Syvien merien mysteerejä New Yorkissa

New Yorkin Intrepid-museossa on avattu uppouttava näyttely vedenalaisesta arkeologiasta. Syvyyksien mysteerejä: vedenalaisen arkeologian tutkimista on esillä museon avaruussukkulapaviljongissa monivuotisen kansainvälisen kiertueen ensimmäisenä pysähdyspaikkana.

Intrepid-museo perustettiin vuonna 1982, kun museo hankki toisen maailmansodan aikaisen lentotukialuksen. peloton muodostaen sen monipuolisen kokoelman keskipisteen. Se väittää toivottavansa tervetulleeksi yli miljoona kansainvälistä kävijää vuosittain.

Uusi näyttely, joka on tuotettu yhteistyössä Flying Fishin kanssa ja jonka kuratoi vedenalainen arkeologi Megan Lickliter-Mundon, tutkii tekstin avulla ”uponneita lentokoneita, haaksirikkoja, veden alla olevia kaupunkeja ja kadonneita maisemia”, videot ja opetusmateriaaleja sekä englanniksi että espanjaksi.

Osa näyttelyn Clotildan orjalaivaosastosta

Viisitoista interaktiivista kokemusta vie kävijät vedenalaisen arkeologian eri osa-alueisiin, kuten kaikuluotainkartoitukseen, ROV-laitteen ohjaamiseen ja rekonstruointiin digitaalinen sukelluskohteita ja tutkia aitoja esineitä historiallisilta hylkyiltä.

Kaukokartoitusteknologioita, kuten LiDARia, selitetään samoin kuin vedenalaisen arkeologian ja ilmastonmuutoksen, innovaatioiden ja maailmanlaajuisten suojelutoimien välisiä yhtymäkohtia.

Uponneisiin kokemuksiin kuuluvat Pavlopetri Kreikassa, maailman vanhin tunnettu uponnut kaupunki, ja hylky Clotilda Mobile Bayssä, Alabamassa, viimeinen tunnettu orjalaiva, joka saapui Yhdysvaltoihin.

"Syvyyksien mysteerejä on vaikuttava esimerkki siitä, miten mukaansatempaava tarinankerronta ja uraauurtava teknologia herättävät menneisyyden eloon ja inspiroivat tulevaisuutta”, sanoo Intrepid-museon presidentti Susan Marenoff-Zausner.

Mysteries From The Deep on avaruussukkulapaviljongissa

"Vedenalaisen arkeologian taustalla oleva tiede ei ole ainoastaan kiehtovaa ja jännittävää, vaan myös samankaltaista kuin avaruudesta lennätetyn Corsairin palasten löytäminen..." pelotonomassa ohjaamossa, museon näyttelyssä, se paljastaa myös esineiden mukana kadonneiden syvästi inhimillisiä tarinoita ja säilyneitä emotionaalisia yhteyksiä.”

Syvyyksien mysteerejä on esillä Intrepid-museossa (Pier 86 Hudson River Parkissa, 12th Avenuella) ensi vuoden tammikuun 11. päivään asti, ja sisäänpääsy on ilmainen yleisölle.

