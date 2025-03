Wakatobissa kaikki hyvin

Keskustelu meribiologi Julia Mellerin kanssa

Suoritettuaan meribiologian maisterin tutkinnon Oxfordin yliopistosta Julia Mellers liittyi Wakatobi-tiimiin vuonna 2024. Meribiologin lisäys on tuonut jännitystä vieraille, lomakeskuksen henkilökunnalle ja yhteisön kumppaneille. Tästä päivästä lähtien Mellers on jo ottanut käyttöön innovatiivisia riuttojen terveyden arviointiohjelmia Wakatobin yksityisellä merensuojelualueella käyttämällä tekoälyavusteista kuvantamista ja data-analyysiä. Tämän analyyttisen prosessin avulla Wakatobi-tiimi voi seurata tarkasti arvokasta tietoa, joka on peräisin rakastetuista riutoistamme. Mellersin työtä vahvistaa pitkäaikainen kumppanuus paikallisten kylien kanssa, joilla on yhteinen tavoitteemme suojella riuttoja. Yhteisön syvä yhteys mereen on olennainen ohjelman onnistumisen kannalta. Mellersin jatkuva työ on osoitus siitä, miksi meren suojelu on välttämätöntä – ei vain Wakatobissa vaan maailmanlaajuisesti.

Wakatobi Dive Resortin riuttojen terveystutkimuksia tehdään koko suojelualueella, ja joitain tutkimuksia on tehostettu lisäämällä eDNA-näytteenotto ja äänimaiseman seuranta.

Otimme äskettäin yhteyttä Juliaan saadaksemme viimeisimmät sanat tästä meneillään olevasta projektista ja hänen vaikutelmistaan ​​Wakatobista yleensä.

K: Mikä on ollut palkitsevin asia ensimmäisessä Wakatobi-vuotessasi, ja mitä odotat eniten tulevaisuudessa?

A: ”Tunnen syvän rauhan tunteen sukeltaessani Wakatobissa. Vaikka monet maailman riutat ovat nyt uhattuna tai vaarantuneet, kaikki on hyvin merensuojelualueellamme. Meillä on nyt tieteellistä tietoa, joka vahvistaa, että näiden uskomattoman biologisesti monimuotoisten riuttojen tulevaisuus on turvallinen toimivan suojelujärjestelmän ansiosta. On ollut uskomattoman palkitsevaa kääntää sukeltamisen ja koskemattomien riuttojen tutkimisen ilo dataksi, joka vangitsee huolellisesti biologisen monimuotoisuuden ja vahvistaa Wakatobin yhteisten suojelualoitteiden myönteiset vaikutukset.

Käytämme nyt viime vuoden aikana kerättyjä tietoja kutsuaksemme ulkopuolisia kumppaneita osallistumaan riuttojen säilyttämiseen, jolla on dokumentoitu vaikutus. Wakatobin suojelutyö kehittyy ja laajenee jatkuvasti, ja odotan innolla, kuinka voimme parhaiten nopeuttaa tätä kasvua.

K: Oletko huomannut muutoksia korallien terveydessä, kalapopulaatioissa tai jopa invasiivisten lajien esiintymisessä?

A: "Alamme nähdä selkeän signaalin ekosysteemien suojelusta riuttaterveystiedoissa. Arvioinnit tehdään riuttaskannausvalokuvatutkimuksilla, jotka sitten analysoidaan tekoälyohjelmalla, joka on koulutettu luokittelemaan Wakatobin riuttaelämää. Tulokset osoittavat, että suojelualueen sisällä olevat riutat ovat huomattavasti terveempiä kuin viereiset suojaamattomat riutat. Riuttaskannauksemme vahvistavat myös, että vaikka viime vuonna monet riutat kärsivät katastrofaalisesta maailmanlaajuisesta valkaisutapahtumasta, Wakatobissa ei tapahtunut merkittävää järjestelmällistä valkaisua.

Tieteellisen seurannan ja riuttojen terveysarvioinnin yhdistäminen Wakatobi-sukellustiimin aikatauluun on tehty helpoksi heidän laajan kokemuksensa ja innostuksensa myötä osallistua tieteelliseen ponnisteluihin.

