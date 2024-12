Sukellusliikkeen omistajalle 27 vuotta seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Cornwallin sukellusliikkeen omistaja on ollut vangittuna 27 vuodeksi sen jälkeen, kun hänet on todettu syylliseksi 16 rikokseen lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Marc Bear, 38, sai myös vuoden jatkolisenssin, seksuaalisen haitan ehkäisymääräyksen, ja hän allekirjoittaa seksirikollisten rekisterin elinikäiseksi. Kun hän saapui tuomioon Truron kruunuoikeudessa 5. joulukuuta, hänen kunniatuomari Carr kertoi hänelle, että hän olisi vaaraksi lapsille koko loppuelämänsä.

Bear piti One Stop Dive-Shopia Launcestonissa. Yritys perustettiin viime vuoden joulukuussa, ja hän erosi sen johtajan tehtävästä marraskuun puolivälissä oikeudenkäynnin päätyttyä, jossa tuomaristo totesi hänet syylliseksi kymmenestä raiskauksesta, kahdesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kahdesta syylliseksi aiheuttamisesta tai yllytyksestä. lapsen seksuaaliseen toimintaan ja kaksi henkilöä seksuaaliseen toimintaan.

Syytetty oli myös todettu syyttömäksi kahdesta lapsen seksuaaliseen toimintaan aiheuttamisesta tai yllytyksestä rikokseen, yhteen raiskaukseen ja yhteen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Marraskuussa tuomitun tuomion jälkeen Bearia oli varoitettu, että häntä uhkasi vankeustuomio, mutta hänelle annettiin takuita valmistautumisesta. Hän oli paennut, mutta hänet löydettiin seuraavana päivänä Somersetissa, minkä jälkeen tuomari oli kertonut hänelle, että hänen takausvakuutuksensa väliin jääneen "kertoi minulle kaiken, mitä minun on tiedettävä luonteestasi".

"Tämä oli erittäin huolestuttava tapaus, jossa rikoksentekijä on käyttänyt hyväkseen nuorten haavoittuvuutta omaan seksuaaliseen tyydytykseensä, ja suhtaudun myönteisesti tuomarin määräämään tuomioon", sanoi tutkintaupseeri konstaapeli Tim Barbery. Devonin ja Cornwallin poliisijulkisen suojelun yksikkö.

– Tämä on ollut rikosten luonteen vuoksi pitkittynyt tutkinta ja uhrien osoittama voima ja rohkeus poliisijutun tukena on ollut ratkaisevaa. Toivon, että tänään annettu tulos tarjoaa heille pienen osan sulkeutumisesta, jotta he voivat alkaa siirtyä eteenpäin.

