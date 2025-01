MBE luonnonsuojelijalle Cunningham

Toinen vedenalaiseen maailmaan liittyvä nimi vuoden 2025 King's New Year Honours -listalla on sukeltaja Emily Cunningham, joka on nimitetty MBE:ksi merien suojeluun ja rannikkoyhteisöihin liittyvistä palveluista.

Staffordshiren meribiologilla on ollut merkittävä rooli valtamerten suojelussa sekä Isossa-Britanniassa että ulkomailla "Antarktiksesta Amazoniin".

Hän on johtanut kahden uraauurtavan rannikkoalueiden suojeluprojektin kehittämistä ja saanut yli 5 miljoonan punnan rahoituksen; toimi Marine Conservation Societyn hallituksessa; ja johti kansallista sukellustutkimusohjelmaa, joka myötävaikutti merensuojelualueiden nimeämiseen Englannissa.

Vuonna 2020 hänet nimettiin a Maailmanlaajuinen 30 alle 30-vuotiaiden ympäristöjohtaja, ja vuonna 2023 voitti a UK Women of the Future -palkinto.

Vuoden 2024 lopussa Cunninghamin nimi sisällytettiin myös ENDS-raporttiin Teholuettelo Yhdistyneen kuningaskunnan 100 ympäristöalan ammattilaisesta, joiden katsottiin tehneen suurimman vaikutuksen viimeisen kahden vuoden aikana "kollegoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden nimissä".

Delfiinien kartoitus Pohjois-Walesissa (Daniel Moore)

"Opin sukeltamaan yliopistossa vuonna 2008, ja se avasi silmäni näkemään vedenalaisen maailman ihmeet, erityisesti Ison-Britannian merien hämmästyttävän elämän", sanoo Cunningham. ”Se oli se kokemus, joka sai minut haluamaan suojella ja säilyttää Yhdistyneen kuningaskunnan meren villieläimiä.

”Meren suojelu on enemmän kuin vain minun työni – se on ollut elämäni, intohimoni ja tehtäväni yli 20 vuoden ajan. Se voi olla vaikea ja kiittämätön tehtävä, kun otetaan huomioon valtameremme kohtaamien haasteiden laajuus, joten tunnustaminen tällä tavalla merkitsee maailmaa!

"Sukellusyhteisö on todella erityinen ja rakastan olla osa sitä", lisää Cunningham, jonka vuodelle 2025 suunnitellut projektit on kuvattu yksityiskohtaisesti Instagram, Facebook ja hänen verkkosivuillaan.

