Wakatobi laajentaa koralliriuttasuojaa

Wakatobi-sukelluskeskus on laajentanut pitkäaikaista sitoutumistaan ​​koralliriuttojen suojeluun ja ennallistamiseen uudella Reef Health Assessment -ohjelmalla ja oman meribiologin Julia Mellersin lisäyksellä.

Julia liittyi Wakatobi-perheeseen käynnistääkseen meneillään olevan projektin koralliriuttojen terveyden mittaamiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi lomakeskuksen yksityisellä merisuojelualueella.

Wakatobi Dive Resortin uusi sisäinen meribiologi Julia Mellers kuvaa pehmeää korallia riutan terveyden arviointiohjelmaa varten. Kuva Kirjailija: Adrienne Gittus

Reef Health Assessment -ohjelma hyödyntää räätälöityjä moderneja kuvantamis- ja data-analyysitekniikoita, jotka antavat kattavan indikaation riuttaekosysteemin tilasta. "Käytämme viimeisintä ekologista teoriaa, teknologiaa ja tekoälyä kehittääksemme uudenlaisen paketin riutojen terveyden mittaamiseen tehokkaasti ja vankasti." Julia sanoo. "Näin voimme seurata Wakatobin riuttojen menestymistä koko suojelualueella ilman, että resurssit siirretään merkittävästi riuttojen suojelusta."

Prosessi yhdistää vedessä tapahtuvan dokumentoinnin data-analyysiin käyttäen koneoppimismalleja riutan terveyden mittaamiseen. Kun hän ei ole saarella, hän tutkii uusia lähestymistapoja ja ideoita koralliriuttojen arviointiin ja auttaa levittämään sanaa Wakatobin tieteellisestä aloitteesta.

Julia ja sukellustiimi ovat myös aloittaneet riuttojen eDNA-tutkimuksen. ”Tämä edellyttää merivesinäytteiden ottamista riutan läheltä eri syvyyksiltä ja niiden suodattamista ympäristön DNA:n (eDNA) vangitsemiseksi, jonka organismit levittävät veteen.”, Julia selittää. "Näytteet ovat nyt laboratoriossa, jossa DNA leimataan koettimilla ja sekvensoidaan sen tunnistamiseksi, mitkä lajit ovat lähellä. Tätä tekniikkaa käyttämällä meidän pitäisi pystyä havaitsemaan satoja lajeja vain yhdestä litrasta merivettä. Se on erittäin siisti prosessi! "

Julia opiskeli biologiaa Oxfordin yliopistossa ja suoritti maisterintutkinnon Australian Institute of Marine Sciencen kanssa. Hän on elinikäinen merimies ja innokas sukeltaja. "Menin meribiologiaan, koska näen tämän tutkimuksen tehokkaana työkaluna yhdistää ihmiset planeettaan," hän sanoo. "Työskentely näin dynaamisessa tiimissä on merkinnyt sitä, että olemme edistyneet nopeasti. Wakatobi-tiimi on myös osoittautunut korvaamattomaksi paikallisen ekosysteemin tiedon lähteeksi.

Julia lisää, ”Kirjastosta kannettavalle tietokoneelle riuttalle, sadan metrin etäisyydellä, on täydellinen resepti uusien ideoiden synnyttämiseen ja kokeiluun. On niin jännittävää työskennellä avoimien innovaattorien kanssa, jotka haluavat kokeilla uusia lähestymistapoja ja tarkastella asioita eri näkökulmista."

Mahdollisuuksien mukaan Wakatobin oppaat auttavat myös Juliaa eDNA-vesinäytteiden keräämisessä Wakatob-riutoilla, joissa kovat korallit ovat erityisen kestäviä. Kuva Kirjailija: Adrienne Gittus

Wakatobin Collaborative Reef Conservation Program tunnetaan laajalti uraauurtavana aloitteena omavaraisessa, yhteisöpohjaisessa luonnonvarojen suojelussa. Tämän aloitteen ovat kehittäneet Wakatobi Resortin perustajat tarjotakseen ennakoivan tavan suojella riuttoja ja meren luonnonvaroja. Osa lomakeskuksen vieraiden tuottamista tuloista jaetaan paikallisen yhteisön kanssa kestävän elämäntavan ylläpitämiseksi ja tukemiseksi, joka edistää koralliriuttaekosysteemin hoitoa ja kunnioitusta.

Wakatobi Dive Resortin uusi sisäinen meribiologi Julia Mellers. Kuva Kirjailija: Adrienne Gittus

Julia etsii myös tapoja sisällyttää enemmän tiedettä Wakatobi-sukelluskokemukseen. "Mitä enemmän tiedät, sitä enemmän huomaat," hän sanoo, "ja mikä olisikaan parempi paikka oppia riutojen biologisesta monimuotoisuudesta ja säilytyksestä kuin Wakatobi.” Ensimmäisen lomakuukautensa aikana Julia esitteli ohjelman tekoälyn käytöstä meren seurannassa; hän on myös luonut räätälöidyn Wakatobi Marine Biology and Conservation -kurssin nuorille ja teini-ikäisille, jotka haluavat osallistua oleskelunsa aikana.

Wakatobi Resort sijaitsee pienellä saarella Kaakkois Sulawesissa Indonesiassa. Vieraat voivat nauttia concierge-sukellus- ja snorklauspalveluista, joilla on eksklusiivinen pääsy yli 40 kohteeseen, jotka sijaitsevat suojellun merensuojelualueen sisällä, sekä viiden tähden palvelu, fine dining -ruokailu, kylpyläpalvelut ja suorat tilauslennot Balilta.

Lue lisää käymällä Wakatobin Marine Life -sivulla https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ sekä heidän blogisivustonsa Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

Tiedustelut keinona sähköpostitse toimisto@wakatobi.com tai mene tänne https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)