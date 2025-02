Deptherapy – tie eteenpäin

Kuten monet sukellusveljeskunnan jäsenistä tietävät, Deptherapy & Deptherapy Education suljettiin hyväntekeväisyysjärjestönä 31. elokuuta 2023 työskenneltyään lähes kymmenen vuotta Yhdistyneen kuningaskunnan armeijan veteraanien ja joidenkin hätäpalvelutyöntekijöiden kanssa, jotka olivat kärsineet elämää muuttavista henkisistä ja/tai fyysisistä haasteista palvellessaan Sovereign and Countrya.

Tämä työ laajennettiin koskemaan niitä, jotka olivat neurodivergenttien paradigmassa tai joilla on SEND, mutta hyväntekeväisyysjärjestön työtä rajoitettiin suurelta osin COVIDin, "sotilaallisen" sektorin hyväntekeväisyysapujen vähenemisen ja uusien edunsaajahakemusten vähenemisen vuoksi.

Kun tiimi lopetti hyväntekeväisyysjärjestön, he sitoutuivat pitämään verkkosivuston: www.deptherapy.co.uk ja Facebook-sivu: Deptherapy & Deptherapy Education livenä kahden vuoden ajan.

Richard ja tiimi ovat nyt päättäneet ylläpitää verkkosivustoa ja Facebook-sivua pidemmän aikaa.

Depterapiaa pidettiin oikeutetusti maailman johtavana adaptiivisen opetuksen toimittajana, ja monet "vihreän ja sinisen tilan" kuntoutuksen tutkijat ovat omaksuneet sen teettämän tutkimuksen parhaaksi käytännöksi, ja tiimi saa edelleen usein pyyntöjä mukautuvan opetuksen tukemisesta ja neuvoista.

Depterapian edunsaajat Tom Oates (PTSD) ja Michael Hawley (MS) RAID IDP:ssä Roots Red Sealla

Uusi rooli

Entinen Deptherapy-tiimi, nyt ystäväryhmänä, joka on erittäin kiinnostunut adaptiivisesta opetuksesta, on päättänyt keskittyä parhaiden käytäntöjen levittämiseen adaptiivisten tekniikoiden suhteen ja toimia tiedon varastona tällä paljon väärinymmärretyllä ja väärin esitetyllä laitesukelluksen erikoisalalla.

He pyrkivät näyttämään tietä vaatiessaan ISO- ja WRSTC-standardeja mukautuvan opetuksen/sukelluksen ja erikoisalan tehokkaan valvonnan osalta, mikä estää yksilöiden/virastojen perusteettomia tai liioiteltuja väitteitä laitesukelluksen hyödyistä niille, joilla on henkisiä/fyysisiä haasteita tai neurodivergenttien paradigmasta.

Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana verkkosivusto muuttuu vastaamaan tätä uutta roolia, mutta silti ylpeyttä entisestä hyväntekeväisyystehtävästään.

Pidemmällä aikavälillä tiimi – joka on säilyttänyt kokeneet ohjaajansa ja omistautuneet lääketieteelliset (sukelluslääketiede ja mielenterveys) neuvonantajat – pyrkii kehittämään mukautuvaa opetusohjelmaa, joka ylittää virastojen ja asettaa mukautuvan sukeltajan tarpeet etusijalle.

Deptherapy on edelleen RAID-sukelluskeskus, ja tiimi haluaa kiittää erityisesti Roots Red Seaa, joka on toiminut yrityksen sponsorina verkkosivuston ylläpidossa, sekä Dave Hubberille ja Simon MacKaylle, jotka jatkavat verkkosivuston hoitamista, kuten he ovat tehneet vuodesta 2014 lähtien.

Richard Cullen sanoi: "Teollisuuden on hyväksyttävä mukautuvan opetuksen standardit, jotka ovat yleistoimija, ja todisteettomia väitteitä sukelluksen kuntouttavista ja mielenterveyshyödyistä on lopetettava. On oltava ympäristö, joka varmistaa rehellisyyden ja eheyden, jota kaupallistaminen ei hallitse."