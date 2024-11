Paikallisten 16 vuotta kestänyt taistelu maksaa itsensä takaisin MPA:lla

16 vuoden kampanjan jälkeen paikalliset yhteisöt Pohjois-Puerto Ricossa ovat vihdoin saavuttaneet tavoitteensa – uuden 200 neliökilometrin ylittävän merensuojelualueen (MPA) luomisen.

Vega Bajan & Manatin vedenalaiset puutarhat koostuvat rannikon koralliriutoista, mangrove- ja meriruohoista, joissa asuu yli 14 uhanalaista lajia, mukaan lukien Karibian manaatit.

Alueella on myös pienimuotoista kalastusta ja ekomatkailualaa, ja yhteisöt toivovat, että muutto mahdollistaa sen vesien säilyvän kukoistavana ravinnon ja tulon lähteenä paikallisille perheille sukupolvien ajan.

Keltainen nappula (WCS © JP Zegarra)

"Tämä on voitto ihmisille", sanoi Ricardo Laureano, Vegabajeños Promoting Sustainable Environmental Development (VIDAS). "Nämä ekosysteemit ravitsevat meitä ja ylläpitävät elämänlaatuamme. Kesti 16 vuotta kovaa työtä vuodesta 2007 alkaen päästä tänne.

"Vuosien mittaan kokosimme naapureita, koputimme oviin ja otimme mukaan paikalliset ja kansalliset johtajat korostaaksemme kriittistä tarvetta suojella tätä suojelualuetta."

Kartta Underwater Gardensin MPA:sta Puerto Ricon pohjoisrannikolla (WCS)

Luonnonsuojeluliikettä johti ympäristöryhmien liittouma, jota johti VIDAS ja jota tukivat kansainväliset kumppanit, kuten Luonnonsuojelujärjestö (WCS), joka sijaitsee Bronxin eläintarhassa New Yorkissa.

Vuodesta 2018 lähtien WCS on työskennellyt Caribbean Biological Corridorin (CBC) kanssa, joka on Suur-Antillien maat kattava hallitustenvälinen foorumi edistääkseen meren suojelua alueella.

Seuraava askel on MPA:n yhteishallintasuunnitelman kehittäminen: "Unelmamme on, että Jardinesia hallinnoivat ihmiset, jotka tuntevat sen parhaiten – paikalliset yhteisöt", sanoi Mariela Declet-Perez, järjestön johtaja. Jälkeläiset United for Nature, Adaptation & Sustainability (DUNAS).

Ylösalaisin Cassiopean meduusa (Lorenzo Mittiga / Ocean Image Bank)

”Tavoitteenamme on luoda yhteisjohtamissopimuksia, jotka tasapainottavat kestävän luonnonvarojen käytön, suojelun, tutkimuksen ja ekomatkailun. Tämä vie aikaa, mutta olemme sitoutuneet tukemaan VIDASia ja paikallisia kumppaneitamme varmistaaksemme pitkän aikavälin menestyksen."

"Muille rannikkoyhteisöille ympäri maailmaa viestimme on selvä: älä koskaan lakkaa taistelemasta ekosysteemeittesi puolesta", Laureano sanoo.

