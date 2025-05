Harvinainen sinetöity amfora paljastaa salaisuuksia

Lounais-Turkin Välimeren rannikolla sijaitsevan Kaşin sukelluskohteen lähellä tehdyt vedenalaiset kaivaukset ovat paljastaneet 1,100 XNUMX vuotta vanhan hylyn – ja sinetöidyn amforan, jonka sisällöstä ei ole vielä tarkalleen kerrottu.

Yli vuosituhannen ajan sisältönsä säilyttäen säilyneet amforat ovat erittäin harvinaisia, ja tämän sanotaan edustavan ensimmäistä laatuaan Turkissa. Astia on nyt löydetty ja avattu, mutta sen savimaisen sisällön analyysin tuloksia odotetaan edelleen.

Akdenizin yliopiston 20 hengen arkeologinen sukellusryhmä, jota johtaa apulaisprofessori Dr. Hakan Öniz, on kaivanut hylkyä puolesta. Antalyan museoosana kulttuuri- ja matkailuministeriön ”Legacy for the Future Project” -aloitetta.

Kauppalaiva näyttää purjehtineen Gazasta Palestiinasta ennen kuin se törmäsi myrskyyn Kaşin edustalla. Amforan mallin perusteella sen uskotaan kuljettaneen pääasiassa oliiviöljystä koostuvaa lastia. Maaliskuussa ilmoitettiin, että hylkypaikalta oli löydetty oliivinsiemeniä yhdestä amforasta.

Hylky sijaitsee Besmin saaren lähellä noin 45–50 metrin syvyydessä, ja tiimi on käyttänyt ROV-laitetta sekä sukelluslaitteita pohja-ajan maksimoimiseksi.

Amfora merenpohjassa (kulttuuri- ja matkailuministeriö)

Monimutkainen prosessi

Amfora vietiin yliopiston vedenalaisen arkeologian laboratorioon, jossa avaaminen ja sisällön näytteenotto kesti tunnin. Analyysin sanotaan kuitenkin olevan monimutkainen prosessi, koska purkki on ollut veden alla niin kauan.

Professori Önizin mukaan sitä olisi voitu käyttää oliiviöljyn, oliivien, viinin ja kalakastikkeen kuljettamiseen. garum tai jotain aivan muuta. ”Avajaiset olivat jännittävät, mutta tuloksen odottaminen on vielä jännittävämpää”, hän sanoi.

Oliiviöljy oli Gazan tärkein vientituote tuolloin, eikä palestiinalaisten uskottu olleen viininjuoja 9- ja 10-luvuilla, mutta laiva oli joka tapauksessa todennäköisesti pysähtynyt useissa satamissa Gazan ja Kaşin välillä. Jos viiniä kuljetettiin, se oli todennäköisesti peräisin Turkiyesta.

Kaşin hylystä löydetyt esineet asetetaan todennäköisesti esille Kemeriin suunnitteilla olevaan Välimeren vedenalaisen arkeologian museoon.

