Sukellus kielletty

at 7: 07 am



Sukellus kielletty: NDIS:n leikkaukset uhkaavat elämää mullistavaa laitehoitoa

Lyndi K Leggett

Laitesukellusterapia ei ole vain yksi aktiviteetti muiden joukossa – se on elinehto monille vammaisille ihmisille. Räätälöidyt laitesukellusterapiaohjelmamme ovat vuosien ajan tarjonneet muutakin kuin vain vedenalaista seikkailua. Ne ovat tuoneet liikkuvuutta halvaantuneille raajoille, itseluottamusta ahdistuneille sydämille ja tarkoituksentuntoa ihmisille, jotka ovat menettäneet kaiken. Mutta nyt nämä mullistavat kokemukset ovat uhattuina.

Viimeaikaiset muutokset kansallisen työkyvyttömyysvakuutusjärjestelmän (NDIS) rahoituskriteereihin ovat johtaneet laitesukellushoitopalveluiden tuen poistamiseen tai eväämiseen. Tämä on jättänyt monet asiakkaamme musertuneiksi, vaille paitsi virkistysmahdollisuuksia myös todistetusti toimivaa fyysisen ja henkisen terveyden hoitoa.

Sukellus terapiana: Enemmän kuin harrastus

Laitesukellushoito saattaa kuulostaa epätavanomaiselta, mutta se perustuu tieteeseen. Veden painottomuus antaa liikuntarajoitteisille ihmisille mahdollisuuden liikkua vapaasti, usein ensimmäistä kertaa vamman jälkeen. Veden paine auttaa säätelemään hengitystä ja vähentämään ahdistusta. Sukelluksen tuoma henkinen selkeys – yhdistettynä saavutuksen iloon – on voimakasta.

Ohjelmamme on auttanut asiakkaita, joilla on selkäydinvammoja, traumaperäistä traumaa, multippeliskleroosia, autismia ja muita oireita. Joillekin se on ainoa fyysinen aktiviteetti, josta he voivat nauttia ilman kipua. Toisille se on ollut ensimmäinen kerta vuosiin, kun he ovat tunteneet olonsa "normaaliksi".

Tässä on kirje yhdeltä asiakkaaltamme, joka selittää, miten hän hyötyy tunnin viikoittaisesta vedenalaisesta liikunnasta:

Sukellus kielletty 4

Arvoisa vastaanottaja,

Vaikka pystynkin kävelemään kepin avulla, olen halvaantunut Australian armeijassa saamani vamman vuoksi. Alla olevassa kirjeessä kerron hyödyistä, joita olen saanut räätälöidystä harjoitteluohjelmasta Scuba Gymillä. Näihin kuuluvat fyysiset, sosiaaliset, henkilökohtaiset ja henkiset terveyshyödyt. Sukelluskuntosalin todellinen taika on siinä, että vedenalainen hyöty siirtyy maalle ja asettaa ihmisen mielen parempaan tilaan.

• Keuhkojeni toiminta on parantunut huomattavasti.

• Kylkikipu vähenee sukellettaessa alle 3 metrin syvyyteen.

• Lihaskrampit ja -kouristukset, jotka johtavat 1.–2. asteen repeämiin, vähenevät 3 päivän ajan sukelluksen jälkeen 5 metrin syvyyteen tai syvemmälle 30 minuutiksi tai pidemmäksi ajaksi.

• Minulla on vähemmän itsetuhoisia ajatuksia, ja mielialani on paljon parempi, kun olen tekemisissä muiden kanssa.

• Kävelen takaperin vaikeasti, mutta mahdotonta ennen laitesukellushoitoa.

• Hoitajien työtuntien määrä väheni 24 tunnista päivässä 8 tuntiin päivässä. Tämä on palannut 24 tuntiin, koska laitesukellushoitoa ei ole ollut saatavilla kolmeen kuukauteen.

• Parempi verenkierto raajoissa ja haavaumien täydellinen paraneminen • Siirrytty pysyvästä katetroinnista jaksoittaiseen katetrointiin sukellettaessa useammin kuin kerran viikossa.

