyttiin, ja hänellä on kaksi sisäloungea, kaksi ulkooleskelualuetta, aurinkoterassi ulkona, iso ravintola ja poreallas. Häntä palvelee kaksi tilavaa RIB-konetta 85 hv:n moottoreilla.

Kilpikonna poseeraa valokuvaajille

Vene ajaa kahta eri reittiä - yksi kulkee Abu Galawassa, Ras Banasissa, Zabargadissa ja Rocky Islandissa, osuu Habily Gaffariin ja Dangerous Reefiin matkalla takaisin satamaan ja toinen jatkaa etelämpänä oikealle Sudanin rajalle, Elban riutalle. Levanzon hylky ja sitten Abu Fandira paluumatkalla. Nämä reitit vaihtelevat viikoittain, mikä tarkoittaa, että vieraat voivat jäädä veneeseen kahden viikon matkalle ja osua kahdelle eri reitille.

Elba Reef -reitillä kauden 2025 aikana yksi päivistä, jolloin alus palaa pohjoiseen, on omistettu neljälle tutkimussukellukselle. Vieraat voivat antaa palautetta näistä etäisistä riuttasukelluksista, ja neljä eniten äänestettyä sukelluspaikkaa nimetään ja lisätään vuoden 2026 matkasuunnitelmaan.