Tieteellisen seurannan integroiminen sukellusryhmän aikatauluun on helppoa heidän laajan kokemuksensa ja innostuksensa myötä osallistua tieteelliseen työhön, Julia sanoo. Kuva: Kristian Gaeckle

Ympäristön DNA koostuu pienistä geneettisen materiaalin palasista, joita organismit jättävät jälkeensä, kuten soluja, ihoa, jätettä ja limaa. Riuttavesi sisältää arvokasta tietoa lähellä olevista riutta-asukkaista, mutta tämä tieto on selvitettävä. Olemme suodattaneet riuttavettä, kiinnittäneet DNA:ta suodattimeen ja sitten toimittaneet suodattimen laboratorioon analysoitavaksi. Laboratoriossa he käyttävät pieniä paloja, joita kutsutaan alukkeiksi, aloittaakseen DNA:n lajittelun. Alukkeet ovat kuin pieniä tunnisteita DNA:lle. Ne kiinnittyvät tietyntyyppiselle organismille yhteiseen sekvenssin osaan. On esimerkiksi alukkeita, jotka kiinnittyvät koralliin ja jotka kohdistuvat tiettyyn eri korallilajeille spesifiseen DNA-osaan. Tämä on upea uusi tekniikka, koska sen avulla voit kerätä valtavia määriä tietoa ei-invasiivisesti. Se on ollut erityisen mielenkiintoinen projekti, koska korallialukkeet ovat ilmaantuneet tieteelliseen kirjallisuuteen vasta äskettäin. Havaitsimme harvinaisimmat korallit vain biologisesti monimuotoisimmista paikoista. Näyttää siltä, ​​että voimme hyödyntää korallien eDNA-mittausta suorana riutan terveyden indikaattorina, mikä on uusi lähestymistapa! Se on aika jännittävää!

Nämä tiedot ovat valaisseet Wakatobin biologista monimuotoisuutta, vahvistaen 11 haavoittuvan korallilajin esiintymisen muiden harvinaisten otusten joukossa.

"On harvinainen etuoikeus työskennellä paikassa, jossa ihmiset ja meren elämä elävät rinnakkain, ei vain rauhanomaisesti, vaan myös tuottavasti."

K: Mitä muita riuttatutkimushankkeita on työn alla tai suunnitteluvaiheessa?

A: "Olemme nyt laajentamassa tutkimuspanostuksiamme mittaaksemme riutan pulssia laajemmalta suojelualueelta ympäri vuoden. Tämä tarkoittaa tieteellisen seurannan integroimista sukellusryhmän aikatauluun. Tehtävän helpottaa ryhmän valtava kokemus ja heidän innostus osallistua tieteelliseen työhön. Sukellustiimin meneillään oleva tiedonkeruu tekoälyanalyysin avulla antaa meille mahdollisuuden seurata koko riuttaekosysteemin tilaa.

Lisäämme myös uusia menetelmiä työkalupakkiimme. Olemme äskettäin ottaneet käyttöön anturisarjan, joka välittää reaaliaikaiset valtameren säätiedot sovellukseen. Tämän ansiosta voimme seurata riutan metabolista pulssia reaaliajassa. Voimme katsella koko päivän, kun auringonvalo määrittää fotosynteesin ja hengityksen välisen tasapainon riutalla, mikä ohjaa suuria päivittäisiä vaihteluita veden kemiassa. Wakatobissa havaitsemamme suuret heilahtelut ovat merkki metabolisesti aktiivisesta riutasta ja siten merkki tuottavista ekosysteemeistä.

K: Mikä inspiroi sinua työskennellessäsi lomakeskuksen tiimin kanssa?

A: ”On harvinainen etuoikeus työskennellä paikassa, jossa ihmiset ja merielämä elävät rinnakkain, ei vain rauhanomaisesti vaan myös tuottavasti. Wakatobissa sekä veden ylä- että alapuolella on todella inspiroivaa nähdä, kuinka järjestelmät tukevat suoraan toisiaan. Wakatobi ei ole staattinen järjestelmä – sillä on rikas historia menestyksekkäästä toiminnasta ja se on edelleen innovaatioiden eturintamassa. Työskentely tässä dynaamisessa ympäristössä tarkoittaa jo olemassa olevien tutkimustoimenpiteiden jatkuvaa jalostamista samalla, kun pidetään aina silmällä seuraavaa arvoa lisäävää muutosta."

