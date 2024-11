Emperor Divers ilmoittaa uudesta kumppanuudesta Bilikiki Cruisesin kanssa

Johtava liveaboard loma yritykset Keisari Sukeltajat ja Salomonsaarilla sijaitseva Bilikiki Cruises ovat yhdistäneet voimansa.

Järjestelyn myötä Emperor mainostaa uutta kumppaniaan maailmanlaajuisemmalle yleisölle käyttämällä laajaa asiakaskuntaansa ja vahvaa markkinamainetta sekä sisällyttämällä osan operatiivisesta ja kehitystyöstä.

Bilikiki on pitkään toiminut ja arvostettu yritys, joka on tarjonnut upeita sukelluskokemuksia vierailleen Salomonsaarilla 1980-luvulta lähtien. Yhtenä ainoista tällä alueella toimivista yrityksistä he ovat kiistattomia asiantuntijoita laadukkaiden lomamatkojen tarjoamisessa vierailleen tässä osassa maailmaa.

Keisari Bilikiki

Emperorin historia juontaa juurensa 1990-luvun alkuun, jolloin he aloittivat sukelluskeskusten toiminnan Egyptissä, mutta heillä on nyt laivasto liveaboardsa Punaisellamerellä, Indonesiassa ja Malediiveilla.

Uusi kumppanuus tulee olemaan ihanteellinen avioliitto, ja molemmilla yrityksillä on samanlainen filosofia.

Emperor Diversin toimitusjohtaja Alex Bryant sanoi: ”Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Bilikikin Emperor-perheeseen. Organisaatiomme sopivat hyvin yhteen, sillä molemmilla on erittäin uskollinen asiakaskunta ja ne ovat tunnettuja erinomaisesta asiakaspalvelusta.

"Yhdistämällä voimamme koemme voivamme edistää erittäin suositun Bilikiki-tuotteen kehittämistä ja myös esitellä vakiintuneita vieraamme uudelle alueelle, jossa sukeltaa."

Tilava aurinkoterassi keisari Bilikikillä

”Se on meille erittäin jännittävä järjestely. Olemme vakiintuneet kolmessa nykyisessä matkakohteessamme Punaisellamerellä, Indonesiassa ja Malediiveilla, mutta tämä uusi järjestely antaa meille loistavan mahdollisuuden kehittyä, tutustua Salomonsaariin ja saada uusia sukelluskokemuksia.

Bilikiki Cruisesin toimitusjohtaja Sam Leeson lisäsi: "Olemme iloisia saadessamme olla yhteydessä Emperor Diversiin luodaksemme tämän uuden työsuhteen. Mahdollisuus työskennellä liveaboard-alan merkittävän organisaation kanssa on meille loistava tilaisuus.

”Hyvin vähän muuttuu Bilikikin päivittäisessä toiminnassa, sillä nykyinen henkilökuntamme jatkaa vuosien ajan tekemänsä valtavaa työtä. Se tarjoaa kuitenkin loistavan tilaisuuden levittää sanaa kauniista veneestämme ja toivottavasti tuoda uusia kävijöitä kokemaan Salomonsaarten taianomaista sukellusta.