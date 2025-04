Lahjoitukset tuplaantuivat Shark Trustille

at

at 2: 45 pm

Shark Trustilla on ilo ilmoittaa, että vain yhden viikon ajan (tästä 29. huhtikuuta asti) kaikki suuret tai pienet lahjoitukset tuplataan Big Give Green Match Fund.

Shark Trust toivoo saavansa 10,000 20,000 puntaa, joka kaksinkertaistuu XNUMX XNUMX puntaa, ja tämä käytetään heidän yhteisön sitoutumisohjelmaan. Shark Trust toimii maailmanlaajuisesti torjuakseen haiden, luistimien ja rauskujen kohtaamia uhkia, ja Community Engagement Programme -ohjelman avulla organisaatio voi lisätä yleistä tietoa haista ja niiden kohtaamista uhista ja rakentaa yhteisön, joka voi osallistua haiden suojeluun.

Tämä antaa yhteisöille ja varustaa tuleville sukupolville työkalut ja tiedot, joita he tarvitsevat positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi haiden kannalta.

Shark Trustin suojelija, Monty Halls kommentoi: "Cousteau kutsui haita "meren upeaksi villiksi", ja jopa nykyaikaisten haiden vuorovaikutuksen suotuisamman linssin perusteella se on edelleen hyvä kuvaus. 30 vuotta sitten sukeltamani riutat kuhisivat haita, jotka ovat täydellinen tulos 450 miljoonan vuoden sinisestä evoluution sinisistä evoluumenteista. Mutta varjoja on edelleen, että jos yksi sukupolvi on aiheuttanut tällaista tuhoa, niin seuraava voi peruuttaa tehdyt vahingot.