Cornucopia edustaa riuttojen terveyden arvioinnin edistymistä ja tervettä korallin kasvua Wakatobin kohteissa. Kuva Warren Baverstock

K: Onko sinulla suosikkisukelluspaikka tai -tyyppinen merellinen elämä Wakatobissa?

A: ”Minulle yksi parhaista asioista samoissa sukelluskohteissa usein käydessä on se, että alat oppia tuntemaan eläimiä, joilla on tiettyjä persoonallisuuksia. Eläintarhassa on erityisen lyhytluonteinen mustekala, joka usein kyydissä kiven päällä lyö kaloja, jotka uskaltavat tulla liian lähelle!

Ilman riuttojen terveyden arviointiohjelmia tämän Dunia Barun alueen Hawksbillin kaltaisilla kilpikonnilla ei olisi terveitä riuttoja, joihin luottaa. Kuva Christian Gloor

Runsaudensarven raaputuskala, joka on yleensä ujo laji, poseeraa aina mielellään valokuvalle. Piikkikalapari jahtaa jatkuvasti toisiaan Spiral Cornerissa. Dunia Barun Hawksbill on aina niin halukas muksuttamaan, että näyttää tuskin huomaavan mitään seuraa!

Wakatobin riutojen terveyden arviointiohjelma auttaa varmistamaan elävän koralliriutan ja kalapopulaatiot, kuten tämän mustan snapperin Waktaobi-sivustolla Roma. Kuva Walt Stearns

En pystynyt valitsemaan yhtä suosikkipaikkaa – Wakatobin riuttojen vaihtelevat biomaantieteelliset alueet synnyttävät ainutlaatuisia kokoonpanoja. Pinnacles ja riuttaharjuja kutsutaan usein "ekologiseksi magneetiksi", joiden topografia houkuttelee petokalaryhmiä. Roma on yksi tällaisista kohteista, jossa voit usein havaita koiranhammastonnikalaa mustien snapper-, barracuda- ja pitkäkärkisten keisarien parvien kautta. Pocketsissa riutan rinne ulottuu syvemmälle kuin muualla, mikä synnyttää hämmästyttävän monimuotoisuuden kovakorallilajeja, jotka voivat kasvaa syvyydessä vain Wakatobin kirkkaan veden ansiosta. Virtaukset Turkey Beachillä kiihdyttävät vettä useiden harjujen yli, jotka houkuttelevat riuttahaita ja kotkaruskuja.

K: Mitä muuta jännittävää kehitystä voimme odottaa tulevina kuukausina?

A: "Tämän vuoden tammikuussa National Geographicin Pristine Seasin tiimi oli lomakeskuksessa dokumentoimassa ponnistelujamme. Heidän työnsä sisällytetään David Attenboroughin kertomaan elokuvaan nimeltä "Ocean", joka julkaistaan ​​tämän vuoden toukokuussa. Osana tämän elokuvan julkaisun jälkeistä toimintaa edistävää kampanjaansa National Geographic vieraili viidessä paikassa tapaustutkimuksissa onnistuneesta merensuojelusta. Wakatobi valittiin paikaksi, jossa suojelutoimilla on jatkuva myönteinen vaikutus sekä ihmisiin että ympäristöön. Jos Wakatobin riutojen terveydenarviointimalli toistetaan, se voisi muuttaa meriekosysteemejä paljon Sulawesin ulkopuolelle, joten oli upeaa saada mahdollisuus olla osa Pristine Sea -tehtävää. Täällä oli ryhmä, joka oli matkustanut lukemattomiin kaukaisiin paikkoihin, kertonut lukemattomia tarinoita, mutta silti he tunnistivat Wakatobin ainutlaatuisuuden veden ylä- ja alapuolella.

"Kaikki on hyvin Wakatobissa", sanoo meribiologi Julia Mellers. Kuva: Wakatobi Resort

Lisää Julian työstä > täällä.

