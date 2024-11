Sukeltajat siivoavat haamukalankasvattajan jälkeen

Healthy Seas Foundation ja sen kumppanit ovat päättäneet vuoden kestäneen "Operation Ghost Farms – Reclaiming Waters" -projektinsa säätiön mukaan kattavaan siivoukseen Menidissä Amvrakikosin lahdella Länsi-Kreikassa.

Aavefarmit ovat hylättyjä kalanviljelylaitoksia, jotka jätetään rappeutumaan mereen, saastuttamaan rannikkoalueita ja aiheuttamaan merkittäviä vahinkoja meren kasvistolle ja eläimistölle sekä paikallisille yhteisöille, Healthy Seas sanoo.

Menidin siivous oli kolmas säätiön johtama laatuaan vuonna 2024, mutta toisin kuin aikaisemmissa Ithacassa ja Patrasissa toteutetuissa toimissa, se kohdistui tilalle, joka oli vasta äskettäin hylätty, ennen kuin ehtii tehdä vakavaa hajoamista.

Näkymät Menidin kalanviljelyalueelle (Healthy Seas)

Vapaaehtoiset järjestöstä Ghost Diving työskentelivät verkkojen palauttamiseksi, irrottamiseksi renkaista ja prosessin dokumentoimiseksi veden alla ja pinnalla kameroillaan. Verkkojen lisäksi he ottivat merestä takaisin 35 suurta poijua, 43 kelluvaa rengasta ja lukuisia muita esineitä, mukaan lukien puoliksi upotettu huoltovene.

Vapaaehtoiset maalla käsittelivät rannikon roskaa, joka sisälsi kalantilalta peräisin olevaa rikkoutunutta polystyreenivaahtoa ja yleistä kotitalousjätteitä.

Kalastusverkot ja jotkut muut esineet voidaan kierrättää Econyl-regeneroiduksi nyloniksi säätiökumppanin toimesta Aquafil. Putket ja muut rakenteet voidaan myös kierrättää.

Sukeltaja Menidissä (Michael Westreicher)

Kierrätystä varten kerätyt materiaalit (Healthy Seas)

Paikallinen tiedotus

Siivouksen yhteydessä, kuten aiemminkin, Healthy Seas järjesti myös koulutusohjelmia paikallisten peruskoulujen ja yliopiston työpajan kanssa sekä kaksi satamasiivousta Astakosissa ja Mytikasissa paikallisen sukelluskumppanin tuella. .

Tehtävä oli säätiön, Hyundai Motor Europen ja muiden kumppaneiden, mukaan lukien Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities ja Dotank Plus, yhteistyö.

Veneen palautus toukokuun leikkauksen aikana (Cor Kuyvenhoven)

Ghost-net-kokoelma toukokuussa (Rogier Visser)

"Tämä vuosi on ollut merkittävä", kommentoi Terveet meret Ohjaaja Veronika Mikos. "Kolmen suuren siivouksen ja monien koulutusohjelmien avulla olemme saaneet aikaan uskomattoman vaikutuksen, ei vain jätteiden poistamisessa, vaan myös tietoisuuden lisäämisessä yhteisöjen ja seuraavan sukupolven keskuudessa. Olemme kiitollisia kumppaneillemme ja vapaaehtoisille heidän sitoutumisestaan ​​ja kovasta työstään.

Kuusi päivää kestäneessä lokakuun operaatiossa 35 henkilöä keräsi 128.5 tonnia meriroskaa, josta 50.9 tonnia oli kalaverkkoja. Toukokuun siivous, jossa 30 henkilöä työskenteli kahdeksan päivän aikana, oli kerännyt 42.7 tonnia (11.3 tonnia verkkoja).

"Yhdessä 150 kumppanin ja lähes 550 omistautuneen vapaaehtoisen kanssa olemme keränneet 991 tonnia kalaverkkoja ja muuta meren roskaa vuodesta 2013 lähtien", kertoo Healthy Seas.

