Nuoret korallit keinotekoisesti kasvatettu käyttäen muotoa vitro Floridassa sijaitsevan luonnonsuojeluelimen Secore Internationalin uuden vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan hedelmöitys, toisin kuin olemassa olevien korallien palasista kloonattu, osoitti huomattavasti enemmän vastustuskykyä valkaisua vastaan ​​Karibian alueella vuonna 2023 riehuneen kohtalokkaan lämpöaallon aikana.

Secore sanoo, että sen raportti edustaa ensimmäistä tieteellistä näyttöä siitä, että luonnollisilla lisääntymismenetelmillä entisöidyt korallit osoittautuvat paljon lämmönkestävämmiksi kuin palasista lisääntyneet korallit, kun meriveden lämpötila ylittää selvästi valkaisukynnykset.

Terve kasvanut koralli valkaisujakson aikana riutalla (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves koulutus a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"Kaikki ponnistelut olivat kannattavia", se on nyt raportoinut. "Karibialla vuoden 2023 tuhoisan helleaallon aikana riutalla kasvaneet nuoret korallit pysyivät terveinä, kun taas suurin osa jäljellä olevista villikoralleista valkaisi ja monet kuolivat jälkimainingeissa."

Menetelmä

Tavanomainen tapa lisätä korallit keinotekoisesti oli katkaista fragmentti lähdepesäkkeestä, jotta sen klooniksi kasvaisi uusi pesäke, Secore sanoo. Pienet korallifragmentit kasvatettiin taimitarhoissa ja siirrettiin riutalle manuaalisesti.

Korallien kutu (Paul Selvaggio / Secore International)

Nyt käyttöönotettava korallien kylvömenetelmä ei luo klooneja. Sen sijaan se sisältää korallien kutujen keräämisen luonnonvaraisista koralleista ja munasolujen ja siittiöiden lannoituksen laboratoriossa – tai jopa veneessä tai rannalla – miljoonien alkioiden tuottamiseksi.

Kehittyviä korallitoukkia kasvatetaan valtamerten aitauksissa ja asetetaan erityisille alustoille, jotka istutetaan riutalle, kun ne saavuttavat tietyn koon.

Joka kerta kun populaatio lisääntyy, uudet jälkeläiset saavat uusia sekoitettuja geenejä rekombinaation kautta, mikä tekee niistä eron emäpesäkkeistään ja mahdollistaa siten sopeutumisen.

Secore sanoo, että vain jalostuksen kautta tuotetut nuoret korallit kestävät paremmin valkaisua kuin aikuiset korallipesäkkeet ja -palat.

Vaikka luonnossa esiintyvät jälkeläiset voisivat toimia samalla tavalla korkeissa lämpötiloissa, riuttoja rakentavien lajien yleinen epäonnistuminen Karibialla merkitsee sitä, että luonnollisia jälkeläisiä syntyy vain vähän.

Terve nuori hirventorvi (Paul Selvaggio / Secore International)

Ensimmäinen aamunkoitto

Secore-tiimi rutiininomaisessa seurantasukelluksessa Meksikossa havaitsi ensimmäisenä, että heidän ulkoistutetut korallinsa näyttivät olevan täysin terveitä, ja heidän Curaçaon kollegansa tekivät samanlaisen havainnon eri lajilla pian sen jälkeen.

"Tutkijamme Curaçaossa ja Meksikossa keräsivät yhdessä kumppanimme Coralium Labin kanssa tietoja useiden ulkoistutettujen koralliemme lajien ja kohorttien terveydentilasta", sanoo Secore-tutkimusjohtaja tohtori Margaret Miller. "Sitten otimme yhteyttä kumppaneihin kaikkialla Karibian restaurointiverkostossamme nähdäksemme kuinka laajalle levinnyt ja johdonmukainen tämä malli oli.

"Tämä vahvisti, että kuuden riutta rakentavan korallilajin avustetut rekrytoinnit 15 yksittäisessä riuttapaikassa viidessä maassa eri puolilla Karibian altaan osoittivat saman kaavan: nuoret ennallistamista varten kasvatetut korallit kestävät paljon paremmin valkaisua äärimmäisissä lämpötiloissa. stressiä kuin riutalla vallitsevat korallit."

"Olen työskennellyt korallien kasvattamisen parissa Karibialla viimeisen 30 vuoden ajan, ja samalla olen todistanut valtavaa korallien häviämistä – sairauksien, hurrikaanien ja lämpöaaltojen vuoksi – ja niistä riippuvien yhteisöjen purkamista", sanoo tohtori Miller.

"Nämä tulokset antavat paljon rohkaisua ja vahvistusta sille, että ennallistamisella korallien avustettuja värväyksiä käyttäen voi olla tärkeä rooli korallien pysyvyyden järjestämisessä lämpimämpään tulevaisuuteen. Koralliriuttojen tulevaisuuden todellinen turvaaminen on kuitenkin täysin riippuvainen ihmiskunnan menestyksestä ilmaston lämpenemisen hallinnassa.

Valkaistu hirventorvikoralli (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Terveet hirventorvikorallit (Paul Selvaggio / Secore International)

Investointi maksaa itsensä takaisin

"Viimeisten viiden vuoden aikana tekemämme investoinnit suuren verkoston rakentamiseen korallien entisöintiin Karibialla on tuottanut tulosta", sanoo Secoren perustaja ja toiminnanjohtaja tohtori Dirk Petersen.

"Tämä verkosto ei ainoastaan ​​tuota ja istuttaa kymmeniä tuhansia koralleja vuosittain, vaan se voisi myös välittömästi arvioida, kuinka nämä korallit reagoivat tähän ennennäkemättömään helleaaltoon. Prioriteettimme on nyt skaalata toimia edelleen ekosysteemitasolle."

Pelkästään korallien entisöinti ei paranna riuttoja pitkällä aikavälillä, mutta se voi ostaa kiireellisesti tarvittavaa aikaa tukeakseen korallipopulaatioita selviytyäkseen seuraavalle vuosisadalle, sanoo Secore. Se aikoo nyt laajentaa toimintaansa Intian ja Tyynenmeren alueelle ja aikoo perustaa ryhmän Mauritiukselle ennen vuoden 2024 loppua luodakseen tukikohdan Intian valtamerelle.

Tutkimus, joka kattaa Meksikon, Dominikaanisen tasavallan, Yhdysvaltain Neitsytsaarten, Bonairen ja Curaçaon alueella tehdyt työt, julkaistaan lehdessä Plosone.

