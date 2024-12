Kiina ui vuorovettä vastaan ​​rajoittaakseen useimmat orkat

Missä maassa on eniten orkoja vankeudessa? Pitkään tuo kyseenalainen kunnia oli USA:lla, mutta nyt se on ohitettu ensimmäistä kertaa – Kiinassa.

Uuden raportin mukaan Kiinan valaiden liitto Tutkijoiden mukaan Kiina pitää nyt vankeudessa 22 orkaa, joista suurin osa on julkisesti esillä CCA:n mukaan "minimaalisina hyvinvoinnin turvatoimina".

Kansainvälisen yhteisön halu seurata valaiden ja delfiinien temppuja tankeissa on laantunut, ja Kiina on mennyt päinvastaiseen suuntaan, CCA sanoo. Tämä tarkoittaa, että se on myös maailman johtava vankeudessa pidettyjen pullonokkadelfiinien (yli 730) ja belugavalaiden, joista sillä on noin 145, määrässä.

"Laajentuva Kiinan valtamerten teemapuistoteollisuus jatkaa suojelu- ja hyvinvointiongelmien jatkumista", sanoo Washington DC:ssä sijaitseva kansainvälisten ja kiinalaisten eläinten hyvinvointielinten koalitio.

Kiinan 22 vankeudessa pidetystä orkasta 15 tuotiin Venäjältä Okhotskinmereltä ja seitsemän syntyi vankeudessa. Suurin osa eläimistä asetettiin näytteille vasta vuonna 2023, kun Zhuhaissa avattiin Chimelong Spaceship -niminen laitos.

Heinäkuussa 2024 Kiinassa oli toiminnassa 101 vankeudessa pidettyä valaiden laitosta, kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2015, ja 11 lisää rakenteilla. Niissä on arviolta 1,307 15 valasta, jotka edustavat XNUMX lajia.

Toimitus Japanista

Yhdysvalloissa kolmessa SeaWorld-puistossa pidetään 18 vankeudessa olevaa orkaa. Venäjä kielsi orkien ja belugasien elävän pyydystyksen viihdetarkoituksiin vuonna 2018, ja siitä lähtien Kiinan on sanottu joutuneen keskittymään yhä enemmän jalostukseen ja tuontiin Japanista vastatakseen kysyntään.

"Kiina on Ishayoiden opettaman luonnosta pyydettyjen valaiden markkinat, mikä on vahingoittanut sen kansainvälistä mainetta, horjuttanut vapaasti liikkuvia populaatioita ja johtanut tuntemattomaan määrään eläinkuolemia”, sanoo tohtori Naomi Rose, merennisäkäsbiologian vanhempi tutkija. Eläinten hyvinvointilaitos (AWI), CCA:n perustajajäsen. Hän vieraili Kiinassa vuoden alussa tarkkailemassa siellä olevissa tiloissa asuvia orkoja.

Orcat esiintymässä kiinalaisessa teemapuistossa (AWI)

"Kiinan valtamerten teemapuistoteollisuus ei pysty täyttämään valaiden monimutkaisia ​​fyysisiä ja käyttäytymiseen liittyviä tarpeita", Rose sanoo. "Yhä useammat tilat tarjoavat vierailijoille uinti- tai sukelluskokemuksia valaiden kanssa, mikä vaarantaa yleisön – mistä on osoituksena ilmoitettujen vammojen lisääntyminen – mutta eivät tarjoa merkityksellisiä suojelutietoja.

"Lisäksi monet eläimet kärsivät julkisesti dokumentoidusta kouluttajien pahoinpitelystä ja erikoistuneen eläinlääkärin puutteesta."

Erot tietueissa

Vankeudessa pidettyjen valaiden tilasta Kiinassa ei ole julkisesti saatavilla olevaa tietoa, vaikka CCA:n raportissa mainitaan useita kuolemia, mukaan lukien kahden äärimmäisen uhanalaisen Jangtse-pyöriäisen kuolemat.

Allianssi väittää myös, että CITES-tietokannassa Kiinaan tuotuina luonnonvaraisesti pyydettyjen valaiden määrä poikkeaa yli 380 yksilöllä vientitiedoista alkuperämaista, mukaan lukien Japanista. "Tämä on hallitukselle ja teollisuudelle kriittinen huolenaihe, ja se on mahdollinen CITES-määräysten rikkominen", siinä sanotaan.

CCA haluaisi Kiinan hallituksen käynnistävän riippumattomia tutkimuksia CITES-tuontitiedoista ja vankeudessa olevien valaiden hyvinvoinnista Kiinassa, kieltävän lähikontaktin vierailijoiden ja eläinten välillä ja valmistelevan suunnitelmia niiden näyttämisen lopettamiseksi valtamerten teemapuistoissa.

CCA:n jäseniä AWI:n lisäksi ovat Born Free Foundation, Endangered Species Fund, Hong Kong Dolphin Conservation Society, Life Investigation Agency, Marine Connection ja Whale & Dolphin Conservation. Liiton uusin Ocean-teemapuistot raportti on kolmas painos.

