Sir David muistelee pelottavaa sukelluskypäräkokemusta

@jaketarren

#askmark Hei! Olen opettelemassa sivulle kiinnittämistä, ja minulla on vaikeuksia löytää selkeää esimerkkiä tankkien kiinnittämisestä. Tiedän, että se käsitellään koulutuksessa, mutta minun on tiedettävä, mitä hankin ennen kurssille lähtöä, sillä lähelläni ei ole hyvää sivulle kiinnittävää korjaamoa.



Voitko näyttää, miten sivulle asennettavat tankit ja deco/lavatankit on asennettu?



Vieraile verkkosivuillamme saadaksesi lisää Scuba-uutisia, vedenalaisia ​​valokuvia, vinkkejä ja neuvoja sekä matkaraportteja: https://divernet.com/



✅ Tärkeitä seurattavia kumppanilinkkejä



🔗 Saat 15 %:n alennuksen kansainvälisestä eSIM-tarjouksesta! Käytä koodia: SCUBADIVERMAG

https://airalo.pxf.io/bO7Wy9



🔗 Osta Scuba Gears täältä:

https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬.

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1



🔗 Pysy yhteydessä meihin.



Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/

Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/

Viestit: https://www.threads.net/@diver_magazine

Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/

TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag



Verkkosivusto: https://divernet.com/

Verkkosivusto: https://godivingshow.com/

Verkkosivusto: https://rorkmedia.com/



📩Yritystiedustelut: info@scubadivermag.com



=============================



🎬 Sinulle ehdotetut videot:



▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48



=================================



✅ Tietoja Scuba Diver Magazinesta.



Tervetuloa Scuba Diver Magazineen! Olemme intohimoisia kaikesta, mikä liittyy vedenalaiseen maailmaan. Ilmaisena jakelulehtenä Euroopassa, ANZ:ssa ja Pohjois-Amerikassa tuomme sinulle viimeisimmät uutiset laitesukelluksesta eeppisistä sukellusmatkakohteista ja rehellisistä varustearvosteluista asiantuntijoiden neuvoihin, uutisiin ja inspiroiviin vedenalaisiin tarinoihin.



Olitpa kokenut sukeltaja tai vasta aloittamassa vedenalaista matkaa, sisältömme on suunniteltu pitämään sinut ajan tasalla, inspiroitumaan ja valmiina seuraavaan sukellukseen. Astu sisään, tutki ja pysy yhteydessä laitesukelluksen maailmaan kanssamme! Liity meihin etkä koskaan missaa seikkailua!



Liiketoimintaan liittyvissä tiedusteluissa käytä alla olevia yhteystietoja:



📩 Sähköposti: info@scubadivermag.com



🔔 Pidätkö laitesukelluksesta? Tilaa nyt sukellusmatkavinkkejä, varustearvosteluja, sukellusneuvoja, eeppisiä sukelluksia, sukellusuutisia ja vedenalaisia ​​tarinoita!

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1