Balin sukelluskeskus voitti Green Fins -palkinnon

Ceningan Divers, PADI Eco Center ja 5* IDC, joka sijaitsee Nusa Ceninganissa, Balilla Indonesiassa, on voittanut vuoden 2025 Green Fins -palkinnon erinomaisesta sitoutumisesta kestävään merimatkailuun.

Green Fins -aloite, jota johtaa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväntekeväisyysjärjestö Reef-World Foundation for the UN Environment Programme, pyrkii suojelemaan koralliriuttoja rohkaisemalla kansainvälistä sukellus- ja snorklausmatkailuteollisuutta ottamaan käyttöön ympäristöystävällisiä suuntaviivoja, jotka edistävät kestävyyttä.

Se voi väittää tarjoavansa alan ainoat kansainvälisesti tunnustetut ympäristöstandardit ja vankan arviointijärjestelmän vaatimustenmukaisuuden mittaamiseksi.

Sukellusopas antaa sukellusta edeltävän tiedotuksen (Reef-World)

Ceninganin sukeltajat, Green Finsin pitkäaikainen jäsen, oli osoittanut erinomaista johtajuutta kestävän kehityksen, ympäristövastuun ja yhteisön sitoutumisen alalla, Reef-World sanoo.

Operaattori on tarjonnut sukellusta Nusa Penidan merensuojelualueella Balin luoteisosassa sen perustamisesta lähtien vuonna 2015.

Palkinto määriteltiin "ystävällisessä kilpailussa" viiden parhaan Green Fins -jäsenen kesken, jotka kaikki ovat ohjelman arviointijärjestelmän "Best Environmental Performer" -statuksen haltijat.

Sukellustiedotus laivalla (Reef-World)

Vieraiden, kannattajien ja laajemman sukellusyhteisön äänet yhdistettiin Green Fins -pisteytysjärjestelmään kolmessa kategoriassa Sustainable Business, Reach ja People.

"On ollut inspiroivaa nähdä Ceningan Diversin työn konkreettinen vaikutus", sanoi Reef-Worldin ohjelmien johtaja Dev Albao. "Kestävä kehitys ei ole heille markkinointikampanja, vaan se on kudottu osaksi heidän toimintaansa, vaikuttaen niin paikalliseen yhteisöön kuin globaaliin sukellusmatkailusektoriin. Sen olen nähnyt omakohtaisesti, ja se on todella merkittävää."

Nuoret vierailijat mukana rannan siivoamisessa lähellä mangrovemetsiä (Reef-World)

Toimenpiteet hyväksynyt Ceninganin sukeltajat ovat sisällyttäneet kattavan ei-kertakäyttöisten muovien politiikan; aktiivinen yhteisön tiedotus ja ympäristökasvatus; säännölliset rantojen ja vedenalaiset siivoukset; Merensuojelutapahtumien järjestäminen henkilökunnalle ja vieraille; sekä henkilöstön koulutus ja vieraskoulutus, mukaan lukien Green Fins Diver -e-kurssin edistäminen.

"Tämä tunnustus merkitsee paljon koko tiimille - se syventää sitoutumistamme inspiroimaan mielekästä muutosta, jakamaan tietoa yhteisömme kanssa, suojelemaan mertamme ja jatkamaan kestävien ratkaisujen etsimistä, jotka voivat luoda paremman tulevaisuuden meriekosysteemeillemme", sanoi sukelluskeskuksen toinen omistaja Matt Hutchinson.

Sukellus Nusa Penida MPA:ssa (Reef-World)

"Osallistuminen Green Finsin ja Reef-World Foundationin perheeseen on auttanut meitä kasvamaan paitsi yrityksenä myös valtamerten puolestapuhujina. Heidän tukensa ohjaa ja motivoi meitä edelleen joka askeleella."

Vihreät evät sillä on 310 aktiivista jäsentä hajallaan ympäri maailmaa, mukaan lukien 29 Indonesiassa, joten sen jäsenluettelo voi olla hyödyllinen lähtökohta sukeltajille ja snorklaajille, jotka haluavat varata matkan kestävältä toimijalta. Indonesiassa Green Fins -järjestöä johtaa Riutta-maailmatoteutuskumppani Coral Triangle Center.

