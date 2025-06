Sukeltajat ja snorklaajat kutsuttu BSAC:n NW Dive Fest 2025 -tapahtumaan

Nyt kolmantena vuotenaan järjestettävä NW Dive Fest -tapahtuma palaa Capernwrayhin perjantaina 3. lokakuuta – ja se on suurempi ja parempi kuin koskaan.

BSAC on omistautunut edistämään vieraanvaraista ja osallistavaa sukellusyhteisöä, ja NW Dive Fest on loistava tilaisuus sukeltajille kaikista koulutustaustoista tulla yhteen, tavata muita sukeltajia ja kokea BSAC:n tarjoama toveruus ja seikkailu.

Lisäksi tapahtumaan pääsy maksaa vain etukäteen varatun 20 punnan Capernwray-maksun. verkossatai 25 puntaa portilla.

Mitä on luvassa?

Perjantaina 3. lokakuuta 2025 valmistaudu päivään, joka on täynnä jännittäviä aktiviteetteja sekä vedessä että sen ulkopuolella, mukaan lukien kuva kilpailu, jossa voit esitellä osaamistasi valokuvaus taitoja ja vangitse aaltojen alla tai yläpuolella oleva taika, skootterisessiot ja kierron trydive-sukellukset (molemmat varattava etukäteen) sekä aina yhtä suosittu kultaharkon aarteenetsintä.

Niille, jotka haluavat lisätä uuden ulottuvuuden sukellukseensa, Nautical Archaeology Society on paikalla ja järjestää... vedenalaisten taitojen kurssi Viikonlopun yli.

Tarjolla on myös arpajaiset, joissa on paljon huippupalkintoja, huutokauppa, jossa myydään upeita tuotteita, sponsorien kojuja, joissa on useiden huippumerkkien kokeiluvarusteita, sekä mahdollisuus tavata luoteisalueen seuroja ja sukeltajia Club Zone -alueella.

BSAC on ylpeä voidessaan sponsoroida johtavia sukellusalan nimiä, kuten Apeks, Northern Diver, AP Diving, Sea & Sea, Dynamic Nord, Suunto, Mares, Dive Manchester, Aqualung ja Cressi. Heidän tukensa takaa huippuluokan tapahtuman kaikille.

BSAC:n Luoteis-Englannin aluevalmentaja Stephen Dorricott, joka joukkueensa kanssa koordinoi tämän vuoden tapahtumaa, sanoi olevansa iloinen voidessaan tuoda sukellusfestivaalin takaisin Capernwrayhin.

Stephen sanoi: ”Olimme innoissamme siitä, kuinka hyvin tapahtuma meni viime vuonna; jäsenet puhuvat siitä edelleen.

”Tämä ei ole tarkoitettu vain Luoteis-Englannin klubeille ja jäsenille, vaan avoin kutsu kaikille jäsenille – haluaisimme nähdä teidät siellä! Liput ovat myynnissä, joten älä missaa tätä!”

Liput

Sisäänpääsymaksu on 20 puntaa per henkilö, lippu ostettuna etukäteen verkossa, ja osallistujien on joko oltava Capernwray Dive Centren jäseniä tai ostettava päivälippu. Tapahtumat alkavat klo 10 sukelluspäivänä. Early Bird -lipun ostajat voivat voittaa kuusi ilmaista täyttöä!

Liput ovat saatavilla viralliselta verkkosivustolta tätä.

Kuva luotto: Simon Rogerson