BSAC tuo työpajoja, palkintoja ja Ocean Action -tapahtumaa GO Diving Show -tapahtumaan

British Sub Aqua Club (BSAC) valmistautuu vauhdikkaaseen viikonloppuun tämän viikonlopun GO Diving Show -tapahtumassa, jossa on kiinnostavia työpajoja, arvostettuja palkintoja ja jännittäviä luonnonsuojelualoitteita.

BSAC:n työpajat tarjoavat arvokkaita oivalluksia ja käytännön neuvoja BSAC:n jäsenille näyttelyssä. Aiheita ovat viimeisimmät sukeltajien turvallisuussuositukset viimeaikaisten trendien mukaan, turvallisuustaitojen kertaus, ohjaajan tuki ja yhteistyön käynnistäminen Liike valtameren puolesta, kampanja, joka antaa kaikille sukeltajille ja snorklaajille mahdollisuuden tukea paikalliskuntia vedenalaisen ympäristön suojelemisessa.

Vierailijat BSAC:n osastolla (osasto 54) voivat olla yhteydessä tiimiin, mukaan lukien BSAC:n toimitusjohtaja Mary Tetley, sukellus- ja koulutuspäällikkö Sophie Heptonstall sekä jäsen- ja sukeltajien tukitiimit. Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan, mitä BSAC-yhteisöllä on tarjottavanaan ja miten se voisi parantaa sukelluselämääsi.

BSAC-tiimi on GO Diving Show'ssa täydessä voimissaan

Mary Tetley sanoi: "GO Diving Show on aina kohokohta sukelluskalenterissa. Se on loistava tilaisuus olla yhteydessä kaikentaustaisiin sukeltajiin, jakaa aloitteitamme ja toivottaa tervetulleeksi uusia jäseniä yhteisöömme. Odotamme näkevämme kaikkia pian!”

Viikonloppuna järjestetään myös erityinen palkintojenjakotilaisuus lauantaina UK Stagella, jossa BSAC kunnioittaa erinomaista panosta sukellukseen, mukaan lukien Expeditions Trophy- ja Instructor Awards -palkintojen jako.

Lisätietoja BSAC:n läsnäolosta GO Diving Show -tapahtumassa, mukaan lukien työpajan tiedot ja ilmoittautumisohjeet, vieraile BSAC:n verkkosivustolla tätä.

BSAC-työpajat jäsenille näyttelyssä