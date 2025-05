Kovaotteinen Attenborough'n elokuva tuomitsee merensuojelualueen troolauksen

Ympäristöaktivistit kehottavat yleisöä tukemaan uuden, iskevän elokuvan sanomaa. Ocean David Attenborough'n kanssa, joka on juuri saanut maailmanlaajuisen elokuvateattereihinsa ensi-iltansa ja on katsottavissa myös Disney+:ssa, National Geographicissa ja Hulussa.

Dokumentin trailerissa esiteltyä vaikuttavaa materiaalia pohjatroolauksen tuhoamasta meren elämästä ja itse merenpohjasta on jo katsottu laajalti. verkossa.

Pohjatroolaus puskuttaa merenpohjan elinympäristöjä, sekoittaa lietettä, vapauttaa hiiltä ja kauhaa mukaansa umpimähkään meren elämää, sanovat elokuvantekijät. He toivovat, että paljastamalla tämä tuho teräväpiirtomateriaalilla yleisö inspiroituu toimimaan.

”On vaikea kuvitella tuhlailevampaa tapaa kalastaa”, sanoo nyt 99-vuotias Attenborough elokuvassa. ”Pohjatroolaus on edelleen sallittua monilla niin kutsutuilla merensuojelualueilla [MPA] maailmanlaajuisesti, ja mikä kenties vieläkin hämmästyttävämpää, hallitukset tukevat sitä. Hyvin harvat paikat ovat turvassa tältä – ei myöskään lähes mikään kotimaassani.”

Avaruudesta nähtyjä viivoja

Oceana UK:n raportissa todettiin, että pelkästään kotimaisilla avomerellä sijaitsevilla merensuojelualueilla kalastettiin pohjatroolauksella yli 33,000 2023 tuntia vuonna XNUMX.

National Geographic Societyn mukaan maailmanlaajuisesti troolataan vuosittain lähes Amazonin sademetsän kokoinen alue, ja samoja merenpohjan osia troolataan toistuvasti. Koskemattomat meretja lisäsi, että pohjatroolauksen merenpohjaan kaiverretut viivat voidaan nähdä avaruudesta.

Tutkimus luonto havaitsi, että pohjatroolauksesta peräisin olevat vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin vuotuiset CO2-päästöt 2 maailmanlaajuisesta ilmailusta. Toinen tutkimus Meritieteen rajat päätteli, että yli puolet CO:sta 2 Pohjatroolauksella tuotettu jäte saavuttaa Maan ilmakehän yhdeksän vuoden kuluessa.

Tämä näkyy tuoreessa tutkimuksessa, jossa mitattiin pohjatroolauksen kokonaistaloudellisia kustannuksia Euroopan vesillä (EU, Iso-Britannia, Norja ja Islanti). Tutkimuksen mukaan käytäntö maksaa yhteiskunnalle lähes 11 miljardia euroa vuodessa. Raportin mukaan se saattaa luoda työpaikkoja, tuottaa ruokaa ja tuoda tuloja, mutta kokonaiskustannukset ylittävät huomattavasti hyödyt.

Valtameri David Attenboroughin kanssa syöttipalloa (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Valtameri Attenborough korostaa myös haiden, valaiden ja krillien kaltaisten lajien ahdinkoa ja korostaa tarvetta suojella lähes kolmannesta maailman valtameristä, jotta ne voivat toipua liikakalastuksesta ja elinympäristöjen tuhoutumisesta.

Elokuva omaksuu kuitenkin positiivisemman sävyn nostaessaan esiin menestystarinoita, joissa meriekosysteemit ovat elpyneet, kun niille on annettu mahdollisuus yhteisen toiminnan kautta.

Esimerkkejä ovat merilevämetsien elpyminen Kalifornia ja valaskantojen elpyminen kansainvälisten valaanpyyntikieltojen jälkeen.

'Iskulause'

Greenpeace on kuvaillut Valtameri "yhteenvetohuutona" ennen vuoden 2025 YK:n valtamerikonferenssia, joka alkaa Nizzassa 9. kesäkuuta. He ja muut ympäristöaktivistit, kuten Blue Marine -säätiö vaativat hallituksia osoittamaan sitoutumisensa "ekologisen vandalismin" poistamiseen asettamalla tehokkaita kieltoja pohjatroolaukselle suojelluilla merialueilla.

Blue Marine sanoo juuri tehneensä kyselyn, joka osoittaa "ylivoimaisen" yleisön tuen troolauskiellon puolesta suojelluilla merialueilla, ja toivoo, että Valtamerigraafiset kohtaukset merenpohjan tuhoutumisesta auttavat nostattamaan yleisen mielipiteen vyöryn.

”Nyt meillä on edessämme yksi aikamme suurimmista valtamerimahdollisuuksista – pohjatroolauksen kieltäminen Ison-Britannian merensuojelualueilla, joista useimmat ovat edelleen tämän tuhoisan kalastusmenetelmän kohteena”, sanoo säätiö, joka on käynnistänyt kampanjan yhdessä Oceana UK ja Only One nimeltään #Pohjimmiltaan.

He ja Greenpeace UK ovat jo kirjoittaneet Ison-Britannian pääministerille Keir Starmerille ja vaativat ratifioimaan valtamerisopimuksen ja kieltämään pohjatroolauksen kokonaan Ison-Britannian merensuojelualueilla. Kuten Attenborough sanoo elokuvassa: "Jos pelastamme meren, pelastamme maailmamme."

Ocean David Attenborough'n kanssa on Silverback Filmsin ja Open Planet Studiosin yhteistuotanto, jonka ovat ohjanneet Toby Nowlan, Keith Scholey ja Colin Butfield ja jonka on tuottanut Nowlan.

