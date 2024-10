Aggressor Adventuresin Wayne B Brown julkaisee ensimmäisen kirjan

Hyvin menestynyt yrittäjä Wayne B Brown on ilmoittanut julkaisevansa ensimmäisen kirjansa, Räsyistä rikastumiseen: Kuinka määrittelen menestymisen liiketoiminnassa ja elämässä. Kirja tarjoaa käytännön liikeneuvoja ja henkilökohtaisia ​​anekdootteja kirjoittajan urasta entisenä ilmavoimien lääkärinä ja usealla paikalla toimineen Taco Bell -franchising-omistajana hänen nykyiseen yritykseensä yhtiön omistajana/toimitusjohtajana. Aggressor Adventures, yksi maailman johtavista viiden tähden luksussukellushuviveneiden, jokiristeilyjen, kelluvien lomakeskusten ja tunnusomaisten majatalojen tarjoajista.

Wayne B Brown on edelleen innokas sukeltaja ja vedenalainen valokuvaaja

Tietoja kirjasta

Ote esipuheesta: ”Tämä kirja on hyvin henkilökohtainen selostus siitä, kuinka määrittelen menestyksen, mikä motivoi minua menestymään ja miksi. Vaikka toivoisinkin, että se olisi askel askeleelta opas varman menestykseen, se ei ole sitä. Sen sijaan se on kokoelma esseitä, joiden toivon antavan käsityksen siitä, kuinka henkilökohtaisessa elämässäni ja liike-elämässäni tekemäni päätökset ovat lisänneet sitä, mitä kutsun rikastuttamiseksi. En usko sinun lukevan tätä kirjaa yhdeltä istumalta. Toivon, että pidät sitä työpöydälläsi ja kurkottelet sitä, kun sinulla on muutama minuutti aikaa, ja voit käyttää uutta näkökulmaa tai ehkä rohkaisua."

Räsyistä rikastumiseen: Kuinka määrittelen menestymisen liiketoiminnassa ja elämässä

210-sivuinen kirja, Räsyistä rikastumiseen: Kuinka määrittelen menestymisen liiketoiminnassa ja elämässä, sisältää QR-koodilinkin bonusosioon, joka sisältää valokuvia, videoita ja haastatteluja kirjailija Wayne B Brownin kanssa.

Rajoitettu painos, signeeratut ja numeroidut kovakantiset kirjat ovat saatavilla suoraan kirjailijalta. Osa rajoitetun erän kovakantisten kopioiden myyntituloista hyödyttää Sea of ​​Changea, voittoa tavoittelematonta järjestöä, jonka Wayne B Brown perusti tukemaan maailmanlaajuisia konservointi- ja tutkimusaloitteita. Pehmeäkantinen versio on saatavilla tietyiltä kirjakaupoilta. Pehmeäkantinen ja digitaalinen versio on saatavilla Amazon.com-sivustolta

