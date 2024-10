All Star Tech Week Punaisellamerellä

All Star Liveaboards järjestää erikoistuneen Tech Week -tapahtuman ylellisellä Red Sea -aluksellaan Scuba Scenellä maaliskuussa 2025, jossa on suurin osa sukelluksista 45–60 metrin syvyydessä.

Matkasuunnitelman sukelluskohteita ovat Aidan ja Numidian hylkyt Velisaarilla. Thomas Canyon Tiranin salmessa, Eel Garden Canyon Ras Mohammedissa ja Rosalie Mollerin hylky lähellä Gubal Islandia.

45–55 metrin (pitkän kantaman ilmasukeltajille) ja 60 metriin (normoksisille sukeltajille) sukellusten lisäksi tulee myös pitkiä, jopa 30 metrin sukelluksia (joillekin klassisille Punaisenmeren hylkyille, kuten Thistlegormille ja Sha'ab Abu Nuhasissa), sekä kaksi tai kolme yösukellusta (riippuen veneen liikkeestä ja yöpymispaikoista). HUOM: Reitti on säästä riippuvainen ja tarkat paikat voivat vaihdella.

Ahmed Fadel johtaa Tech Weekiä All Star Scuba Scenessä

Viikon suosituskokoonpano on twinset, jossa on yksi tai kaksi vaihetta takakaasulla tai normoksisella trimixillä ja vaiheet, joissa on 50% ja 60% tai 80% O2. Myös Rebreather-sukeltajat ovat tervetulleita laivaan. Kalkin hinta on 30 dollaria/kg.

Tech Weekiä johtaa SDI-kurssijohtaja ja TDI Advanced Trimix -ohjaaja Ahmed Fadel. Ahmed on sukeltanut vuodesta 1993 ja työskennellyt liveaboardilla vuodesta 2000. Hän on kirjoittanut Eteläisen Punaisenmeren sukellusoppaan ja runsaasti tietoa sukeltamisesta Egyptissä yleensä ja teknisestä sukelluksesta.

All Star Scuba Scene on ylellinen liveaboard, joka on toiminut Punaisellamerellä vuodesta 2023 ja on saanut laajaa kiitosta tiloistaan, miehistöstä ja ruoasta. Tilavaan sukelluskansieseen mahtuu mukavasti jopa 22 teknistä sukeltajaa kaikilla varusteilla tai 28 virkistyssukellusta.

Roikkumassa hammerheads haiden kanssa Punaisellamerellä

Siinä on kaksi tehokasta ja tilavaa RIB-sukeltajaa, joista kumpikin mahtuu mukavasti jopa kahdeksan teknologiasukeltajaa lavalla. Scuba Scene on myös varustettu kaikilla sekoitustyökaluilla, mukaan lukien tehostinpumppu ja trimix-analysaattorit.

Tämän erityisen North and Brothers Tech Weekin, joka kestää 17.–24. maaliskuuta 2025, hinta on 1,232 125 USD per henkilö, ja se sisältää majoituksen, ateriat, sukelluksen ja paikalliset kuljetukset saapumis- ja poistumispäivänä. Se ei sisällä ALV:a (XNUMX USD), olutta/viiniä, sukellusohjeita, juomarahaa ja sukellusvakuutusta (pakollinen).

Ottaa yhteyttä: info@allstarliveaboards.com saadaksesi lisätietoja tai käy osoitteessa verkkosivusto vahvistaaksesi paikkasi tällä matkalla.