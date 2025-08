Yhdistyneen kuningaskunnan 35. valtuusto hyväksyi valtamerten puolesta aloitteen

Cheshire West & Chesterin kunnanvaltuusto (CWAC) on Yhdistyneen kuningaskunnan 35. paikallisviranomainen, joka on sitoutunut toimiin puhtaampien ja terveellisempien merien ja sisävesien puolesta hyväksymällä "Motion for the Ocean" -aloitteen, jota hallintoelin British Sub-Aqua Club sanoo tukevansa osana ympäristöstrategiaansa.

BSAC:n mukaan Motion for the Ocean kehitettiin tarjoamaan kunnille käytännönläheinen polku merten elpymisen tukemiseen, aina saasteiden vähentämisestä ja vedenlaadun parantamisesta valtamerten terveyden sisällyttämiseen paikalliseen suunnitteluun. Sekä sisämaan että rannikkoalueiden viranomaiset ryhtyvät paikallisiin toimiin tämän maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemiseksi. kysymys.

CWAC-aloitteen esitti paikallisvaltuutettu, joka oli kuullut asukkaiden huolenaiheita saasteista, jätevesistä ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä paikallisilla sinisillä alueilla.

”Olen nähnyt sekä vesistöjemme ihmeet että niille aiheutuneet vahingot – mutta ei tarvitse olla sukeltaja tai uimari välittääkseen”, sanoi Chesterin alueella asuva BSAC:n yhteisöjohtaja Debbie Powell. ”Jokemme ja meremme kuuluvat kaikille, ja tämä aloite antaa meidän kaltaisillemme yhteisöille todellisen keinon vaikuttaa asioihin. On hienoa nähdä paikallisneuvostoni ryhtyvän toimiin.”

Meribiologi ja Motion for the Ocean -aloitteen perustajajäsen Emily Cunningham MBE sanoi, että tämä osoittaa yhteisöille, että he ymmärtävät, kuinka yhteydessä mereen he olivat ”jopa kilometrien päässä rannikosta”.

”Sisämaa-alueet kuljettavat vettä alavirtaan, ja tämä vesi kuljettaa mukanaan roskia, kemikaaleja ja ravinteita, jotka vaikuttavat meren elämään ja rannikkoalueiden talouteen”, hän sanoi. ”CWAC on osoittanut todellista ympäristöjohtajuutta.”

BSAC sanoo työskentelevänsä kannustaakseen ihmisiä kaikkialla Isossa-Britanniassa ryhtymään yksilöllisiin toimiin ottamalla yhteyttä paikallisiin valtuutettuihin ja pyytämällä heitä ehdottamaan valtameren puolesta aloitetta.

