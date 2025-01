Sukellusedustaja tutkii hylkytutkimusta

at 8: 33 am

Bournemouth Westin työväenpuolueen kansanedustaja Jessica Toale sattuu olemaan sukeltaja vapaa-ajallaan, ja hän vieraili äskettäin Maritime Archeology Sea Trustissa (MASTO) Poolessa saadaksesi lisätietoja Bournemouthin yliopiston arkeologien organisaatiosta ja työstä.

MAST perustettiin vuonna 2011 "korjaamaan avoimia eroja tavassa, jolla vedenalainen merellinen kulttuuriperintömme suojellaan verrattuna siihen, miten kulttuuriperintöä kunnioitetaan maalla" sen toteuttamien arkeologisten hankkeiden kautta.

MAST ja Bournemouth University ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan ja työskentelevät yhdessä eri projekteissa. Tutkijat ovat pitkään olleet mukana kaivamassa ja konservoimassa löytöjä historiallisista haaksirikoista, kuten HMS:stä. Voittamaton, jonka he pystyivät havainnollistamaan kansanedustajalle valikoiman talteenotetuista esineistä.

Näitä olivat myös hautalaatat ja Purbeck-kivilaastit 1250 hylky, joka upposi Dorsetin edustalla lähes 800 vuotta sitten Henrik III:n hallituskaudella, ja kaiverruksia 17-luvun hollantilaisesta aluksesta, joka tunnetaan nimellä Swash Channel Wreck.

Sukeltaja, jolla on pyöräpäällinen ristihautalaatta (Bournemouth University)

Monet näistä esineistä ovat julkisesti esillä klo Poolen museo kun se avataan uudelleen tänä keväänä, suuren remontin jälkeen, johon sisältyy kolmen uuden merenkulkugallerian lisääminen.

"Britannialla on maailman rikkain vedenalainen kulttuuriperintö, ja se on alirahoitettu Isossa-Britanniassa, ja se on vaarassa luonnollisen eroosion ja rappeutumisen", sanoi. Bournemouthin yliopisto meriarkeologi prof Dave Parham, joka johti kansanedustajan vierailua. "Se mitä teemme, on pelastaa tämä materiaali säilyttääksemme ja asettaaksemme julkiseen näyttöön ja käyttääksemme valistaaksemme ihmisiä menneisyydestämme."

Mukana olivat myös MASTin toimitusjohtaja Jessica Berry, Bournemouth-sukellus- ja meriarkeologian upseeri Tom Cousins, varakansleri prof Alison Honor sekä yliopiston henkilökunta ja opiskelijat. Ryhmässä keskusteltiin meriarkeologian koulutuksen tärkeydestä ja louhintahankkeiden rahoituksen jatkamisesta.

Jessica Toale sukeltamassa Dorsetissa viime kesänä

"On ollut uskomatonta tulla MASTille tänään ja nähdä, miten Bournemouthin yliopiston tiimi tekee tietoisuutta alueen perinnöstä ja tuoda mukanaan teknisiä taitoja, joissa olemme maailman johtavia – herättäen eloon joitakin asioita, joita löydämme, jopa täältä Poolen satamasta”, Toale sanoi vierailunsa jälkeen.

Toale sukelsi vedenalaisen valokuvaajan ja Bournemouthin yliopiston lehtorin Saeed Rashidin kanssa Swanagessa viime kesänä

Toale on toiminut aktiivisesti rannikkovesien jätevesien upottamista vastaan, koska hän on huolissaan sekä ihmisten terveyteen että luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvista vaikutuksista.

