Sukella, ruokaile ja löydä – Kulttuuri- ja ruokamatka Raja Ampatin halki Tait Millerin kanssa

Kuvittele, että kiertelet Raja Ampatin biologisesti monimuotoisilla vesillä kauniin kuunarilaivan kyydissä, etsit ruokaa viidakon peittämiltä saarilta, opit muinaisia ​​ruoanlaittomenetelmiä ja nukut tähtien alla – kaikki tämä samalla, kun olet yhteydessä Indonesian rikkaisiin perinteisiin ja ihmisiin.

Juuri sitä vieraat voivat odottaa Emperor Adventuren uudella, lokakuussa käynnistyvällä Indonesian kulttuuri- ja ruokamatkalla, jonka on kuratoinut villikokki ja seikkailija Tait Miller.

Tämä ainutlaatuinen pienlaivaretki kauniilla kuunari Emperor Raja Lautilla yhdistää maailmanluokan sukelluksen, paikallisen gastronomian ja kulttuurielämykset Raja Ampatin sydämessä, ja se kestää yhdeksän yötä 26. lokakuuta 2025 alkaen, ja siihen mahtuu vain 12 henkeä.

Tait Miller tutkii paikallista vesiputousta

Miller, jonka oma matka alueen läpi inspiroi matkan suunnittelua, selittää: ”Missiomme on tutkia Raja Ampatia syvällisesti – paljastaa sen seikkailujen parhaat puolet, maut, sielu – ja luoda ainutlaatuinen matkakokemus.”

”Minulle matkustaminen on täydellistä uppoutumista. Kyse ei ole vain nähtävyyksien katselusta. Kyse on heräämisestä meren rytmiin, sukelluksesta kristallinkirkkaisiin vesiin, ruoanlaitosta paikallisten kanssa ja yhteyden luomisesta sekä luontoon että itseen.”

"Odotan innolla, että pääsen viemään sinut tälle ainutlaatuiselle matkalle. Oletpa sitten sukeltaja, ruokaharrastaja, seikkailija tai utelias sielu, joka etsii merkitystä matkustamisen kautta – Raja Ampatilla on sinulle jotakin."

Tait Miller etsii ruokaa erämaassa

Matkan kohokohtiin kuuluvat sukellus Misoolissa maailman biologisesti monimuotoisimmilla riutoilla, villiruokailu viidakosta keräämilläsi raaka-aineilla, kyliin ja yhteisöihin tutustuminen sekä vierailut alueen ekologisen kestävyyden varmistamiseen tähtääviin projekteihin.

Ja koska paikkoja on vain 12, se on intiimi ja henkilökohtainen kokemus, joka luo elinikäisiä muistoja. Indonesian kulttuuri ja keittiö Tait Millerin kanssa on enemmän kuin matka – se on aistimatka todelliseen Raja Ampatiin, joka elävöittää kehoa, mieltä ja sielua.

Varauksen tekemiseksi tai lisätietojen saamiseksi vieraiden tulee napsauttaa tätä.