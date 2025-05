Sukeltajien löydöt: Megin hammas Floridassa, pommeja Isossa-Britanniassa

at

at 8: 30 am

Floridassa asuva pariskunta Kristina Scott ja Chris Tidwell kirjoittivat oppaan sukeltajille, jotka etsivät esihistoriallisia hainhampaita Meksikonlahdella, ja 14. toukokuuta Venetsian edustalla tehdyllä tilausveneretkellä löysivät heidän mielestään ylisuuren yksilön jopa megalodontien mittapuulla.

Näkyvyys oli päivällä huono, mutta noin 9 metrin syvyydessä Scott tunnisti merirokkojen peittämän hampaan juuren muodon ja pystyi vetämään sen ehjänä esiin sedimentistä. Se osoittautui noin 16 cm pitkäksi.

Vaikka megalodon-haiden uskotaan kasvaneen jopa 18 metrin pituisiksi, eivätkä hammaslöydöt ole alueella epätavallisia, niin suuria yksilöitä löytyy pariskunnan mukaan vain harvoin. Scottin mukaan heidän käyttämänsä vuokra-aluksen 18 vuoden aikana oli löydetty vain kolme tuon kokoista megalodon-hammasta ennen viimeisintä löytöä.

Megalodonit kuolivat sukupuuttoon noin 3.6 miljoonaa vuotta sitten, vaikka vanhimmat löydetyt fossiilit ovat noin 20 miljoonaa vuotta vanhoja. Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että nämä muinaiset hait muistuttivat todennäköisemmin sitruunahaita kuin suuria valkohaita, joihin niitä on perinteisesti verrattu.

Scott ja Tidwell kirjoittivat vihkosen yhdessä Sukeltajan opas megalodonin hampaiden löytämiseen Venicessä, FloridassaPietarissa asuva Scott on terveydenhuollon ammattilainen, mutta tuottaa myös Koralli-ankkuri sukeltajan lokikirjoja ja muita pääasiassa naisille suunniteltuja tuotteita.

Kranaatinheitinpommi järvissä

Kranaatinheitinpommi löydetty Windermerestä

Samaan aikaan Isossa-Britanniassa vapaasukellusjoukkueen jäsen Michael McGoldrick on löytänyt Windermere-järvestä toisen maailmansodan aikainen kranaatinheitinpommin. McGoldrick on löytänyt sen. Sukeltajaryhmästä on mukana BBC:n hiljattain julkaisemassa ohjelmassa. Kadonnut ja löydetty järvissä päiväsaikaan kuvattu sarja, jossa paikalliset sukeltajat yrittävät löytää veden alta löytötavaroita.

TV-tuotantotiimi kutsui 40-vuotiaan Barrow'sta kotoisin olevan miehen muiden sukeltajien kanssa paikalle, kun hän oli keihäskalastamassa Cumbrian rannikolla 11. toukokuuta. Mies ajoi järvelle edelleen haalari päässään. märkäpuku.

Michael McGoldrick tehtävällä

Pieni pommi oli vahingossa tehty löytö, jonka hän teki läheltä Cockshott Pointia järven itäpuolella, eikä se ollut osa ohjelmantekijöiden tulevan toisen kauden etsintää. Sen todettiin olevan vaaraton sen jälkeen, kun räjähteiden hävittäjä oli tarkistanut, että se oli sisältä ontto.

McGoldrick onnistui myöhemmin tunnistamaan mallin ja hankkimaan räjähdysaineettoman (FFE) todistuksen voidakseen pitää laitteen vedenalaisten löytöjen kokoelmassaan. Hän uskoo, että alueelta löytyy luultavasti lisää vastaavia kranaatinheittimiä.

Sukeltajia kehotetaan olemaan koskematta epäiltyihin räjähteisiin ja ilmoittamaan löydöistä poliisille.

Ure-pommi oli edelleen aseistettu

Ehjä pommi Uressa (RC Xploration)

Toinen, paljon suurempi toisen maailmansodan aikainen pommi löytyi hiljattain entisen laitesukeltajan toimesta, joka joutui luopumaan lajista terveydentilansa vuoksi. Toisin kuin Windermeren löytö, tämä laite oli ollut aseistettuna yli 2 vuotta.

Riponilainen Adam Makewell tutkii Pohjois-Yorkshiren jokia 14-vuotiaan poikansa Cameronin kanssa ROV-laitteella ja joskus pienellä veneellä ja jakaa kokemuksiaan YouTube as RC-tutkimus.

Testatessaan uusia valoja Ure-joella lähellä Bishop Monktonia Cameron törmäsi esineeseen, jonka hän luuli olevan propaanisäiliö.

Hänen isänsä lähetti ROV-laitteensa alas ja tajusi, että noin neljän metrin syvyydessä makaava esine oli pommi. Kuninkaallisten insinöörien tiedettiin käyttäneen kyseistä joen osaa sukeltamiseen. koulutus sodan aikana.

Laivaston EOD-tiimin alustava etsintä Ure-joessa (RC Xploration)

Löydöstä ilmoitettiin poliisille, ja Kuninkaallisen laivaston räjähteiden hävitysryhmä (EOD) katsoi parin kuvamateriaalia ja lähetti paikalle ryhmän Glasgow'sta. Koska he eivät löytäneet pommia, he kutsuivat Makewellit apuun, mutta rankkasateen aiheuttaman heikentyneen näkyvyyden vuoksi he eivät pystyneet paikantamaan sitä.

EOD-ryhmä palasi myöhemmin kehittyneempien paikannuslaitteiden kanssa ja löysi 500 kg:n laitteen, joka osoittautui sisältävän noin 200 kg eläviä räjähteitä. Koska se sijaitsi lähellä asuttua aluetta, he käyttivät muotoiltua panosta hylsyn avaamiseen ja räjähteiden purkamiseen.

Kotelo vietiin pois lisätutkimuksia varten, vaikka se voisi päätyä paikalliseen museoon.

Myös Divernetissä: POIKA LÖYTI HARVINAISEN EHTEENÄ OLEVAN MEGALODONIN HAMPAAN ESSEXISTÄ, MEG DIVER: BILLIN SUURET HAMMASSEIKKAILUT, Kadonnut sukeltaja löysi simpukankuoren, Laivaston sukeltajat räjäyttivät toisen maailmansodan jälkeisen pommin Guernseyn edustalla