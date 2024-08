"Kostonhimoinen" Japani haluaa Watsonia syytteeseen 2010 hajupommista  

Tanskalainen tuomioistuin Grönlannissa on kertonut kapteeni Paul Watsonille, että koska häntä pidetään lentoriskinä, hänen on pysyttävä vankilassa – mutta kannattajat sanovat, että veteraanilta valaanpyyntiä vastustajalta on "etetty perusoikeus puolustaa itseään todisteilla, kestäessään halventavaa kohtelua, joka sopii paremmin tuomitulle rikolliselle kuin miehelle, jolla ei ole vielä päivää tuomioistuimessa."

Watson pidätettiin kun hänen laivansa John Paul DeJoria pysähtyi tankkaamaan Grönlannissa, Tanskan autonomisella alueella, 21. heinäkuuta, kuten aiemmin on raportoitu Divernet. Siitä lähtien hän on ollut syrjäisessä pidätyskeskuksessa.

Miehistönsä ja 25 vapaaehtoisen kanssa hän oli matkalla Pohjois-Tyynenmerelle kampanjassaan siepatakseen Japanin uusimman tehdasvalaanpyyntialuksen, Kangei Maru.

Tanska oli sanonut, että pidätys liittyi Japanin Watsonille antamaan kansainväliseen pidätysmääräykseen hänen kampanjastaan ​​sen valaanpyyntitoimintaa vastaan ​​Etelämeren valaiden suojelualueella. Jos Tanskan oikeusministeriö noudattaa Japanin muodollista pyyntöä Watsonin luovuttamisesta, häntä voi odottaa siellä pitkä vankeustuomio.

Watson tuotiin oikeuden istuntoon käsiraudoissa, jotka a video- valmistanut Kapteeni Paul Watsonin säätiö (CPWF), näytti aiheuttavan hänelle kipua. Vaikka kuuleminen pidettiin tanskan kielellä, Watsonilta sanottiin, että häneltä evättiin tulkin palvelut Tanskan lain vastaisesti.

”Minulle on selvää, että Japani hakee kostoa kansainvälisestä nöyryytyksestä Valaiden sodat TV-sarjat, jotka raportoivat toimistamme laitonta valaanpyyntiä vastaan", Watson sanoi lausunnossaan tuomioistuimelle. "Mutta kaksi pientä poikaani tarvitsevat minua enemmän kuin Japani kostoaan."

Valaiden sodat sen tuottivat Animal Planet ja Sea Shepherd Conservation Society, jonka perustaja ja toimitusjohtaja Watson oli, kertoakseen heidän aktiivisuudestaan ​​japanilaisia ​​valaanpyyntiretkiä vastaan. Se kesti kuusi kautta vuodesta 2008 ja on edelleen nähtävissä Suoratoistopalvelut.

Tuomarin kerrottiin kieltäytyneen antamasta tuomioistuinta katsoa katkelmia sarjasta, jossa väitettiin, että japanilaiset olivat keksineet todisteita Watsonia vastaan.

"Nämä todisteet, jos ne sallitaan, voivat merkittävästi heikentää Japanin viranomaisten nostamaa tapausta", CPWF sanoo, mutta tuomari totesi, että tuomioistuin harkitsi vain luovutuspyyntöä, ei syytteitä.

Watsonin lakitiimi valitti välittömästi tuomarin päätöksestä, jonka mukaan Watsonin pitäisi pysyä vankilassa 5. syyskuuta asti, kun taas Tanskan oikeusministeriö päätti, pitäisikö hänet luovuttaa.

Törmäys ja uppoaminen

Watsonin pidätysmääräys näyttää liittyvän hyvin julkisuuteen saaneeseen tapaukseen Etelämantereella vuoden 2010 alussa, kun hän juoksi. Sea Shepherd, organisaatio, johon hän ei ole enää yhteydessä.

Sea Shepherd trimaraani Ady GilUuden-Seelannin valaanpyyntiaktivisti Peter Bethunen kipparina oli joutunut törmäykseen japanilaisen valaanpyyntialuksen kanssa Shonan Maru 2. Tapaus päättyi siihen Ady Gil uppoamassa hinauksen alla.

Bethune oli myöhemmin noussut kyytiin Shonan Maru 2 syyttää sen kapteenia murhayrityksestä ja laskuttaa häntä menetyksestä Ady Gil, ja häntä syytettiin hajupommiin verratun voihappopullon sisällön heittämisestä miehistön jäsenen yli.

Bethune väitti myöhemmin, että hän oli organisoinut uppoamisen Ady Gil Watsonin käskystä kerätä julkisuutta, jonka Watson kiisti.

Protesti Paul Watsonin tueksi New York Kaupunki tässä kuussa (CPWF)

Vietettyään viisi kuukautta vankilassa Japanissa Bethune tuomittiin pahoinpitelystä ja valaanpyyntialusten estämisestä, mutta hänen kahden vuoden vankeustuomionsa keskeytettiin ja hänet karkotettiin. Interpol listasi Watsonin, miehen, johon hänen kerrottiin syyllistyneen.

"Paul Watsonia vastaan ​​esitetyt syytökset perustuvat Japanin viranomaisten rakentamiin tosiasioihin Paul Watsonin kampanjan pysäyttämiseksi", totesivat kapteenin asianajajat Julie Stage ja Jonas Christoffersen Grönlannin oikeudessa.

"Paul Watsonia syytetään salaliitosta Peter Bethunen kanssa vahingoittaakseen miehistön jäsentä. Shonan Maru, jonka japanilaiset väittävät olleen laivan kannella, kun haipommi osui alukseen.

"Video osoittaa, että miehistön jäsen ei ollut kannella, kun haipommi osui alukseen, toisin kuin japanilaiset väittävät. Kuvista näkyy myös, että japanilaiset olivat vähän aikaa aiemmin käyttäneet suuria määriä pippurikaasua, joka kosketti heidän omaa miehistöään kasvoihin.

"Nämä videot osoittavat, että Japani keksi faktoja luovuttaakseen ja saadakseen tuomion. Tiimimme julkaisee Animal Planet -videoita, jotta yleisö voi ymmärtää, mistä tässä tapauksessa todella on kyse.

Porsaanreiän kiristäminen

Japanin Etelämantereen ”tieteellisen tutkimuksen” valaanpyyntiohjelma jatkoi toimintaansa kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen vastaisesti vuoteen 2016 asti. Se jatkaa valaiden metsästystä omilla vesillään, ja säätiö on huolissaan aikovansa jatkaa toimintaansa eteläisillä vesillä.

"Vuonna 2016 Kansainvälinen valaanpyyntikomissio Australia johti syytöstä 88 maan hyväksymällä merkittävalla päätöslauselmalla, jonka tavoitteena oli tiukentaa porsaanreikää, jonka ansiosta valtiot voivat tappaa valaita tieteellisen tutkimuksen tekosyyllä”, CPWF sanoo.

”Vaikka IWC on edistynyt tämän porsaanreiän sulkemisessa, se on edelleen olemassa. Japani on traagisesti metsästänyt yli 15,000 XNUMX valasta Eteläisellä valtamerellä ja Etelämantereen vesillä tutkimuksen varjolla.

Tällä hetkellä noin 69,000 XNUMX ihmistä allekirjoitti CPWF:n vetoomuksen vaativat Tanskaa määräämään Paul Watsonin vapauttamisen.

