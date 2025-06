Hienot 30×30-lupaukset ovat "pisara meressä"

”Vain pisara meressä siitä, mitä epätoivoisesti tarvitsemme meren suojelemiseksi”, tiivisti National Geographicin tutkimusmatkailija ja Pristine Seas -järjestön perustaja, sukeltaja Enric Sala, Nizzassa eilen (3. kesäkuuta) päättyneen YK:n kolmannen valtamerikonferenssin (UNOC13) tulokset.

Sala kritisoi isäntämaa Ranskaa siitä, että se kaatui viimeisen esteen kohdalla. ”Odotin YK:n valtamerikonferenssissa kuulevani monien päättäjien puhuvan siitä, kuinka tärkeää on tehdä ne asiat, jotka he ovat jo tehneet.” emme vielä tehty – ja odotukseni ovat täyttyneet”, hän sanoi.

”Muutamat hallitukset ovat tehneet todellisia muutoksia vesien suhteen, erityisesti luomalla uusia, erittäin tai täysin suojeltuja merialueita. Silti isäntämaa Ranska menetti eeppisen tilaisuuden toimia johtoasemana valtamerten suojelussa.”

”Tämä oli Ranskan hetki, mutta sen sijaan, että se olisi tehnyt loistetta, sen johtajat jatkoivat pohjatroolauksen sallimista suojelualueiksi varatuilla valtameren alueilla.”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron näki UNOC3:n, kuten arvata saattaa, varsin eri tavalla. Hän ilmaisi optimismia valtamerten suojelussa tapahtuvasta edistyksestä ja siitä, että konferenssiin osallistui noin 50 maailman johtajaa, kun UNOC20:ssa Lissabonissa vuonna 2 osallistujia oli 2022 (ensimmäinen valtamerikonferenssi pidettiin Yhdysvalloissa vuonna 2017).

Macron korosti pitkään keskustellun sopimuksen tulevaa ratifiointia. Aavan meren sopimus "historiallisena virstanpylväänä". Sopimus, jonka tarkoituksena on suojella meren biologista monimuotoisuutta kansainvälisillä vesillä, on saanut riittävästi kannatusta tullakseen voimaan vuoden 2026 alusta, hän sanoi. Se edustaa ensimmäistä kansainvälistä kehystä avomeren sääntelyyn ja hallinnointiin.

Viisikymmentäyksi maata on jo ratifioinut sopimuksen ja 15 muuta on nyt sitoutunut tekemään niin, ja sen voimaantuloon tarvittiin enää 60 allekirjoitusta.

Macron korosti myös monenvälisen yhteistyön merkitystä ja syvänmeren kaivostoiminnan keskeyttämisen tarvetta, jota hän kuvaili "kiihkeäksi hulluudeksi".

Salan mukaan konferenssin kanssa samaan aikaan ajoitettu uusien merensuojelualueiden (MPA) julkistaminen otettiin myönteisesti vastaan, mutta luvut korostivat kansainvälisten tavoitteiden rajoja.

”Nämä meren kansallispuistot auttavat meitä etenemään kohti tavoitetta suojella 30 % valtamerestä vuoteen 2030 mennessä”, hän sanoi. ”Ainoa ongelma on, ettemme voi saavuttaa 30×30-tavoitteita hitaasti. Meidän on kiirehdittävä. Meidän on perustettava 85 uutta merensuojelualuetta päivittäin saavuttaaksemme tämän tavoitteen – ja näitä suojelualueita on suojeltava tiukasti.”

Tämä kuvio oli tullut esiin eräässä tutkimuksessa Dynamic Planet julkaisi sen vähän ennen konferenssia ja National Geographic Pristine Seas.

Raportin mukaan, jotta voitaisiin kuroa umpeen kuilu maailman valtamerien nykyisen 8 prosentin ja 30 prosentin suojelualueen välillä, pelkästään rannikkoalueille olisi perustettava noin 190,000 300 pientä merensuojelualuetta ja lisäksi XNUMX suurta merensuojelualuetta syrjäisille avomerialueille.

Askel eteenpäin

UNOC3:ssa sovittiin yleisesti suojeltujen merialueiden lisäämisestä noin kolmanneksella, mikä nostaisi maailmanlaajuisen kattavuuden arviolta 12 prosenttiin.

