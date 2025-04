Erään aikakauden loppu – Anne Hasson ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle Aggressor Adventuresista

at 10: 40 am

Anne Hassonin 41-vuotinen ura Aggressor Adventuresissa on kestänyt valokuvaammattilaisen ja miehistön jäsenen alkuperäisessä kyydissä. Caymanin hyökkääjä scuba liveaboard varatoimitusjohtajalle ja markkinointijohtajalle maailmanlaajuiselle seikkailumatkailuyritykselle.

Huhtikuussa 2025 Hasson jää eläkkeelle työstään Aggressor Adventuresin kanssa, kun hän käyttää aikaa jakaakseen intohimonsa vedenalaiseen tutkimiseen ja matkustamiseen perheen ja ystävien kanssa.

Hassonin rakkaus laitesukellusta ja matkailualan palvelua kohtaan alkoi 9. marraskuuta 1984, kun hän liittyi miehensä kapteeni Wayne Hassonin kanssa ensimmäiselle Aggressor charter -lennolle, jossa hän tutki Caymansaarten vedenalaista valtakuntaa. Hän on työskennellyt yrityksessä yli 40 vuoden ajan edistäen sen kasvua yhdestä sukellusaluksesta maailmanlaajuiseksi seikkailuyritykseksi, joka tarjoaa laitesukellusta, villieläinkuvasafareita, lintujen tarkkailua, jokiristeilyjä, luontokuvasafareita sekä kulttuuri- ja ympäristöretkiä.

Anne Hasson juhlii eläkkeelle jäämistään

Ammatillisten saavutustensa lisäksi Hasson on ollut edelläkävijä sukellusmatkailualalla ja luonnonihmeiden säilyttämisessä tulevien sukupolvien koettavaksi. Hän on vuoden 2010 Women Divers Hall of Fame -jäsen, Sea of ​​Change Foundationin hallituksen jäsen ja SSI Platinum Pro5000 Diver. Tänä syyskuussa hänet valitaan Caymansaarten arvostetulle International Scuba Diving Hall of Fameen, takaisin sinne, mistä kaikki alkoi.

"On ollut ilo työskennellä Anne Hassonin kanssa viimeisten 18 vuoden aikana. Hänen omistautumisensa ja työmoraalinsa ovat parasta, mitä olen koskaan nähnyt kaikkien vuosien aikana, ja kiitän häntä kaikesta siitä, mitä hän on antanut tälle yritykselle, kun hän lähtee ansaitulle eläkkeelle matkustamisen ja vapaa-ajan parissa", sanoo Wayne Brown, Aggressor Adventuresin omistaja ja toimitusjohtaja.

Varapuheenjohtajana Aggressor Adventures, Hasson johti varaus-, markkinointi- ja mainontaosastoa ylläpitäen 41-vuotiaan yrityksen brändin ja yritysidentiteetin eheyttä ja imagoa.