• Uneni parani, mikä johtaa parempaan itsestä huolehtimiseen ja vähentyneeseen oksenteluun

• Kivunlievitystä 5 metrin syvyydessä. Tämä on ainoa helpotus krooniseen kiputilaani, jonka aiheutin palvelukseni Australian armeijassa.

• Minulla on enemmän energiaa

• Lisääntynyt liikkuvuus vedenalaisissa harjoituksissa.

Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi laitesukellusterapia antaa minulle mahdollisuuden osallistua ilman pelkoa hukkumisesta lihaskrampin vuoksi tai loukkaantumisesta kaatumisesta, joita tapahtuu säännöllisesti maissa ollessani.

Saan yhdestä laitesukellusterapiaistunnosta enemmän hyötyä kuin kolmesta fysioterapiaistunnosta.

Kroonisen kivun helpotusta on vaikea pukea sanoiksi.

Elän loukussa olevan kivun tunteen kanssa, joka ei lopu koskaan, se vaikuttaa jokaiseen liikkeeseeni, jokaiseen

ajatus. Se häiritsee pukeutumista, wc:ssä käymistä ja kaikkea, mitä voit kuvitella. Se on vienyt minulta aikaa

ihmisarvoa monella tapaa ja poistanut kaikki mahdollisuudet normaaliin elämään.

Scuba Gym on ensimmäinen toivonkipinä 25 vuoteen.

Kuva Andrew toiminnassa

Sukellus kielletty 5

NDIS-leikkaukset: Syvä isku

Näistä selvistä eduista huolimatta NDIS on nyt katsonut laitesukellushoito monissa rahoitussuunnitelmissa "ei-välttämätöntä". Tämä muutos ei ole ainoastaan ​​katkaissut uusien osallistujien pääsyä ohjelmiin, vaan joissakin tapauksissa myös poistanut asiakkaiden olemassa olevan tuen ohjelmien puolivälissä – jättäen heidät sekä kirjaimellisesti että henkisesti eksyneiksi.

Perustelu? Laitesukellushoidon puutteellinen tunnustaminen "kohtuullisena ja välttämättömänä" tukena NDIS:n ohjeissa. Mutta niille meistä, jotka ovat omin silmin nähneet laitesukellushoidon parantavan voiman, tämä päätös ei tunnu vain lyhytnäköiseltä – se on julma.

Nämä leikkaukset eivät ainoastaan ​​vaienna edistystä, vaan ne kääntävät sen päinvastaiseksi. Asiakkaat raportoivat liikkuvuuden takaiskuista, masennuksen ja ahdistuksen lisääntymisestä sekä eristäytyneisyyden uudesta noususta – juuri niistä ongelmista, joita laitesukellushoito auttoi lievittämään. Lisäksi jotkut asiakkaamme kokevat fyysistä kipua kellon ympäri ilman laitesukellushoitoa, ja kaikki kipu palaa, heidän unensa häiriintyy ja paraneminen pysähtyy.

Tarvitsemme apuasi

Kehotamme sukellusyhteisöä, vammaissektoria, terveydenhuollon ammattilaisia ​​ja poliittisia päättäjiä kiinnittämään tähän huomiota. Jos nämä leikkaukset ovat vaikuttaneet sinuun tai jos uskot laitesukelluksen voimaan paranemisen ja voimaantumisen välineenä, kehotamme sinua auttamaan meitä.

Näin voit auttaa:



GO Fund Me QR

Sukellus kielletty 6

• Tue ohjelmaamme lahjoituksilla tai sponsoroinnilla, jotta se pysyy toiminnassa niille, jotka

jotka sitä eniten tarvitsevat.

• Jaa tämä tarina verkostoissasi lisätäksesi tietoisuutta.

• Ota meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on ideoita, resursseja tai halukkuutta auttaa meitä taistelemaan tätä epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

Viimeinen sana

Laitesukellusterapia muuttaa elämää. Olemme nähneet sen tapahtuvan satoja kertoja. Vesi ei syrji – se hyväksyy kaikki tasapuolisesti. Ja oikeanlaisella tuella mekin voimme.

Älkäämme antako byrokratian hukuttaa sitä, mikä on tullut niin monelle elinehtoksi.

Ota yhteyttä osoitteeseen Lyndi@thescubagym.com.au tai soita numeroon 042 038 0055 ja tee muutos.