Thaimaa kieltää u/w-kamerat aloitteleville sukeltajille

Thaimaassa on otettu käyttöön uusia kansallisia säännöksiä, joilla vedenalaisten kameroiden käyttö rajoitetaan kokeneisiin sukeltajiin keinona auttaa suojelemaan haavoittuvia koralliriuttoja.

Toimenpiteet toteuttanut luonnonvara- ja ympäristöministeriö on määrännyt, että vain Advanced Open Water -tason tai vastaavan tai sitä korkeamman tason sertifioidut sukeltajat tai Open Water Divers -sukeltajat, joilla on lokikirja, joka osoittaa, että he ovat suorittaneet vähintään 40 "syväsukellusta", voivat nyt ottaa kamerat veden alle.

Vedenalaisten valokuvaajien on esitettävä todistuksensa tai lokikirjansa virkamiehille, jos heidät haastetaan. Uudet määräykset tulivat voimaan eilen (23. huhtikuuta).

Siirto asettaa syyttäväksi riuttavaurioista sukellusturismia, ja ministeriö ilmoitti, että se johtui kiireellisestä tarpeesta suojella meren ekosysteemejä.

Ajatus on, että kokemattomilla sukeltajilla on todennäköisemmin vaikeuksia ylläpitää neutraalia kelluvuutta tai pystyä jakamaan huomionsa hyvän sukelluskäytännön ja kuvien ottamisen välillä. Aloittelijoiden käytäntö käyttää kameroita veden alla koulutus- ja koesukelluksensa aikana tai heti, kun he ovat hyväksyneet Open Water Diversin, on nyt kielletty Thaimaassa.

Snorklausrajoitukset

Myös snorklaajat ovat kohteena, ja heidän tulee uida vain alueilla, joilla merenpinta on vähintään 2 metriä korallien yläpuolella, jotta häiriöriski olisi mahdollisimman pieni. Heidän on myös nyt käytettävä pelastusliivejä, elleivät he ole suorittaneet laitesukellus- tai vapaasukelluskursseja.

Sukellusoperaattoreita, ohjaajia ja sukellusmestareita on kehotettu puuttumaan asiaan välittömästi, jos he näkevät sukeltajan tai snorklaajan rikkovan sääntöjä. Jos he eivät tee niin tai eivät varoita vastuullaan olevia turisteja säännöksistä, heidän lupansa voidaan peruuttaa ja heitä voidaan odottaa enintään kahden vuoden vankeusrangaistus ja/tai sakko jopa 200,000 4,500 bahtia (XNUMX XNUMX puntaa).

Kielto ei koske luvallisia sukellustoimia, jotka suoritetaan akateemisen tutkimuksen, koulutuksen tai meren suojelu- ja ennallistamisprojekteissa, joita valvotaan asianmukaisesti.

Vaikka muutos saattaa estää joitakin mahdollisia tai vähemmän päteviä sukeltajia vierailemasta Thaimaassa, se voi myös rohkaista äskettäin sertifioituja sukeltajia siirtymään nopeammin korkeammalle pätevyystasolle.

Phi Phi avataan uudelleen

Ko Phi Phi (Diego Delso)

Thaimaa on usein osoittanut olevansa valmis ryhtymään rajuihin toimenpiteisiin suojellakseen meriympäristöä, jota se pitää arvokkaana voimavarana. Se on juuri avannut uudelleen 10 sukelluspaikkaa Phi Phi -saarilla lähes vuoden kestäneen sulkemisen jälkeen, jonka tarkoituksena oli antaa vaurioituneille koralliriutaille aikaa toipua vakavasta vaalenemisesta.

Sulkeminen määrättiin Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phiin Kansallispuisto Krabin maakunnassa Phuketin länsipuolella, elokuvan ansiosta tunnetuksi alueella Ranta. Puiston päällikkö Saengsiri Chongthong sanoi, että viimeaikaiset arviot ovat osoittaneet, että koralli osoittaa voimakkaita elpymisen merkkejä.

Vain yhden saaren, Ko Gain, länsipuoli on edelleen suljettuna, ja puistoviranomaiset ovat kehottaneet turisteja ja toimijoita noudattamaan tiukkoja sääntöjä roskaamisen, ruokajätteen kaatamisen, riuttojen lähelle ankkuroimisen tai meren eläimen koskettamisen estämiseksi.

