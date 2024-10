Tapaa Steve Backshall – yksi monista Bite-Back-palkinnoista!

10,000 5 punnan arvoisia palkintoja, mukaan lukien julkkiskokemuksia, tuotteita ja opetusta, voi voittaa 20 punnan panoksella online-arvontaan Bite-Back Shark & ​​Marine Conservationin XNUMX-vuotisjuhlan kunniaksi.

Arvonta, joka on avoinna tästä hetkestä 28 asti, auttaa keräämään tärkeitä varoja haiden suojeluun tulevaisuudessa, sanoo brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö.

Palkintolistan kärjessä on mahdollisuus viettää aikaa TV-villieläinjuontaja Steve Backshallin kanssa, harjoitus äärimmäisen seikkailija Aldo Kanen kanssa, melontaretki Whitewater-asiantuntijan ja sukeltajan Sal Montgomeryn kanssa sekä Zoom-puhelu kuuluisan "hain kuiskaajan" Cristinan kanssa. Zenato.

"Jotkut sukellus- ja sukellusalan ihailluimmista yrityksistä ovat olleet nopeasti tukemassa hyväntekeväisyysjärjestöä upeilla palkinnoilla, jotka tekevät 5 punnan lipun hinnasta enemmän kuin pelkkä lepatus", sanoo Bite-Back.

Se viittaa esimerkiksi Master Liveaboardsiin, British Sub-Aqua Clubiin, Midlands Diving Chamberiin, Go Freedivingiin ja Blue Shark Snorkeliin, jotka ovat kaikki lahjoittaneet kokemuspalkintoja, kun taas kuuluisa valokuvaaja Alex Mustard on lahjoittanut printin ja taiteilijat Scott Gleed ja Olivier Leger. ovat lahjoittaneet veistoksen ja kuvituksen kasvattamaan varainkeruupottia.

Fourth Element on lahjoittanut Ocean Positive -varusteita, kun taas LA-kelloyhtiö Nodus on toimittanut sukelluskellon. Hyväntekeväisyysjärjestöllä on myös 5* yöpyminen Bankside-hotellissa Lontoossa ja perhevierailu Longleat Safari Parkissa palkintojen joukossa.

"Olemme saaneet valtavasti tukea yrityksiltä ja henkilöiltä, ​​joita todella ihailemme ja jotka ovat tukeneet meitä 20 vuoden matkallamme, ja olemme todella kiitollisia heille kaikille", sanoi Bite-Back-kampanjan johtaja Graham Buckingham.

”Vaikka olemmekin uskomattoman ylpeitä saavutuksistamme viimeisen kahden vuosikymmenen aikana – ja olemme erittäin innoissamme seuraavasta luvusta – tämä palkinto ei ole turhamaisuusprojekti. Se edustaa todellista pelastuslinjaa työhönmme ja tärkeitä edistysaskeleita haiden maailmanlaajuisessa suojelussa.

"Toivomme siis, että sukeltajat, sukellusklubit ja jopa löytöjen metsästäjät nappaavat lippuja tehdäkseen tästä massiivisen menestyksen."

Hyväntekeväisyysjärjestö toivoo käynnistävänsä uraauurtavan kampanjan yleisön rekisteröimiseksi ja haiden suojelun tuen lisäämiseksi ympäri maailmaa, ja kerätyt rahat menevät tähän tavoitteeseen.

Osallistuaksesi kilpailuun vieraile osoitteessa Bite-Backin verkkosivusto. Palkinnon voittajat julkistetaan 1.

