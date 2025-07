Enkelihai nähty Länsi-Walesin edustalla

Harvinainen enkelihai on tallentunut vedenalaiseen kameraan, jonka Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW) on sijoittanut Cardigan Bayhin. Havainto on ensimmäinen neljään vuoteen.

Enkelihait ovat IUCN:n punaisella listalla äärimmäisen uhanalaisia. Brittiläiset sukeltajat yhdistävät ne usein Kanariansaariin, joilla havaintoja tehdään todennäköisemmin. Ne kasvavat jopa kahden metrin pituisiksi ja käyttäytyvät rauskujen tavoin väijymällä hiekassa naamioituneina ohikulkevia saalistajia, kuten kampeloita, äyriäisiä ja nilviäisiä.

Tämä käyttäytyminen altistaa ne pohjatroolaukselle, ja niiden hidas lisääntymisvauhti osaltaan vaikuttaa niiden määrän huolestuttavaan vähenemiseen.

Divernet raportoi eilen (26. heinäkuuta) siitä, miten Cornwall Wildlife Trust viettää kansallista meriviikkoa, jonka vuoden 2025 teemana on ”aaltojen alla oleva merenpohja”. WTSWW:n merenpohjan haiden havainnointi on sopiva avaus sen omille panoksille vuosittaiseen tapahtumaan.

Hain kuvasi Baited Underwater Remote Video System (BRUVS), jonka säätiö otti käyttöön sen kautta. Cardigan Bayn meriluontokeskus, jossa tiimi tutkii delfiinien ruokavaliota ja meren monimuotoisuutta alueella. Kamerat sijoitettiin erilaisiin elinympäristöihin merensuojelualueilla (MPA) ja niiden ulkopuolella, ja kussakin paikassa tallennettiin tunnin ajan.

Walesin 139 nimettyä merensuojelualuetta eivät ole täysin suojattuja pohjatroolaukselta, sanoo WTSWW.

Merien suojelu- ja tutkimuspäällikkö Dr. Sarah Perry kuvaili havaintoa "harvinaiseksi ja jännittäväksi kohtaamiseksi" ja sanoi, että se tapahtui ratkaisevalla hetkellä, kun Walesin parlamentti keskustelee Ison-Britannian hallituksen kanssa pohjatroolauksen kieltämisestä merensuojelualueilla.

”Walesin hallituksen Nature Networks Fundin kautta rahoittama Dolphin Diet Detectives -projektimme käyttää vedenalaisia kameroita paljastaakseen merenpohjan elämän uskomattoman monimuotoisuuden”, Perry sanoi.

”Nämä löydökset korostavat kiireellistä tarvetta suojella näitä herkkiä elinympäristöjä haitalliselta toiminnalta, kuten pohjatroolaukselta.” Säätiö on pyytää lisää allekirjoituksia vetoomukseensa lopettamaan käytännön.

