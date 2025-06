Kaikkien mantereiden sukeltaja rikkoi ennätyksen viikolla

Sukelluskeluun liittyvä Guinnessin maailmanennätys on juuri rikkonut sukeltaja Corhonda 'Hooda Brown' Dawson, toimintaterapeutti Memphisistä, Tennesseestä.

Hänen on vahvistettu sukeltaneen kaikilla maailman seitsemällä mantereella alle 12 päivässä – tarkalleen ottaen 11 päivässä, 19 tunnissa ja 23 minuutissa – rikkoen edellisen ennätyksen yli viikolla.

Tuo ennätys, joka tehtiin viime joulukuussa kuten raportoitiin Divernet, oli vienyt amerikkalaiselta Barrington Scottilta nykyään leppoisilta tuntuvat 19 päivää, 19 tuntia ja 40 minuuttia. Pitkän matkan ja laitesukelluksen vuorotteluun liittyy kuitenkin väistämättä aikaa, jota kuluu lentokieltoaikojen täyttymisen ja jatkolentojen odottamiseen itse lentojen keston lisäksi.

Dawson aloitti matkansa etelässä Whalers Bayssa Etelämantereella, kun hän teki viimeisen sukelluksensa siellä 1. huhtikuuta. Vesi voisi vain lämmetä, mutta pohjoiseen Etelä-Amerikkaan suuntaamisen vuoksi hänen oli taisteltava rankkasateiden kanssa Brasiliassa – vaikka hänen sukelluksensa Rio de Janeiron edustalla osoittautuikin hänen pisimmäksi 42 minuutin sukelluksellaan.

'Sisua, tyylikkyyttä ja sitoutumista' – Corhonda Dawson

Tästä eteenpäin hänen pyörremyrskyisä 44,500 XNUMX kilometrin matkansa vei hänet Atlantin yli Euroopan reunalle nopealle vedenalaiselle tutkimusmatkalle Portugalin rannikon edustalle, jota seurasi lyhyt hyppy Pohjois-Afrikkaan Marokon Tangerin muodossa.

Eikä olisi aikaa kokeilla parhaita aasialaisia ​​sukelluksia, koska kyseisen mantereen piti edustaa matkailun keskus Dubaita, ja hänen lyhin sukellusmatkansa tapahtui siellä, tuulisessa 27 minuutissa.

Sitten hän ylitti Intian valtameren Sydneyyn edustaakseen matkan Oseanian osuutta ja päätyi Tyynenmeren toiselle puolelle juhlalliselle puolen tunnin sukellukselle Pohjois-Amerikassa Catalina Islandilla Kalifornian edustalla kahden tyttärensä kanssa 13. huhtikuuta.

Altistuminen luonnolle

Pöytäkirjan on vahvistanut Guinness World Records, jossa julistettiin, että ”Corhondan sukellusmatka on enemmän kuin henkilökohtainen saavutus – se on kutsu esitellä valtamerten tutkimusmatka kaupunkiyhteisöjen ihmisille, joilla on rajoitetusti kosketusta luontoon”.

Dawson on sukeltanut yli 10 vuotta, ja ennen matkaa hän oli väittänyt olevansa ensimmäinen afroamerikkalainen nainen, joka on sukeltanut kaikissa maailman viidessä valtameressä.

”Rajalliset varat, ei seuruetta, ei yksityiskoneita – vain sisua, tyylikkyyttä ja horjumatonta sitoutumista saattaa aloittamani asiat päätökseen”, Dawson sanoi maailmanmatkaamisestaan. ”Lähdin yksin raahaamaan sukellusvarusteita arvaamattomissa maastoissa…

"Sukellusyhteisölle, joka toivotti minut tervetulleeksi, ohjasi ja tuki minua eri mantereilla, kiitos ankkureista ja tiennäyttäjistä."

Aiempi ennätyksen haltija Barrington Scott, joka myös on afroamerikkalainen, oli ilmaissut toiveensa inspiroida muita "erityisesti mustan yhteisön sisällä omaksumaan vesiurheilua ja seikkailua". Hän sanoi olevansa omistautunut lisäämään monimuotoisuutta laitesukellusalalla, jossa afroamerikkalaiset muodostivat vain 5–8 prosenttia työvoimasta.

