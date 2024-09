Hain lykkäys Malediivien U-käännettynä pitkäsiimaan päälle

Tällä viikolla podcastissa James Bond on lahjoittanut rajoitetun erän moottoripyöriä RNLI:lle, British Sub Aqua Club pyytää sukeltajia valmistautumaan puhdistamaan valtamerimme syyskuussa. Ja ilmeisesti me kaikki olemme extreme-urheilijoita, sillä laitesukellus on ykkönen kyselyssä extreme-urheilun ihmiset haluaisivat kokeilla, mutta älkää uskoko, että he pääsevät koskaan kokeilemaan