Samoa ilmoitti yhdeksästä uudesta täysin suojellusta merensuojelualueesta, jotka kattavat 36,000 XNUMX neliökilometriä valtamerta. Marshallinsaaret olivat jo aiemmin tänä vuonna nimenneet Bikarin ja Bokakin atollit kansallisiksi merensuojelualueiksi, maan ensimmäisiksi.

Ranskan Polynesia lupasi suojella noin 23 prosenttia vesistään, mukaan lukien kaksi uutta erittäin suojeltua merensuojelualuetta Seuran ja Gambierin saarten lähellä, jotka kieltäisivät kaiken kaivostoiminnan, kuten kalastuksen ja kaivostoiminnan.

Kolumbia ilmoitti suojelevansa kahta syrjäistä koralliriuttaa Karibianmerellä, jotka ovat tunnettuja monimuotoisesta merielämästään. Sen uusi Serranillan ja Bajo Nuevon suojelualue kattaa 3,800 XNUMX neliökilometrin alueen.

Tansania nimesi kaksi uutta merensuojelualuetta Pemba-saaren edustalla sijaitseville biologisesti monimuotoisille vesille, jotka kattavat yhteensä noin 1,300 XNUMX neliökilometriä, mukaan lukien koralliriutat, meriheinät, mangrovemetsät sekä uhanalaiset haiden ja rauskujen elinympäristöt.

Sekä Kreikka että Espanja ilmoittivat konferenssissa suojelevansa neljännestä kansallisista vesistään, ja Brasilia ilmoitti perustavansa lisää merensuojelualueita.

Syvänmeren kaivostoiminnan keskeyttämistä vaativien maiden koalitio kasvoi 34:stä 37:ään, ja jopa allekirjoittamattomat maat, kuten Kiina, ilmaisivat vastustavansa sääntelemätöntä merenpohjan kaivostoimintaa. Huhtikuun lopulla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka ei osallistunut konferenssiin, rikkoi kansainvälisiä rivejä allekirjoittamalla toimeenpanomääräyksen syvänmeren kaivostoiminnan nopeuttamiseksi.

Samaan aikaan 95 maata, mukaan lukien kaikki EU:n jäsenmaat, antoivat yhteisen julistuksen, jossa tuettiin maailmanlaajuista tavoitetta muovin tuotannon ja käytön vähentämiseksi. Julistuksessa vaadittiin myös ekologista suunnittelua, haitallisten muovien kieltoja ja rahoitusmekanismia täytäntöönpanon tukemiseksi.

Maailman restauroinnin lippulaivat

YK nimesi ensimmäiset "Maailman ennallistamisen lippulaivahankkeensa", joiden tavoitteena on ennallistaa lähes viisi miljoonaa hehtaaria meriekosysteemejä Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa. Hankkeisiin kuuluvat koralliriuttojen ennallistaminen Mosambikin kanaalissa ja saarten ennallistaminen Meksikossa.

Yhdistyneen kuningaskunnan konferenssissa tekemiin sitoumuksiin kuuluivat lainsäädännön esittely avomeren sopimuksen ratifioimiseksi, 4 miljoonan punnan lisäys koralliriuttojen maailmanlaajuiseen rahastoon, 2.8 miljoonaa puntaa pienten saarivaltioiden auttamiseksi kestävän sinisen talouden rakentamisessa sekä tuki haiden ja rauskujen suojelulle.

Iso-Britannia on myös käynnistänyt kolmen kuukauden kuulemiskierroksen pohjatroolauksen kieltämisestä 41 suojellulla merialueella, jotka kattavat 30,000 XNUMX neliökilometriä.

”Jos YK:n valtamerikonferenssista tällä viikolla nousee esiin yksi viesti, sen pitäisi olla tämä: Suojeltuja merialueita, jotka sallivat haitallista toimintaa, kuten teollisen kalastuksen, suojellaan vain nimellisesti”, Enric Sala sanoi.

”Tiede osoittaa, että hyödymme suojelluista merialueista eniten ruokaturvaa, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa, kun niitä suojellaan ja valvotaan tiukasti. Suojelu ei voi olla valinnaista.”

