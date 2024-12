Kotiin jouluksi: tanskalaiset vapaana Paul Watson

Kapteeni Paul Watson on menossa kotiin jouluksi – veteraani valaanpyyntiä vastustanut kampanja on vapautettu vietettyään viisi kuukautta vankilassa Tanskan harkittaessa Japanin luovutuspyyntöä.

Uutinen, että Tanska oli vihdoin hylännyt Japanin vaatimukset, tuli eilen (17. joulukuuta), ja se tarkoittaa, että Watson, joka täytti 74 vuotta pidätettynä pidätyskeskuksessa lähellä missä hänet pidätettiin Nuukissa, Grönlannissa, voi viettää juhlakauden perheensä kanssa Ranskassa.

"Tämä päätös merkitsee merkittävää voittoa ihmisoikeuksille, ympäristöaktivismille ja valaanpyyntiliikkeelle", julisti. Kapteeni Paul Watsonin säätiö (CPWF), joka on kesästä lähtien kampanjoinut lujasti perustajansa julkaisun puolesta. Sen tätä koskeva vetoomus ylitti 125,000 XNUMX allekirjoitusta ja sai laajan julkkistuen.

Tanskan oikeusministeriö kertoi BBC:lle, että se oli päätöksensä tehdessään ottanut huomioon epäiltyjen rikosten tapahtumisesta kuluneen ajan ja Watsonin vangittuna jo viettämän viisi kuukautta.

"Joskus vankilaan joutuminen on välttämätöntä sanoaksenne asian", sanoi Watson kävellessään vapaaksi. ”Jokainen tilanne tarjoaa mahdollisuuden, ja tämä oli toinen tilaisuus nostaa maailmanlaajuista valokeilaan Japanin laittomaan valaanpyyntiin Etelämeren suojelualueella. Jos minut olisi lähetetty Japaniin, en ehkä olisi koskaan tullut kotiin. Olen helpottunut, ettei niin käynyt."

CPWF:n mukaan Watson oli pidätetty poliittisista syistä ilman todisteiden perusteellista tarkastelua, ja se on vaatinut kansainvälisten lainvalvontamekanismien uudistamista.

Vihamielisiä kohtaamisia

Watsonin pidätys 21. heinäkuuta perustui 14-vuotiaan Interpolin Japanista antamaan ilmoitukseen, joka johtui Watsonin ja hänen kampanjatiiminsä ja japanilaisten valaanpyyntimiehistöjen vihamielisistä kohtaamisista elokuvan kuvaamisen aikana. Valaiden sodat TV-sarja Animal Planet in Antarktic merillä.

Pidätettynä kanadalais-amerikkalainen aktivisti oli matkalla Tyynellemerelle CPWF-aluksella John Paul DeJoria Valanpyyntitehtävässä pysähtyen Grönlantiin vain tankkaamaan.

Färsaarten poliisit olivat saaneet Tanskan tietoon hänen olinpaikastaan. Färsaarten poliisi on Japanin, Norjan ja Islannin ohella yksi 21-luvulla edelleen valaita metsästävistä poikkeavista tekijöistä.

Tanskan poliisi oli jäljittänyt aluksen Dublinista Grönlantiin, Tanskan autonomiseen alueeseen, ennen kuin ryhtyi pidättämään. Säätiön mukaan Japanin rannikkovartiosto oli syyskuun lopussa lähettänyt upseerin Tanskaan vaatimaan Watsonin luovuttamista henkilökohtaisesti.

Kapteeni Paul Watson (CPWF)

Vankka tehtävässään

”Kapteeni Watsonin pidätys on nostanut valokeilassa meneillään olevaa asiaa kysymys Japanin laittomasta valaanpyynnistä”, CPWF sanoo. "Kansainvälisistä sopimuksista ja määräyksistä huolimatta Japani on jatkanut avomeren valaanpyyntiä rakentamalla Kangei Maru47 miljoonan dollarin tehdaskäsittelyalus, joka laskettiin vesille toukokuussa tavoitteeksi, on uhattuna evä valaat."

"Kapteeni Watsonin palattua olemme motivoituneempia kuin koskaan jatkamaan taistelua valtameriemme puolesta ja varmistamaan, että tehtävämme pysyy vahvana", sanoi säätiön toimitusjohtaja Omar Todd, joka oli paikalla, kun hänen toinen perustajansa vapautettiin.

”Kapteeni Watsonin vapauttaminen on osoitus niiden sitoutumisesta, jotka puolustavat ympäristöä. Kun hän liittyy takaisin perheensä, ystäviensä ja kannattajiensa joukkoon, hän jatkaa lujasti tehtäväänsä suojella meren elämää."

Watson oli Greenpeacen perustajajäsen ja johtaja. Vuonna 1977 hän lähti perustamaan Sea Shepherd Conservation Societyn, jonka hän puolestaan ​​jätti vuonna 2022 perustaakseen CPWF:n Toddin kanssa.

Hän valitsi 20-luvun 20 parhaan ympäristösankarin joukkoon Aika: vuonna 2000 ja kaksi vuotta myöhemmin Yhdysvaltain eläinoikeuksien Hall of Fameen Washington DC:ssä. Vuonna 2012 hänestä tuli vasta toinen henkilö Jacques Cousteaun jälkeen, jolle on myönnetty ympäristönsuojelijalle ja seikkailijoille omistettu Jules Verne -palkinto.

Valaiden takaisku Islannissa

Watsonille ei-toivottuja uutisia hänen ollessaan lukittuna, tuli 6. joulukuuta, kun Islannin vt. kalastusministeri Bjarni Benediktsson myönsi kaksi valaanpyyntilupaa seuraaviksi viideksi vuodeksi, mikä valtuutti Christian Loftssonin omistamat Hvalur- ja Tjaldtangi-yhtiöt metsästämään uhanalaisia ​​kohteita. evä ja minkevalaat.

"Islannin korruptoitunut väliaikaishallitus välittää enemmän Christian Loftssonin verirahoilla maksettujen poliittisten palvelusten palauttamisesta kuin maailman valtamerten uhanalaisten lajien suojelemisesta ja kansainvälisten merinisäkkäiden suojelulakien noudattamisesta", totesi CPWF:n kampanjajohtaja Locky MacLean.

"Olemme paikalla valaiden luona tänä kesänä tehdäksemme lopun Hvalurin Pohjois-Atlantin valaiden kuolettamisesta".

