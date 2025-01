Aggressor Adventures lisää toisen Bahaman liveaboardin

Bahama saa uuden maailmanluokan liveaboardin 2, kun 2025 matkustajan luksus Bahaman hyökkääjä II risteilyt Nassauhun.

Bahamas Aggressor II (aiemmin BVI Aggressor) jatkaa toimintaansa Tortolassa, BVI:ssä, ja hänen viimeinen matkansa on 15.–22. maaliskuuta 2025 ennen kuin hän lähtee Bahamalle. Niille, jotka haluavat kokea sukeltamisen BVI:ssä; ei ole liian myöhäistä varata ennen kuin hän lähtee.

Tämä 33-metrinen nelikantinen huvijahti on kelluva lomakeskus, joka on suunniteltu snorklaukseen, laitesukellukseen ja risteilyihin lounais-Eleutheran, Little San Salin ja Exuma Caysin koskemattomilla riutoilla.

Mike Mesgleski opettaa a kuva ryhmä tilavassa salongissa

Exuma Caysin charterreittien lisäksi Bahamas Aggressor II tarjoaa Tiger Beach -hai-seikkailuja huhtikuusta heinäkuuhun (Huom. Tiger Beachin reitti alkaa vuonna 2026), jotka lähtevät Freeportista, Grand Bahamasta.

”Hain ystävänä Bahama on yksi suosikkikohteistani. Tiger Beach on yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa voit kokea maailmanluokan sukelluksen matalassa vedessä tiikerihaiden rinnalla”, sanoo Wayne Brown, Aggressor Adventuresin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

”Exuma Caysissa voit nähdä erilaisia ​​haita, mukaan lukien härkähaita ja vasaranpäitä, sekä upeita hylkyjä ja upeita riuttoja. Olemme iloisia voidessamme tarjota vieraillemme ainutlaatuisia sukelluskokemuksia pienessä ryhmässä kahdella liveaboardilla Bahamalla – 20 matkustajan Bahamas Aggressor II:lla ja pitkäaikaisella 14 matkustajalla. Bahaman hyökkääjä"

Yksi Bahama Aggressor II:n mukavista hytistä

Liveaboard-matkustajien suuren kysynnän vuoksi Bahamas Aggressor jatkaa toimintaansa Bahamas Aggressor II:n rinnalla.

Seitsemän yön Bahamas Aggressor II charterit ovat voimassa lauantaista lauantaihin ja sisältävät paikallisesti inspiroimia, kokin valmistamia aterioita ja välipaloja, ammattitaitoisen henkilökunnan ympärivuorokautisen huomion ja jopa 27 mahdollisuutta viikossa upeaan snorklaukseen ja laitesukellukseen. Ylellisillä laivan mukavuuksilla asiakkaat voivat nauttia kylpytynnyristä, laajasta aurinkoterassista, ravintolasta, ulkoilmaloungesta, aamukahvipalvelusta huoneessa ja kymmenestä yksityisestä hytistä, joissa on oma kylpyamme. Bahamas Aggressor II:n kahdesta ylemmän kerroksen parvekkeellisesta sviitistä on panoraamanäkymät Karibian auringonnousuihin ja -laskuihin.