Sukellushyväntekeväisyysjärjestö Diveheart DEMA:n 2024 Platinum Diving Community Champion

Diveheart, kansainvälisesti tunnustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka on omistautunut antamaan kaikentasoisille yksilöille voimaa laitesukelluksen avulla, sai arvostetun Platinum Diving Community Champions -palkinto vuoden 2024 Diving Equipment and Marketing Association (DEMA) -näyttelyssä. Tämä kunnianosoitus on tunnustus Diveheartin erinomaisesta panoksesta sukellusalan inklusiivisuuteen, innovaatioon ja koulutukseen.

Palkinto on tunnustus Diveheartin uraauurtaville aloitteille, mukaan lukien sen mukautuvat sukellusohjelmat, jotka muuttavat elämää auttamalla vammaisia ​​ihmisiä löytämään potentiaalinsa pinnan alta, vuodesta 2001 lähtien. Diveheartin hellittämätön omistautuminen saavutettavuuden edistämiseen, ohjaajien kouluttamiseen ja tukevan yhteisön edistämiseen jatkuu. innostaa sukeltajia ja ei-sukeltajia.

"On kunnia saada DEMA tunnustaa meidät Platinum Diving Community Championiksi", sanoi Jim Elliott, Diveheartin perustaja ja presidentti. "Tämä palkinto vahvistaa tehtäväämme ja rohkaisee meitä rikkomaan esteitä sukellusmaailmassa."

DEMA Show Las Vegasissa marraskuussa järjesti myös Diveheartin seminaarin, Paremman mukautuvan sukellustiedotuksen luominen, houkuttelee suuren ja sitoutuneen yleisön. Asiantuntevien ohjaajien johtama seminaari tarjosi käytännön työkaluja ja strategioita sukellusohjeiden räätälöimiseksi sopeutuvien sukeltajien ainutlaatuisiin tarpeisiin.

"Seminaarimme menestys korostaa kasvavaa tietoisuutta ja kysyntää mukautuvalle sukelluskoulutukselle alalla", Elliott sanoi. "Olemme innoissamme nähdessämme yhteisön omaksuvan parhaat käytännöt, jotka tekevät sukeltamisesta helpompaa kaikille."

DEMA Diving Community Champion -palkinto

Kun Diveheart juhlii tätä virstanpylvästä, organisaatio odottaa laajentavansa ulottuvuuttaan innovatiivisten ohjelmien, kumppanuuksien ja tilojen, kuten sen tulevan Deep Therapy Pool -projektinsa, avulla, joka on suunniteltu parantamaan mukautuvan sukelluksen mahdollisuuksia.

Lisätietoja Diveheartista, sen ohjelmista tai operaation tukemisesta saat organisaation osoitteesta verkkosivusto.