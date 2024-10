Musta Tudor -sukeltaja korostettiin historian keskusteluissa

Vähän tunnettu tarina 16-luvun mustasta pelastussukeltajasta, jonka tiedetään sukeltaneen Henry VIII:n lippulaivalla Mary Rose ja 1546 hylky Sancta Maria & Sanctus Edwardus esiintyy yhdessä tämän vuoden Historical Diving Societyn (HDS) vuosikonferenssin esitelmistä.

Tapahtuma järjestetään 16. marraskuuta offshore-projektiyhtiö Subsea7:n pääkonttorissa Suttonissa, Surreyssa – ja se on avoin HDS:n jäsenten lisäksi kaikille sukeltamisesta kiinnostuneille.

Sukeltajien roolia historiassa tutkiva tämän vuoden asialista kattaa keskiajalta 20-luvulle sekä sotilaallisiin sukellus- ja pelastusoperaatioihin.

Aseen pelastaminen Kap Verdessä (HDS)

Eamon 'Ginge' Fullenin avauspuheenvuoro esittelee näkemyksen Royal Navy Clearance Diving Branchista joidenkin sen sukeltajien poikkeuksellisten saavutusten kautta, HDS sanoo. Sen ensimmäiset ohjaajat, varhaiset ennätyksen rikkojat, kokeellinen sukellus, sammakkomiehiä ja toisen maailmansodan sataman raivaussukeltajia ovat kaikki esillä.

Terry Powell DCM, entinen RN-selvityssukeltaja ja erikoisjoukkojen taisteluuimari, jatkaa tätä henkilökohtaisella kertomuksella elämästään ja urastaan ​​laivastossa ennen Martin Woodward MBE:tä, sukeltajaa ja Isle of Wightin perustajaa. Haaksirikkokeskus, esittelee puheensa "Treasures From The Deep".

Terry Powell muistelee vedenalaisia ​​kokemuksiaan laivastossa (HDS)

Iltapäivän esitykset palaavat keskiaikaiseen sukellukseen, kun tohtori Miranda Kaufmann, mustien brittiläisten historian ja orjuuden asiantuntija, keskustelee afrikkalaisesta sukeltajasta Jacques Francisista, joka johti retkikuntaa pelastamaan Mary Rose's aseet muiden rikosten joukossa.

Kevin Casey on johtaja Sukellusmuseo Gosportissa, jonka omistaa ja ylläpitää HDS. Hän antaa näkemyksen laitoksen nykyiseen kunnostukseen ja sen kestävän tulevaisuuden suunnitelmiin.

Sukellusmuseo, Gosport (HDS)

HDS-lehden perustajajäsen ja toimittaja Peter Dick päättää päivän "Button Up Your Overcoat" -mallilla, joka on "lievästi huvittava" katsaus keskiajan sukelluspukuun.

HDS-hyväntekeväisyysjärjestö perustettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1990 säilyttämään, suojelemaan ja edistämään sukellusperintöä, ja nykyään se on sidoksissa kansallisiin yhdistyksiin ulkomailla.

Sen konferenssi kestää klo 9–4.30, ja liput, jotka maksavat 40 puntaa, sisältävät lounaan, virvokkeita ja pysäköinnin (pyynnöstä, saatavuuden mukaan). Tarkemmat tiedot löydät ja varaukset HDS-sivustolla.

