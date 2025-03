Sukeltajia ja snorklaajia kehotettiin ryhtymään toimiin Ison-Britannian vesillä Motion for the Ocean -ohjelmalla

Ison-Britannian vedet ovat uhattuna, mutta sukeltajilla ja snorklaajilla on nyt uusi tehokas tapa vaikuttaa – Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean -aloite, jonka tarkoituksena on auttaa paikallisia neuvostoja – sekä sisämaassa että rannikolla – toteuttamaan mielekkäitä toimia sinisten alueiden suojelemiseksi, on käynnistänyt upouuden verkossa työkalupakki kaikille sukeltajille, snorklaajille ja muille vedenkäyttäjille, jotka haluavat olla mukana.

BSAC, Ison-Britannian sukellusyhteisön johtava ääni, on tehnyt yhteistyötä Motion for the Oceanin kanssa tukeakseen tätä aloitetta ja kutsuu kaikkia sukeltajia – riippumatta koulutus kuuluminen — ryhtyä toimiin. Työkalupakki tarjoaa vaiheittaiset ohjeet auttaakseen yksilöitä, sukelluskerhoja ja sukellusalan ammattilaisia ​​ottamaan yhteyttä paikallisiin valtuuksiin ja edistämään muutosta.

Mikä on "Motion for the Ocean"?

Motion for the Ocean on virallinen lupaus, jonka neuvosto tekee tunnustaakseen valtameren kriittisen roolin ja sitoutuvan todellisiin toimiin sen suojelemiseksi. Jos Motion for the Ocean hyväksytään, neuvosto hyväksyy valtamerten elpymisen sisällyttämisen politiikkaansa ja päätöksentekoon ja varmistaa, että sinisten alueiden terveys on etusijalla sellaisilla aloilla kuin suunnittelu, talouskehitys ja koulutus.

Hyväksymällä esityksen valtuustot sitoutuvat kahdeksaan lupaukseen, mukaan lukien:

✔️ Valtameren elpymisen sisällyttäminen kaikkiin strategisiin suunnitelmiin ja päätöksiin

✔️ Meren suojelun tukeminen ja veden laadun parantaminen

✔️ Paikallisen suunnittelun varmistamisessa otetaan huomioon vaikutukset Ison-Britannian jokiin ja meriin

✔️ Kasvava merilukutaito ja lisääntyvä yleisön sitoutuminen

✔️ Vaatii hallitusta saattamaan valtameren elpymään vuoteen 2030 mennessä

Julkinen tuki on avainasemassa – valtuuston on tiedettävä, että heidän yhteisönsä välittävät terveellisistä sinisistä alueista toimiakseen.

Mitä työkalupakin sisällä on?

✔️ Käyttövalmis sähköpostipohja yhteydenottoa varten valtuutettuihin

✔️ Ohjeita tehokkaiden viestien luomiseen tulosten saavuttamiseksi

✔️ Neuvoja klubeille kutsuakseen valtuutetut Try Dive -tapahtumaan korostamaan terveiden vesien tärkeyttä

Mukaan on helppo tulla mukaan – eikä sinun tarvitse olla asiantuntija!

Sinun ei tarvitse olla merensuojelun asiantuntija tai tietää kaikkea tiedettä – pelkkä intohimo suojella rakastamasi vesiä riittää. Työkalupakki tekee siitä yksinkertaisen, ja siinä on valmiita resursseja ja selkeät vaiheet. Lisäksi BSAC ja Motion for the Ocean ovat valmiina auttamaan! Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea, et ole yksin.

Emily Cunningham MBE, yksi Motion for the Oceanin perustajista, sanoi: "Sukeltajat ja snorklaajat näkevät omakohtaisesti saastumisen ja ympäristön heikkenemisen vaikutukset. Motion for the Ocean antaa heille työkalut muuttaa huolensa teoiksi työskentelemällä neuvostojensa kanssa. Jokainen sähköposti, jokainen keskustelu ja jokainen askel auttaa turvaamaan terveemmän tulevaisuuden Yhdistyneen kuningaskunnan vesille."

Katherine Knight, BSAC:n ympäristö- ja kestävän kehityksen johtaja, sanoi: "Tämä on loistava aloite, Emily on tehnyt "ajattelumeren" neuvostojen ulottuville kaikkialla maassa, ja tämä on jo tuottanut tulosta Motion for the Ocean -aloitteen tukemiseen ja tukemiseen. Riippumatta siitä, asutko meren rannalla vai sisämaassa, voit rohkaista paikallista valtuustoasi tuomaan heidän keskustelunsa ja päätöksentekoonsa.

Paikallisneuvostot ovat avainasemassa jokien ja merien suojelemisessa, mutta ne tarvitsevat julkista tukea suojelun priorisoimiseksi. Ottamalla yhteyttä sukeltajat voivat vaikuttaa suoraan päätöksiin, jotka vaikuttavat heidän rakastamiinsa vesiin.

Pääset työkalupakkiin ja pääset vaikuttamaan, napsauttaa tätä.