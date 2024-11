Tarjoa nyt Oceanic 31 -haitaideteoksesta

Oceanic 31 -niminen haille omistettujen taideteosten näyttely päättää kaksivuotisen kiertueensa Iso-Britannian näyttelytiloissa marraskuun lopulla Lontoon Royal Geographical Societyssa (RGS), ja teokset jaetaan sitten verkkohuutokaupassa, jolla tuetaan Shark Trustin Oceanics-ohjelma.

Kokoelma, joka sisältää 31 valtameren hai- ja rauskulajia, 31 yksittäistä taiteilijaa lahjoitti tarkoitukseen vuonna 2022. Teokset vaihtelevat maalauksista ja digitaalisista luomuksista veistoksiin ja sekatekniikkaan.

Alicia Haydenin Smooth Hammerhead

- ilmainen näyttely on nähtävissä RGS-paviljongissa 26.-7. Mahdollisilla tarjoajilla, ehkä joululahjoja mielessään, on viimeisen esityspäivän loppuun asti aikaa tehdä tarjouksensa, minkä voi tehdä nyt viimeistään vierailevat verkkosivustolla.

Silky Street, kirjoittanut ScapaJoe

Jimmy Higgsin Carcharodon carcharias

Yhden taideteoksen huutokaupataan suorana TV-villieläinasiantuntija Steve Backshall, joka on pääpuhuja Shark Trustin vuotuisessa lippulaivatapahtumassa "For The Love Of Sharks" RGS:ssä 29. marraskuuta. Liput iltatapahtumaan ovat edelleen saatavilla Shark Trustilta.

Tom Meadin Croc VR 2030

Oceanic Whitetip pankkiautomaatilta

”Tämä näyttely on antanut meille mahdollisuuden tavoittaa uusi yleisö ja inspiroida useampia ihmisiä upeilla hailla ja rauskuilla Big Shark Pledge kampanja perustuu”, Shark Trustin toimitusjohtaja Paul Cox sanoo. "Olemme äärettömän kiitollisia niille 31 taiteilijalle, jotka ovat tehneet niin lujasti töitä näiden teosten luomiseksi."

Myös Divernetissä: OCEANIC 31: SHARK IMAGES LÄHETÄÄN UK-KIERTOILLE, HAKU: SUKELTAJIEN MERKKI- JA LÄHETTÄJÄHAI, SHARK TRUST JULKAISI 5 PROJEKTIN SOVELLUKSEN, DIVERS OTTAVAT KUVAUS 2,000 XNUMX HAI JA SÄSKU