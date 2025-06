Prinssi William on optimistinen valtamerten tulevaisuudesta

at

at 4: 01 pm

Walesin prinssi William, joka yhdessä vaimonsa Katen ja nykyisen vanhimman poikansa Georgen kanssa harrastaa laitesukellusta, on kuvaillut olevansa optimistinen maailman valtamerien tulevaisuudesta – kunhan päättäväisiin toimiin ryhdytään välittömästi.

Puhuessaan YK:n maailman valtamerien päivänä Monacossa järjestetyssä sinisen talouden ja rahoituksen foorumissa, joka pidettiin ennen YK: n valtamerekonferenssi Nizzassa, joka alkaa huomenna (9. kesäkuuta), prinssi sanoi, että monille valtameri on "paikka, jossa jotkut onnellisimmista muistoistamme syntyvät, jossa olemme tutkineet luonnon ihmeitä".

"Olemme kaikki olleet riippuvaisia ​​sen runsaudesta ravinnon ja toimeentulon saamiseksi, mutta silti aivan liian usein se voi tuntua etäisiltä ja irralliselta arjestamme, jolloin unohdamme, kuinka tärkeä se todella on."

”Nousevat meren lämpötilat, muovisaaste ja liikakalastus painavat näitä herkkiä ekosysteemejä sekä niistä eniten riippuvaisia ​​ihmisiä ja yhteisöjä”, prinssi William sanoi.

William, Kate ja South Water Caye -sairaanhoitajahai Belizessä vuonna 2022

”Se, mikä ennen tuntui runsaalta resurssilta, on hupenemassa silmiemme edessä. Me kaikki joudumme kärsimään tästä ja olemme kaikki vastuussa sekä negatiivisesta että positiivisesta muutoksesta, mutta meillä on vielä aikaa kääntää tämä suunta yhdessä.”

Viitaten "kunnianhimoiseen" maailmanlaajuiseen sitoumukseen suojella 30 % maasta ja merestä vuoteen 2030 mennessä, hän varoitti, että "vuosi 2030 lähestyy nopeasti ja vain 17 % maasta ja vain 3 % valtameristä on täysin suojeltu".

”Tämä haaste on ainutlaatuinen, jonka olemme kohdanneet aiemmin, mutta olen edelleen optimisti”, prinssi vakuutti. ”Uskon, että kiireellisyydellä ja optimismilla on voima saada aikaan toimia, joita tarvitaan historian kulun muuttamiseksi.”

"Olen optimisti, koska perustajana..." Earthshot-palkintoNäen uskomattomia esimerkkejä ideoista, innovaatioista ja teknologioista, jotka valjastavat valtamerten voiman ja suojelevat samalla sen elinvoimaa.”

Earthshot-esimerkkejä

Preince William viittasi neljään yleisössä läsnä olleeseen Earthshot-palkinnon voittajaan ja finalistiin. Sam Teiheristä ja Gator Halpernista Koralli Vita hän sanoi: ”Heidän tiiminsä on uraauurtava huipputeknologisten menetelmien kehittäjä, joka kasvattaa koralleja jopa 50 kertaa nopeammin kuin luonnossa ja parantaa niiden kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.”

”Voitettuaan Earthshot-palkinnon he ovat rahoittaneet suuren ennallistamishankkeen Grand Bahaman rannikolla ja työskennelleet paikallisten yhteisön asiantuntijoiden kanssa kasvattaakseen yli 20,000 XNUMX korallia. Nyt he keskittyvät laajentamaan nopeasti kasvavien koralliensa viljelyä uusille maantieteellisille alueille ja ohjaamaan matkailua alueille, joilla on tuoreita koralliriuttoja.”

Hän ylisti myös skotlantilaisen biotekniikkayrityksen perustajaa Douglas Martinia MiAlgae Hänen työnsä viimeisen kuuden kuukauden aikana luonnonvaraisen kalan käytön lopettamiseksi ensisijaisena omega-3-rasvahappojen lähteenä on pelastanut 2.54 miljoonaa luonnonvaraista kalaa, kierrättänyt jätevettä 300 olympiauima-altaan täyttämiseksi ja estänyt valtavia määriä hiilidioksidipäästöjä. 2 päästöt.

”Vain yksi tonni heidän leväänsä tuottaa yhtä paljon omega-3-rasvahappoja kuin 620,000 XNUMX kalaa. MiAlgae ei ole vain vaihtoehtoista ravintoa, se on ilmastoteknologiaa. Se on valtamerten suojelua ja kestäviä ruokajärjestelmiä laajamittaisesti.”

Enric Sala sukeltamassa Palaussa (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala National Geographicista Koskemattomat meret kuvailtiin suojeltujen merialueiden tieteellisten hyötyjen voimakkaaksi puolestapuhujaksi. ”Kun yhteisöt suojelevat merialueita, kalakannat elpyvät, valtamerten terveys paranee ja naapuriyhteisöjen voitot kasvavat”, sanoi prinssi William.

”Pristine Seas on jo auttanut perustamaan 29 maailman suurinta merensuojelualuetta, jotka kattavat yli kaksi kertaa Intian kokoisen alueen. Enric on myös osa Sir David Attenborough’n uskomattoman uuden elokuvan [ValtameriSe esittää vakuuttavimmat perustelut välittömille toimille, mitä olen koskaan nähnyt.

Attenborough'n inspiraatio

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

”On yksinkertaisesti sydäntäsärkevää seurata, kuinka ihmisen toiminta on mullistanut kauniit merimetsät karuiksi aavikoiksi valtamerten pohjalla”, prinssi jatkoi. ”Monille se on kiireellinen herätys siitä, mitä valtamerissämme todella tapahtuu, mutta se ei voi enää olla silmistä pois jättämistä ja mielestä pois jättämistä.”

”Kuten aina, Sir David jättää meille optimismin tunteen siitä, että kaikki ei ole menetetty. Hän uskoo, että muutos on mahdollinen.”

”Toimikaamme yhdessä kiireellisesti ja optimistisesti, kun meillä vielä on mahdollisuus. Planeettamme tulevaisuuden, tulevien sukupolvien, vuoksi meidän on kuunneltava Sir David Attenborough’n sanoja: Jos pelastamme meren, pelastamme maailmamme.”

Myös Divernetissä: William ja Kate menevät sukeltamaan Belizeen, "Sukeltaminen on upea urheilulaji" - prinssi Philip muisteli, "Arktinen sukellukseni prinssi Charlesin kanssa"' Charles III: Ison-Britannian ensimmäinen laitesukellusmonarkki