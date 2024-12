Sisilian sukeltajat tutkivat 2,500 XNUMX vuotta vanhaa haaksirikkoa

Sisilian läheltä on kaivettu 5. tai 6. vuosisadalta eKr. peräisin oleva hylky sekä neljä kivi- ja kaksi rauta-ankkuria.

Hankkeessa mukana olevat arkeologit uskovat, että kauppa-aluksen tutkiminen voi auttaa valaisemaan vuosisatoja, jolloin muinainen Kreikka miehitti Sisilian ennen kuin Rooma otti saaren haltuunsa noin 200 eaa. – ja kuinka kauppakilpailu muodostui kreikkalaisten ja kartagolaisten välillä, kun he taistelivat ylivallasta merellä. .

Hylystä ilmoitettiin ensin Sisilian merenvalvontaviranomaiselle (SopMare) vuonna 2022 BCsicilia-yhdistyksen toimesta, joka teki alueen alustavan kartoituksen. Muinainen hylky haudattiin hiekan ja kivien alle noin 6 metrin syvyyteen Santa Maria del Focallossa, lähellä Ispicaa saaren eteläkärjessä.

Säilytetty lankku haaksirikosta (SopMare)

DPV:n käyttöönotto (SopMare)

SopMare ja vedenalainen arkeologi prof Massimo Capulli tekivät kesäkuussa 2023 alustavan vedenalaisen tarkastuksen. Udinen yliopisto, ja tänä syyskuussa tehtiin kolmen viikon kaivaukset, vaikka raportti julkaistiin vasta äskettäin.

Kaivauksen suorittivat sukellusryhmät Udinen humanististen tieteiden ja kulttuuriperinnön laitokselta ja Friulin yliopiston vedenalaisen arkeologian yksiköstä, jota valvoi SopMare. Messinan rannikkovartioston sukeltajat liittyivät myöhemmin ja Pozzallon satamaviranomainen huolehti teknisestä ja logistiikasta. tukea.

Kiinnitys

Hylky koostuu rungosta, joka on rakennettu "on the shell" -tekniikalla, jossa lankut yhdistetään uurre- ja tappiliitoksilla.

Kiviankkurien uskotaan olevan joko esihistoriallisia tai bysanttilaisia, mutta kaksi T:n muotoista rautaankkuria ovat todennäköisesti peräisin vasta 7-luvulta jKr. Yksi kiviankkureista on palasina, mutta näyttää mukautuvan kolmireikäiseen tyyppiin, jossa olisi alun perin ollut kaksi puista lamellia.

Yksi myöhemmistä rautaankkureista (SopMare)

Sukeltaja jollakin neljästä kiviankkurista (SopMare)

Hylystä luotiin uusi 3D-malli vedenalaisen fotogrammetrian avulla ja materiaalinäytteitä kerättiin analysoitavaksi.

Hanke oli Sisilian "Kaukana-projektin" viides vedenalainen arkeologinen vaihe, joka aloitettiin vuonna 2017 kartoittamaan Ispican, Kaukanan ja Kamarinan välistä merenalaista rannikkoa. Syyskuun arvaamattomat sääolosuhteet olivat vaatineet sukeltajilta varovaisuutta pitääkseen matalan alueen suojattuna, sanoi projektin koordinaattori prof Capulli.

Aluksen puutavaran tutkiminen (SopMare)

Osa tiimistä mukana toisen toimintaviikon aikana (SopMare)

"Runkon yleinen kunto, joka on pitkään alttiina puuta syövien nilviäisten hyökkäyksille, on erittäin herkkä ja vaatii paitsi asiantuntemusta myös suurta varovaisuutta", hän sanoi.

"Tämä hylky kuuluu historian sivulle, jossa tapahtui siirtymä arkaaisesta Kreikasta klassiseen Kreikkaan ja jossa myös Sisilian siirtomailla oli suuri osa.

"Edessämme on aineellisia todisteita liikenteestä ja kaupasta hyvin muinaisella aikakaudella, jolloin kreikkalaiset ja kartagolaiset taistelivat merien hallinnasta vuosisatoja ennen Rooman voimakasta ilmestymistä Välimerelle."

